善用影響力為他人發聲！凡妮莎寇比談演藝生涯教她的獨到哲理

英國女演員Vanessa Kirby透過訪談,與英國版BAZAAR總編輯Lydia Slater分享自己是如何在詮釋悲痛角色之後,抽離並保持同理心,以及善用影響力為他人發聲的重要性。

採訪這天,Vanessa Kirby提議在倫敦的林蔭大道與我們相見,此處也是她於影集《王冠》中,飾演年輕版Princess Margaret時的主要拍攝地點。當她走近時,我瞥見她擁有苗條雙腿的身影、一頭漂淡的秀髮和明亮的藍眼睛,Vanessa Kirby身著標誌性黑色服裝,而腳上的白色Converse帆布鞋則閃爍著光芒。

「自從影集殺青後,我就沒來過這裡了!」她戴著口罩驚嘆道,雙眼凝視著通往英國白金漢宮的遊行大道。「我當時坐在摩托車上,從這條路呼嘯而過,在Matthew Goode(影集《皇冠》中飾演Princess Margaret前夫Antony Armstrong-Jones的演員)身後抱緊著他,當時的我,對發生在我生命中的一切感到如此振奮——我從事一份我熱愛的工作,飾演著一位我喜愛的人物。」然而,當裝有私人手機的手提包從腿間被風吹落時,有位不懷好意的路人將手提包偷走,使Vanessa Kirby原本興奮的好心情瞬間瓦解。「等到我有辦法查看『尋找我的iPhone』功能時,手提包的位置已經在Leicester廣場了。當然,劇組的服裝部門大為惱火,因為那是僅只一件的古董包。」說到這,我倆皆露出一抹苦笑,這些拍攝軼事,在封城期間的午餐時分,彷彿存在於另一時空。此時的林蔭大道藐無人煙,無需設置路障或等到黎明時分便能夠進行拍攝。

實力演員

我們見面的這天早上,由Vanessa Kirby擔綱女主角的電影——《女人碎片》已於Netflix上線,電影大受好評,而首度挑戰撐起全片張力之重任的Vanessa Kirby,也成為被看好為本次頒獎季中最有機會角逐最佳女主角獎項的人選之一。出演《女人碎片》這部電影並不容易;Vanessa Kirby於戲中飾演一名在分娩期間痛失新生兒的母親Martha,此片描述Martha在事件發生後幾近崩潰的心路歷程及情感狀態。電影一開始,Vanessa Kirby便於公寓中拍攝了長達約26分鐘的分娩鏡頭,試圖呈現出親密感及夾雜不安情緒的畫面。

Vanessa Kirby並非戲劇相關科班出身,然而其渾然天成的演技卻令人為之驚艷。她說自己是無法在朋友面前隨之起舞的類型,「我是那種會坐在角落裡默默觀察大家的人。」Vanessa Kirby表示,無論在大銀幕或小螢幕上看到自己時,總令她感到「困窘」,甚至連撥打視訊會議電話,對她而言都是一項嚴峻的考驗。「在鏡頭前根本無處可躲啊!」Vanessa Kirby說道。

我們於St James公園漫步著,她告訴我,拍攝《女人碎片》時,導演Kornel Mundruczo決定先拍攝分娩鏡頭,「當我得知自己必須在一群剛認識的陌生人面前裸體並張開雙腿、演出生產畫面時,其實非常感恩,因為接下來的拍攝工作將會顯得簡單許多。」提到這場戲,Vanessa Kirby表示自己完全沉浸於角色的情緒中。「通常你很難忽略一旁的攝影機,但我幾乎忘了鏡頭的存在。」當提到這樣的演出是否會造成心理創傷時,她說:「第一次拍攝完後,我整整哭了十分鐘,無法從中抽離。我的大腦告訴我這一切都不是真的,但是我的意識卻分不清現實和虛幻,尤其是我懷裡正抱著真實的嬰兒。接著導演走到床上緊緊抱著我長達五分鐘,然後他說『記住這個感覺。』這句話對於後續的拍攝工作確實非常有幫助,尤其是在拍攝沒有台詞、於不說話的狀態下哭啼的畫面時。」

襯衫,Dior;長裙,Emilia Wickstead。

進入角色前的練習

Vanessa Kirby在接演該角色之前,已做足相關的研究,她找到一位陌生孕婦,請求這位準媽媽在分娩時,能讓她在旁觀看。「我記得過程中的每一秒鐘。我坐在椅子上,整整等了七小時,連一次離開座位去上洗手間都沒有!我的敬畏中帶點驚奇,我目睹一位女性徹底屈服、然後前往這場精神之旅的模樣,其中顯然包含難以言喻的痛楚,但同時也是一種狂喜,這過程讓我對女性產生一種全新的尊重,我見證了她們有多強大,同時,這也激發了我對男性全然不同的同理心,因為他們看起來是如此無助。顯然看見寶寶的出生,是我至今在這世上見過最不可思議的一件事。隨著孩子誕生,母親臉上的神采也瞬間恢復,她看起來就像天使般,散發出某種聖潔的光芒。」Vanessa Kirby說道。而直到那一刻,這對夫妻才認出了Vanessa Kirby,接著驚呼:「噢,天哪,是Princess Margaret!這太詭異了!」

這次的經歷啟發了Vanessa Kirby對生命的嶄新哲學,她說:「我目睹那名母親所經歷的陣痛,其痛楚難以忍受,過程中必須使盡全力,當然其中也伴隨著某些平靜的片刻。因此當我在經歷人生中某些事情時,我會對自己說,這就像生產的陣痛般,鼓勵自己屈服於這股力量,因為這股力量可能會孕育出某些新生事物。有時我們會拒絕面對它;當我們感到恐懼時,會希望快速脫離這件事、最好離我們愈遠愈好。但我正在學習與痛苦並存,而非抵抗或推開它,這是那位女性帶給我的啟發。」

洋裝、針織衫,Celine by Hedi Slimane。

欽佩之心

除了生產之外,Vanessa Kirby所飾演的角色,還得面對生產不順而導致死產的經歷。Vanessa Kirby的朋友幫忙引介了一名女性,曾經失去自己孩子的Luciana與片中Martha的境遇極為相似。「她和我分享了自己的心路歷程。」Vanessa Kirby說道。如今兩人更成為好友,而這部電影的結尾,亦註明了「獻給Luciana」的字句。Vanessa Kirby也與Sands(Stillbirth and Neonatal Death Society,為針對死產暨新生兒死亡所成立的慈善組織)進行合作,她滔滔不絕地分享對英國Sussex公爵夫人Meghan Markle和美國模特兒Chrissy Teigen的欽佩,她們兩人最近皆公開訴說自己的流產經歷。「我自己彷彿可以與她們同情共感,也為她們願意打破沉默而感到驕傲。尤其這對Meghan來說非常不容易,她可能是最不願公開太多訊息的人,卻願意分享如此私人的感受,因此我想尊崇這股勇氣。她們透過行動告訴其他女性,你經歷過的,我們也經歷過,我認為這使女性們不再感到孤單。有四分之一的孕程中婦女會以流產告終,這遠遠超越我的認知,而人們很難去同理這種痛苦。」Vanessa Kirby的父母都已觀賞了這部電影,且從頭到尾不停地流淚。

就在此時,她的手機響了,看完訊息後的Vanessa Kirby眼神瞬間變得柔和,原來是一名也曾歷經流產的兒時友人,希望告訴她這部電影對自己而言是多麼地意義非凡。

Vanessa Kirby憑藉著真誠的表演,讓她在威尼斯影展奪得最佳女演員獎,她表示:「這一切好不真實,我沒有把獎座擺出來,而是放在盒子裡。獎座看起來像一只足球獎杯,我偶爾會瞥一眼,然後心想:『這是真實發生的事嗎?還是我在夢境中虛構出來的?』」

認清無知

Vanessa Kirby演出的另一部電影《美好未來》(編註:此片將於本月的金馬奇幻影展上映。),故事背景設定在19世紀的美國,然而劇情同樣涉及喪親之痛及渴望被救贖的元素。由另一位演員Katherine Waterston所飾演的主角Abigail,痛失了年幼的女兒,在悲痛中她背棄丈夫,與性情自由奔放、有著一頭火紅秀髮的鄰居Tallie發生戀情。「我很高興我飾演的是Tallie而非Abigail,否則我可能會無法承受。」Vanessa Kirby坦承道。此部電影的劇本取自美國小說家Jim Shepard的同名短篇小說,其靈感來自他在一本古董日記中讀到的一句話:「我最好的朋友已經搬走,我不知道我能否再見她一面。」Vanessa Kirby說:「這句話出自一位女性之口,就像來自過去的回聲,她是誰我們永遠不得而知。《美好未來》讓我了解到不久之前女性生活的樣貌,在那個時代她們沒有自由,她們是家族和男人的所有物。我想,從事這項職業最大的好處之一,就是重新認清自己的無知。」

這兩部電影深深地改變了Vanessa Kirby。「現在的我,只會做對我來說別具意義的事情。我認為這是更好的工作模式,因為這讓你不再只將注意力放在自己身上,所以我可能每十年只會接拍一部戲!」而為了確保這種狀況不會發生,以及為了找到更多不為人知的女性故事,現在的Vanessa Kirby,也想成立自己的電影製作公司。「多年前,很難想像我們能拍攝一部關於女性痛失新生兒的電影。即便現在,仍有非常多人缺少發聲管道。我在這個產業享有話語權,而我想確保我們能傳遞適當、正確的訊息。」

毛衣、高領衫、長裙,Prada;戒指,私人提供。

學會感恩

然而尷尬的是,與Vanessa Kirby一同在電影《女人碎片》以及《美好未來》中演出的美國男演員Shia LaBeouf和Casey Affleck,除了在戲中扮演著家暴丈夫的角色,戲外也因他們對待女性的方式而引起爭議。去年12月英國歌手FKA Twigs,對她的前伴侶Shia LaBeouf提起訴訟,宣稱他「傷害並虐待女性的身心靈。」儘管Shia LaBeouf極力否認該指控,他仍在《紐約時報》的一份聲明中承認:「我曾傷害過親近的人,我對那段過去感到羞恥,並對我曾傷害的人感到抱歉,此外我無話可說。」而Casey Affleck於2010年參與之電影《我仍在這裡》的兩名女性劇組工作人員,亦對他提起告訴;其中一人指控他性騷擾,雖然Casey Affleck否認,且最終該訴訟達成庭外和解,他後來卻仍告訴《美國聯合通訊社》:「我有這樣的行為,且容許其他人也這麼做,這真的很不專業,我很抱歉。」

Vanessa Kirby完全不願意涉入這些事件的原因不難理解,她表示:「我無法對某人私生活中正在進行的法律案件給予評論,我真心想保護《女人碎片》這部電影,我唯一想到的就是與我交談過的那些母親,並希望她們成為我所關注的重點,我知道我的工作就是要彰顯出她們的偉大。」

聊到《女人碎片》,是否會引起Vanessa Kirby對家庭的渴望,她說:「當然了,我肯定會想要擁有自己的子女。」Vanessa Kirby已與同為演員的Callum Turner分手,兩人當初是在2014年合演電影《真愛慢熟中》相識的。「這一年我對自己想要建立什麼樣的家庭有許多想法,我想邀請某人進入專屬我的空間,最好是在我有小孩之前。」然而,Vanessa Kirby目前的空間裡,尚未有這麼一位伴侶的身影。「我像鳥一樣自由!我大量閱讀,也學會對許多事說不。」她目前在南倫敦的Tooting區,和擔任副導的妹妹Juliet以及兩名好友合住一間公寓。「我正打算要搬到北倫敦自己住。但我的天啊,我會非常孤單!我妹妹拯救了我,跟她一起安排日常真是太美好了。我們會一起運動、煮飯,看會讓我們心情變好的電影,並在周五晚上喝杯葡萄酒。」

我們已經繞著St James公園走了好幾圈,一邊散步,一邊走回Corinthia飯店,Vanessa Kirby下午在那裡安排了滿檔的視訊採訪。她熱情地說道:「這就是我很高興能有機會在現實生活中與妳碰面的原因。當生命中面臨封閉時刻,你就得好好與自己相處;然後你會突然注意到自己所擁有的一切,並懷以感恩之心,我希望這種感受永遠不會消失,而我也永遠都不會忘記自己有多麼幸運。」

【photographs_JOSH SHINNER;styling_CATHY KASTERINE;text_LYDIA SLATER;hair_CHRISTIAN WOOD AT THE WALL GROUP;makeup_JO BAKER AT FORWARD ARTISTS;styling assistant_BENJAMIN CANARES, HOLLY GORST, YURIKO HIRATSUKA;set design_GILLIAN O’BRIEN;editor_VIVI SU;translation_YA LIN LEE】

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年4月號】