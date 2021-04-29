不受拘束的自由之心 宋慧喬：希望能成為不在意他人眼光的人

韓國女星宋慧喬穿上Fendi春夏新裝，與BAZAAR分享著出道以來，如何讓自己保持一顆不受外界拘束的自由之心，以及隨著年齡增長，對於「演戲」一事，心態上所迎來的蛻變。

Harper's BAZAAR（以下簡稱HB）：今日的拍攝場景充滿著不同花卉，妳覺得哪種花和自己最像呢？

宋慧喬：我不知道它的名字，但我喜歡一種類似野花的花。我母親很喜歡小蒼蘭，也許是因為如此，比起完美又艷麗的玫瑰，我更愛戶外的野花。

HB：除了花以外，什麼事能讓妳感到幸福？

宋慧喬：我家的狗。牠們能讓我感到幸福的同時，偶爾也會令我難過，真希望牠們可以開口說話。不過只要看到牠們，無論何時我的心情都會好起來。

HB：妳似乎很享受和不同的人一起工作，妳是熱愛嘗試新事物的人嗎？

宋慧喬：我目前的經紀公司負責人自我22歲起，就開始接觸時尚，她建議我多和不同的人一起工作，不要只跟特定的一群人相處。所以即使我原本就有固定的合作夥伴，但如果有較新穎或有趣的企劃，我也很樂意與其他人合作。雖然我的夥伴們偶爾也會因此感到難過，但他們都知道我本來就是這樣的人，所以非常體諒我，這也讓我覺得自己是個相當幸運的人。

HB：最近，當年的情境喜劇《順風婦產科》又再次於年輕世代間掀起了熱潮，妳知道這件事嗎？

宋慧喬：我身邊的親友也常常提到這件事，甚至有些人是最近才開始看。當時《順風婦產科》前前後後拍了三年，所以劇中的我有時漂亮、有時比較胖、有時很可愛、有時因為年代久遠，所以臉上的妝看起來很俗氣，裡面有著我多樣的面貌。雖然我是劇中演員，但我同時也是《順風婦產科》的超級粉絲，因為拍攝過程不但有趣，劇本也相當紮實，導演和編劇們簡直是天才。

HB：若將演技比喻為一條道路，宋慧喬彷彿就像一位技術高超的駕駛，不管是什麼樣的路，最終都能穩穩地開完全程。

宋慧喬：雖然我在國際間與一流導演及演員合作時，看起來光鮮亮麗，但我的語言能力有待加強，想打進他們的文化其實並不容易。我覺得我的事業之所以能夠有今天的成就，是因為我所接的工作，都是自己真心想嘗試的作品，而非他人硬要我做的。

我現在還有許多不足的地方，演戲演得越久，越覺得這是件不簡單的事。隨著年齡增長，我慢慢開始接一些歷經歲月風霜的角色，這也代表大家對我的期待更大了。曾經以為過了30 歲以後，演戲對我來說應該會更駕輕就熟，但現在反而覺得當年比較輕鬆，也逐漸意識到演戲越來越難，而且自己還有很長的路要走。

西裝外套、長裙、高跟鞋，Fendi。

HB：妳私底下喜歡什麼類型的影視作品？

宋慧喬：我的想法跟剛出道時差異滿大的，現在的我對女性故事更感興趣。我最近很喜歡一部由Vanessa Kirby 主演的Netflix 電影《女人碎片》；這部片的導演是Kornél Mundruczó，故事內容描述一位女性在生產時面臨死產後的內心糾葛與心理變化。另外還有《絕望者之歌》，電影中講述一名藥物中毒的母親，戲中演員們的演技也令我深深著迷。

HB：現在的妳在準備投入新作品前，還會感到興奮或不安嗎？

宋慧喬：我一開始會很期待，雖然真的到拍攝現場時，還是會覺得累，或是心想：「還是待在家更輕鬆自在！」不過，我很懷念那種在拍攝現場和其他人討論工作、或是因為表現好而被稱讚的感覺。

HB：如果不演戲的話，妳覺得自己的生活會是什麼樣子？

宋慧喬：雖然我很喜歡演戲，也因為演戲遇到很多傑出的人、和他們一起度過幸福時光，但我也想當一次普通的宋慧喬。我希望在自己年紀更長之前，成為一個不用在意他人眼光的宋慧喬。

HB：年紀是一個人的里程碑，無論是踏入20 歲或30歲皆是如此。妳也是這麼認為的嗎？

宋慧喬：沒錯，我平時其實也不太會意識到，唯有看新聞報導的時候，才會忽然驚覺：「原來我這個年紀的人是這樣的啊！」不知道為什麼新聞總是會強調年紀這件事。剛邁入30 歲的時候，常常會有人問我脫離20 歲的感想如何，但其實直到現在，我都還是跟原來一樣。20 歲、30 歲和40 歲之間的區別真的有那麼大嗎？會有什麼天差地別的改變嗎？當然，人的外貌一定會有所變化，我身邊也有很多令我景仰的人物，在和他們聊天的過程中，我發現有些人比我更天真爛漫，但也有些人意外地充滿魄力。雖然人會因為經歷而慢慢成長，但我認為他們的「天真爛漫」或「魄力」並非一夜之間形成的，而是從小培養出來的性格。我也一樣，我現在跟年輕時沒太大的差別，所以我想自己以後也會是這個樣子。

西裝外套、背心、長褲、高跟鞋，Fendi。

HB：妳會在某些時候覺得自己是個自由、不受拘束的人嗎？

宋慧喬：我常常會因為一些瑣事而感到不安，但是真的面臨重大事件時，卻又很沉穩，我會心想：「等一切過去應該就會自然而然地解決了吧？」在面對瑣事時，我反而會把自己逼得很緊。年輕時的我聽到什麼事都會放在心上，但不知道從何時開始，無論好事或壞事，對我來說聽起來都差不多，就只是發生了一件事而已。

【photographs_MOK JUNGWOOK；text_HWANG INAE, PARK UIRYUNG；model_SONG HYE KYO；styling_KIM HYUN KYUNG；hair_LEE IL JOONG；makeup_CHO EUN JUNG；set design_JAYDEN JO；assistant_KIM KYEONG HOO；translation_VIVI SU, MARK HENNESSY】

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年4月號】