現身片場、做好工作接著離開 演員Carey Mulligan的獨到演藝哲學

【photographs & artwork_QUENTIN JONES；text_SOPHIE ELMHIRST；model_CAREY MULLIGAN；styling_CATHY KASTERINE；hair_EARL SIMMS AT CAREN；makeup_ALEX BABSKY AT PREMIER HAIR&MAKE-UP；manicure_JESSICA THOMPSON AT EIGHTEEN MANAGEMENT；styling assistant_HOLLY GORST；set design_JOANNA GOODMAN；location_SPRING STUDIOS；editor_VIVI SU；translation_KUAN YIN CHEN】

與多數人相同，Carey Mulligan去年大部分的時間都足不出戶。而採訪這天，她人正在英國Devon郡家中的臥房。透過Zoom，我們得以看見視訊鏡頭的另一端有著一張鋪得整齊的大床，邊桌上放著瓶瓶罐罐，臥房裡零星擺放著家中成員的物品。Carey Mulligan與身為音樂人的丈夫Marcus Mumford育有兩名子女，兩人在2020年以前，皆過著游牧民族般的生活；一家人不是隨著Marcus Mumford的樂團巡迴演出，就是跟著Carey Mulligan的拍攝行程而到處搬家。

然而疫情的出現，限制了所有人的行動，今年35歲的Carey Mulligan表示，這是她自18歲成為演員以來，第一次感到自己於某地扎根並找到歸屬感。此時的她，身穿高領毛衣、金邊框的眼鏡遮住半張臉龐，「我過去從未有機會加入當地的讀書會。而疫情開始後，有許多人開始學習編織，我在剛封城時也買了些編織工具；我試了一次，但事實上我根本沒時間使用、也無暇學新東西，我只能忙著讓孩子們快樂充實地生活，然後上床睡覺，隔天再重新來過一次。」Carey Mulligan說道。

樂於挑戰

封城後，Carey Mulligan才剛準備開始進行電影《花漾女子》的宣傳。這部電影在上映後引起了比預期中更熱烈的討論。該部片導演暨編劇為《追殺夏娃》的執行製片與編劇Emerald Fennell，電影中Carey Mulligan所飾演的主角Cassie，策畫替被性侵的好友復仇；每逢周末她會故意在酒吧中裝得爛醉，吸引男性前來占她便宜，接著在關鍵時刻清醒過來並質問對方。這些男性看似正直，卻在女性明顯處於弱勢之時進行侵犯，而Cassie的第一位復仇對象，便是替性侵犯辯護的律師。

「一開始和經紀人收到劇本後，我相當手足無措。心想著，『導演怎麼會找我演這個角色？』」這樣的角色與電影題材皆超出了Carey Mulligan的舒適圈，然而她無法抗拒想嘗試及挑戰新事物的慾望，於是接下了這個角色。以往大家看到的，皆參與像是《大亨小傳》、《女權之聲：無懼年代》、《遠離塵囂：珍愛相隨》的時代劇。她過往所飾演的，都是能引發眾人同理心及共鳴的角色；如Netflix電影《古寶》中的悲傷寡婦Edith Pretty；帶著一點痛苦、疲憊，且感情生活神秘，只能透過淺淺的微笑或抬起眉毛的神情溝通，這就是Carey Mulligan過往會飾演的典型角色之一。而《花漾女子》中的Cassie則大相逕庭，她氣焰張揚、個性火爆。Carey Mulligan——想到要詮釋一位並非想成為好人、行為舉止甚至可能引發觀眾反感的角色，便感到興奮無比。Carey Mulligan與導演Emerald Fennel曾有過一面之緣，她對導演的妙語如珠及其時髦的褲裝印象深刻，而兩人第二次見面，便是談公事，「我和Emerald說『我非常喜歡這個劇本，我們來把這部片完成吧！』接下來所發生的一切，超乎預期的好玩。」Carey Mulligan回憶道。

進入角色

在Carey Mulligan有了孩子之前，她會花好幾個月的時間準備角色。拍攝《大亨小傳》前，她飛往美國Princeton城研究F. Scott Fitzgerald與Daisy角色原型Ginevra King兩人往返的書信。Carey Mulligan表示，當初會做學術研究，就像是為了證明自己夠格成為一名演員般，「我未曾就讀過戲劇學校，覺得自己一路走來好像是憑著運氣，所以必須更加認真準備才能演戲。但現在不一樣了，我有兩名不到五歲的孩子，光是能夠背好台詞、準時出現在拍攝現場，就該謝天謝地。」她笑著表示。

拍攝《花漾女子》時，Carey Mulligan透過與Emerald Fennell的對話，來詮釋Cassie這個角色；她們一起發想Cassie的經歷與故事，從導演對整齣戲的設定中找尋靈感。最終的成果，便是Carey Mulligan戴著粉彩和霓虹色挑染的金色假髮，在劇中傳遞暗黑、憤怒的氛圍。Emerald Fennell甚至設了一組音樂歌單來型塑這個角色，其中含括英國歌手Charlie XCX、美國名媛Paris Hilton的歌曲，以及Britney Spears兩種不同版本的〈Toxic〉。Carey Mulligan也花了點時間適應Cassie的穿著，她提到一套暴露到不行的緊身造型時表示：「我這輩子還沒穿過像那樣的衣服，未來也應該不會。」

隱性焦慮

提到服裝，Carey Mulligan坦承自己曾經有好幾年，在看到雜誌拍攝或紅毯造型的照片後，會為自己所穿的服裝感到懊悔及焦慮。然而現在的她，會先告知造型師——不要牛仔褲，也不要會露出膝蓋以上的服裝。Carey Mulligan認為這樣簡單多了。能夠有自信地提出這樣的要求，是需要花些時間才能有所改變；而這也是她演藝生涯的一個轉捩點。

我想不到有哪位演員能和Carey Mulligan一樣，如此嚴格地審視自己過去的表現。當年在過往的訪談中，Carey Mulligan會時不時地提到自己所犯的錯誤，而她花了一段時間，才將這樣的自我懷疑轉變為創造力，她說這都得感謝《狂野生活》的美國演員兼導演Paul Dano。拍攝時，Carey Mulligan所飾演的角色Jeanette正處於崩潰狀態，她一直認為自己表現的不好，並在現場不斷地說：「卡！對不起Paul，不好意思。」導演回覆：「別再自己喊卡了！別想著演到完美，而是要讓角色真情流露。」Paul Dano這番話對她來說非常重要，爾後當Carey Mulligan在《花漾女子》中穿上過往會讓她焦慮不安的迷你裙時，也能將這股不自在的感覺訴諸角色之上。不安全感不再是Carey Mulligan表演的阻礙，而是一種動力。

《花漾女子》與近期兩部由女性撰寫及製作的影集有著相似之處，分別是Phoebe Waller-Bridge的《邋遢女郎》以及Michaela Coel的《我可以毀滅你》。不只內容都與女性友誼、性侵之後所發生的事件有關，劇中女主角也有著不被多數觀眾接受的性格。「我們終於了解到，觀眾想看到的女主角並不是永遠都得當好人，即便如此，你還是會支持她們、關心她們，在《邋遢女郎》及《生命轉彎那一天》中皆是如此。這些女主角的行為確實令人感到有些不適，但你仍會選擇站在她那一邊。」Carey Mulligan說道。

洋裝，Simone Rocha；鞋，Alexander McQueen；戒指，私人提供。

迎接改變

Carey Mulligan回憶，在她剛入行時，女性電影創作者及劇作家鮮少有機會創造這類的作品。她認為促成改變的關鍵，是2013年Woody Allen所執導的《藍色茉莉》。劇中女主角是Cate Blanchet，她因此片獲得了奧斯卡獎座。Carey Mulligan提及：「記得我當時想著，『終於有很多很棒且複雜的角色是寫給女性演的。』但事實並非如此。整個電影產業就好像往前走一步後，又倒退了兩步。」（編註：Woody Allen曾多次被指控性騷擾而備受爭議。）

直到近幾年，Carey Mulligan才真正感覺到整個電影產業迎來轉變，女劇作家、女導演逐漸被看見，並得到她們應得的支持，正因如此，才能創造出Cassie這樣的角色。當被問及與Emerald Fennell合作的過程，是否引發她想執導電影的慾望？Carey Mulligan坦承：「不會是現在。如果我在某件事情上花太長的時間，或一想到背後繁雜的細節，我就不是很有意願要參與其中。」而部分原因，在於Carey Mulligan認為孩子們年紀還太小，自己實在抽不出多餘的時間。儘管如此，她仍享受著演藝工作，「我認為專業的演員就是現身片場、做好自己的工作，接著離開。」拍攝《古寶》時，她在片場附近租了房子，讓自己能在收工後回到家中梳洗休息。此舉代表的，不只是Carey Mulligan試圖在家庭與工作間取得平衡，這也間接透露著她的個性——喜歡在工作中保有一絲神秘感；她表示自己的夢想，就是接到很棒的劇本，專心拍電影，並在拍攝完成後消失。她不想分析鏡頭或是看拍出來的毛片，除了演好自己的角色外，也無意參與幕後製作。「對此，我很有自知之明；我享受單純地當一名演員，我喜歡扮演好我的角色，剩下的，就放心交給其他人。」

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年3月號】