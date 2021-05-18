擁抱真實自我是件很酷的事！超模Constance Jablonski暢談保持自信的秘訣

【text_KATY YOUNG；photographs_BETINA DU TOIT；styling_TANIA RAT-PATRON；hair_JACOB KAJRUP AT CALLISTE AGENCY；makeup_DARIIA DAY AT ATOMO MANAGEMENT；manicure_CHRISTINA CONRAD AT CALLISTE AGENCY；styling assistant_CRYSTALLE COX, LUCIE PETIT；flowers_LOUIS-GÉRAUD CASTOR；model_CONSTANCE JABLONSKI AT VIVA LONDON；editor_VIVI SU；translation_YA LIN LEE】

洋裝，Valentino；涼鞋，Valentino Garavani；戒指，Ana Khouri。

看著法國超模Constance Jablonski為此次封面拍攝變換各種姿勢，在鏡頭前如此自然的表現，很難想像「模特兒」並非是她的事業首選。「我的夢想其實是成為一名整形外科醫生。」Constance Jablonski說道。她成長於法國北方城市Lille，母親是藥劑師，父親則是一名她所謂「一絲不苟」的皮膚科醫生，Constance Jablonski對科學與美學的天賦，彷彿與生俱來。

然而，當她在2006年榮獲「Elite Model Look」模特兒大賽冠軍後，便進入了光鮮亮麗的時尚產業；四年後她成為Estée Lauder的品牌代言人，更於接下來的十年間躍上Dior、Gucci、Burberry、Alexander McQueen……的時尚伸展台，還同時為Dolce & Gabbana、Calvin Klein和Hermès等品牌拍攝廣告。

少即是美

身為模特兒的Constance Jablonski，許多時候有專業人員為她化妝及打扮，因此在家中，她偏好更精簡的保養方式，Constance Jablonski分享：「如果起床後發現自己的皮膚狀態不錯，那我會略過所有保養步驟。我父親教導我，除非皮膚有狀況，否則不要過度保養臉部，且洗臉時用肥皂就好。妝容的部分也一樣，我的母親和祖母只會畫眼線和刷上些微的腮紅，但看起來仍非常時髦，對我來說這正是『少即是美』的完美體現。」不過，這並不代表Constance Jablonski未曾體驗過獨特妝容；從繽紛的80年代風格眼線、眼影到紋身貼紙，她仍會大膽嘗試。與此同時，她也從本次的BAZAAR拍攝工作中獲得靈感，她透露：「我很喜歡化妝師Dariia透過粉桃色眼影所創造出的妝容，我想我之後會將自己私下常使用的褐灰色和黑色眼影替換成它。」

Constance Jablonski的工作性質，無可避免地會對膚況造成傷害，她表示：「直到25歲以前，我的膚況都很完美，但之後漸漸開始出現酒槽肌等問題。現在若沒有帶著Guerlain的面膜和乳霜，我就無法出門旅行。此外，只要去亞洲，我都會購入印有迪士尼角色臉孔的面膜，越好笑的圖案我越喜歡。」

洋裝，Alberta Ferretti。

擁抱真實

天生精力充沛的Constance Jablonski，過去一年裡培養出對健身的濃厚興趣，而這得歸功於她的伴侶——世界小輪車錦標賽冠軍車手Matthias Dandois，還有他們共同飼養的混種獵犬Ariana。「我男友總會早起運動，這股動力存在他的血液中，他比我熱愛運動十倍。封城期間，他確實協助我掌握了運動節奏；我們會去健行、跑步，還會做瑜伽。我很容易感到焦慮，而瑜伽對我的幫助很大，因為過程中可以帶入冥想。」顯然Constance Jablonski也是名出色的運動員，她提到自己過去每日早晨都會到球場上打球，甚至差點成為一名職業網球選手的經歷。由此可證，運動也是Constance Jablonski日常保養的重要環節之一。她補充道：「我發現打網球後，髮質容易變得乾燥，因此我會敷上我最愛的Korres髮膜，然後將頭髮梳成圓髮髻，並靜置數小時。」

儘管如此，Constance Jablonski仍爽朗地坦承：「當然有時起床後，還是會覺得自己看起來糟透了。膚質看起來不好，且能看見我的皺紋，感覺又醜又老。對模特兒來說，我們的面容日日都在挑戰自己的自信心，工作上也得面對許多被拒絕的情況。因此，我閱讀了許多關於自我成長的書籍，且每天在日記中練習表達感恩，我認為這是必要的，無論付出的代價為何，擁抱真實的自我，對我來說是一件很酷的事。」

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年5月號】