擁抱真實自我是件很酷的事！超模Constance Jablonski暢談保持自信的秘訣

洋裝,Valentino;涼鞋,Valentino Garavani;戒指,Ana Khouri。

看著法國超模Constance Jablonski為此次封面拍攝變換各種姿勢,在鏡頭前如此自然的表現,很難想像「模特兒」並非是她的事業首選。「我的夢想其實是成為一名整形外科醫生。」Constance Jablonski說道。她成長於法國北方城市Lille,母親是藥劑師,父親則是一名她所謂「一絲不苟」的皮膚科醫生,Constance Jablonski對科學與美學的天賦,彷彿與生俱來。

然而,當她在2006年榮獲「Elite Model Look」模特兒大賽冠軍後,便進入了光鮮亮麗的時尚產業;四年後她成為Estée Lauder的品牌代言人,更於接下來的十年間躍上Dior、Gucci、Burberry、Alexander McQueen……的時尚伸展台,還同時為Dolce & Gabbana、Calvin Klein和Hermès等品牌拍攝廣告。

少即是美

身為模特兒的Constance Jablonski,許多時候有專業人員為她化妝及打扮,因此在家中,她偏好更精簡的保養方式,Constance Jablonski分享:「如果起床後發現自己的皮膚狀態不錯,那我會略過所有保養步驟。我父親教導我,除非皮膚有狀況,否則不要過度保養臉部,且洗臉時用肥皂就好。妝容的部分也一樣,我的母親和祖母只會畫眼線和刷上些微的腮紅,但看起來仍非常時髦,對我來說這正是『少即是美』的完美體現。」不過,這並不代表Constance Jablonski未曾體驗過獨特妝容;從繽紛的80年代風格眼線、眼影到紋身貼紙,她仍會大膽嘗試。與此同時,她也從本次的BAZAAR拍攝工作中獲得靈感,她透露:「我很喜歡化妝師Dariia透過粉桃色眼影所創造出的妝容,我想我之後會將自己私下常使用的褐灰色和黑色眼影替換成它。」

Constance Jablonski的工作性質,無可避免地會對膚況造成傷害,她表示:「直到25歲以前,我的膚況都很完美,但之後漸漸開始出現酒槽肌等問題。現在若沒有帶著Guerlain的面膜和乳霜,我就無法出門旅行。此外,只要去亞洲,我都會購入印有迪士尼角色臉孔的面膜,越好笑的圖案我越喜歡。」

洋裝,Alberta Ferretti。

擁抱真實

天生精力充沛的Constance Jablonski,過去一年裡培養出對健身的濃厚興趣,而這得歸功於她的伴侶——世界小輪車錦標賽冠軍車手Matthias Dandois,還有他們共同飼養的混種獵犬Ariana。「我男友總會早起運動,這股動力存在他的血液中,他比我熱愛運動十倍。封城期間,他確實協助我掌握了運動節奏;我們會去健行、跑步,還會做瑜伽。我很容易感到焦慮,而瑜伽對我的幫助很大,因為過程中可以帶入冥想。」顯然Constance Jablonski也是名出色的運動員,她提到自己過去每日早晨都會到球場上打球,甚至差點成為一名職業網球選手的經歷。由此可證,運動也是Constance Jablonski日常保養的重要環節之一。她補充道:「我發現打網球後,髮質容易變得乾燥,因此我會敷上我最愛的Korres髮膜,然後將頭髮梳成圓髮髻,並靜置數小時。」

儘管如此,Constance Jablonski仍爽朗地坦承:「當然有時起床後,還是會覺得自己看起來糟透了。膚質看起來不好,且能看見我的皺紋,感覺又醜又老。對模特兒來說,我們的面容日日都在挑戰自己的自信心,工作上也得面對許多被拒絕的情況。因此,我閱讀了許多關於自我成長的書籍,且每天在日記中練習表達感恩,我認為這是必要的,無論付出的代價為何,擁抱真實的自我,對我來說是一件很酷的事。」

