Rain的巨星傳奇：沒有鏡頭的私人時刻 也為了幸福而努力著

【photographs_KIM YEONGJUN；realization_JERRY HSIEH；text_CHRISTINE LEE；dop_JUNG BOKYUNG（FILMBYTEAM）, SEO GYUWON（FILMBYTEAM）；styling_PARK SEOHYUN；hair_MIN JONG；makeup_DO KYOUNG；producer_CHOI HYEWON（ANGELA CHOI）；translator_DORIS LEE；editor_ANGELINE HSIAO】

如果15年前你是Rain的粉絲，曾經跟著他跑遍亞洲各國的巡迴演唱會，登上紐約麥迪遜花園廣場表演，還錄製了MTV特別節目《Rain在紐約》，兩度入圍《時代雜誌》最具百大影響力人物；看著他演出韓劇《浪漫滿屋》、《這該死的愛情》，甚至一路殺進好萊塢以《駭速快手》、《忍者刺客》震撼大銀幕。你大概不會忘記，那時演藝事業隨著閃閃發光千禧年開始起飛的Rain，頂著不符合主流標準卻同樣迷人的單眼皮，以充滿力道的舞蹈動作，徹底征服了一整個世代。

又或者你並不是他的粉絲，並將其崛起，歸咎於他成功搶搭韓上流剛在世界各地起飛之勢。但你不會忘記Rain用光與熱佔據舞台的氣勢與努力，當時年僅20幾歲卻能將人生活出了一則勵志故事──來自韓國中清南道的男孩，在他18歲那年，相依為命的母親留下他和妹妹病逝，雖被簽入JYP娛樂成為練習生，卻又因單眼皮未能入選男團出道。

後面的發展我們都知道了，他並沒讓故事在這裡畫下句點，反而持續綻放更多亮點，寫下亞洲藝人的傳奇。

「我認為人氣是隨時可能消失的泡沫，但我只想要在自己的位置上全力以赴，讓這過程中產生的正面影響持續為我帶來好結果。我並不留戀人氣，比起在乎人氣，我只是……與自己約定對所有事情都要盡全力，還有努力成為能讓大眾記得的好歌手與好演員。」Rain在訪談裡這樣說。

同台前輩演繹跨世代光彩

回想起生命中最閃耀和最低潮的瞬間，Rain表示：「雖不願多做回想，但一定要選的話，應該是20年前母親過世時。」當時的他窮困無依，朴軫永（經紀公司JYP社長）看中他的潛力，不遺餘力持續打造、提攜，將他推往國際舞台。兩人亦師亦友的好情誼，也伴隨著Rain的人氣持續上升。

「到目前為止，人生最閃耀的瞬間應該就是現在了！」Rain肯定地回應。

固定追蹤韓國藝能動態的人都知道，2017年與金泰希低調結婚、回歸家庭的Rain，近期重回舞台的動作頻頻。尤其與朴軫永合作的新歌〈Switch to Me〉，兩人在MV裡為博取女主角青睞，使出渾身解數唱跳俱佳。而為了宣傳此歌，他們也上遍各大綜藝節目，展現充滿俐落勁道的現場表演功力，讓人差點忘記，兩人其實堪稱偶像男星界的資深前輩了。

當年的前輩提攜了默默無名的男孩，經歷20年的千帆過盡，兩人再度以平等的關係站在舞台上，裡頭有兄弟之情，也有師徒傳承意味。那一路走來的磨練、辛酸、起伏，或許只有他們最懂彼此。

「其實我一直認為要不是朴軫永先生與JYP的話，我可能沒辦法出道。他的表現一直都很模範，也總會告訴我一些令人敬佩的信念，我一直對此十分感謝。這次是我們睽違約10年再次合作，一起共事的過程很幸福，托軫永哥的福也在音樂節目上拿到第一名。」

帶領後輩前進演藝圈C位

Rain不只一次公開表示對這位貴人的感謝，但朴軫永也謙虛說是Rain靠自己穩紮穩打的努力而成功。姑且不論這對師徒誰言勝出，觀眾能看到跨世代火花的交替，很少不為之動容。因為他們不但喚起眾人昔日的青春回憶，也提醒了我們：在這動盪時局裡，還能見證到這樣的堅定不移（不論是對表演的熱情，或人與人之間的情誼），其實是令人安心且幸福的事。

「我的最終目標，就是每天都認真生活。我的信念，就是看到好的機會時，一定要抓住它，把它導向成功。」有了幸福的家庭，演藝事業依舊熱烈，Rain的下一步，就是和當年拉拔自己的朴軫永一樣提攜後輩。去年他擔任男團選秀實境節目《I-land》製作人與導師，爾後旗下經紀公司亦推出全新男團Ciipher（今年三月將正式出道），也許沒人比橫跨演藝圈20年不墜的Rain，更有能耐指點、栽培後進了。

然而，和過去相比，放眼望去當今韓國演藝圈生態，推陳出新的速度更快，競爭也更激烈。Rain如何幫助這些年輕後輩在時代的湍流裡站穩腳步？「比起過去，現在條件好非常多了。因為大部分的經紀公司都有系統性的訓練和體制，新人也不是一定要上節目才能做出什麼，可以創立Youtube頻道，或到多元網路平台上開單人節目，所以環境比過去真的好多了。」

「當然每年都有很多風格相似的偶像團體出道，但我對Ciipher最有自信的部份，就是他們的態度、說話語氣和禮貌，他們是易於親近的鄰家男孩，會像朋友一樣毫無架子地接近各位。第一首主打單曲〈毫不遜色〉（暫譯），概念是『雖然我們現在才開始，可是我們絕對不比其他偶像團體差。所以等著吧，我會向你們展現我的魅力！』這樣的歌曲主題。」

既是前輩又是老闆，Rain對接班人的建言，依舊不改勵志正向語氣，他直率地說：「我希望他們不會對這工作感到厭倦，能總是盡全力的話就好。」關於「盡全力」三個字，幾乎是最能總結Rain到目前為止的人生態度。然而，總是用盡全力，會不會也有疲累之時呢？Rain認為自己一直是幸福的，不論是站上台的瞬間，或是準備表演時，或是私底下沒有攝影機時，也會為幸福過生活而努力。

假設有機會能見到剛出道的Rain，他會對那個少年說什麼話呢？Rain很可愛地吐露：「如果能見到20歲的鄭智薰（Rain用原名喊那時的自己），會想告訴他，差不多認真生活就好，有時也要玩一下（笑）。」

「稍微享受一下吧，你已經非常非常努力奔跑了，做得太認真了。所以稍微玩一下也可以，未來不會因為你稍微過得安逸一點而有所不同。」我們無法確定，20歲的鄭智薰是否真能聽進未來的自己給的這番話，畢竟他就是憑著踩穩那大大小小的認真步伐，才走到今天的地位。但說出這溫暖叮嚀的Rain，聽上去不像巨星，更像親切的鄰家大哥，卻也更顯真誠而迷人。

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年3月號】