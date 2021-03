現身片場、做好工作接著離開 演員Carey Mulligan的獨到演藝哲學

【photographs & artwork_QUENTIN JONES;text_SOPHIE ELMHIRST;model_CAREY MULLIGAN;styling_CATHY KASTERINE;hair_EARL SIMMS AT CAREN;makeup_ALEX BABSKY AT PREMIER HAIR&MAKE-UP;manicure_JESSICA THOMPSON AT EIGHTEEN MANAGEMENT;styling assistant_HOLLY GORST;set design_JOANNA GOODMAN;location_SPRING STUDIOS;editor_VIVI SU;translation_KUAN YIN CHEN】

與多數人相同,Carey Mulligan去年大部分的時間都足不出戶。而採訪這天,她人正在英國Devon郡家中的臥房。透過Zoom,我們得以看見視訊鏡頭的另一端有著一張鋪得整齊的大床,邊桌上放著瓶瓶罐罐,臥房裡零星擺放著家中成員的物品。Carey Mulligan與身為音樂人的丈夫Marcus Mumford育有兩名子女,兩人在2020年以前,皆過著游牧民族般的生活;一家人不是隨著Marcus Mumford的樂團巡迴演出,就是跟著Carey Mulligan的拍攝行程而到處搬家。

然而疫情的出現,限制了所有人的行動,今年35歲的Carey Mulligan表示,這是她自18歲成為演員以來,第一次感到自己於某地扎根並找到歸屬感。此時的她,身穿高領毛衣、金邊框的眼鏡遮住半張臉龐,「我過去從未有機會加入當地的讀書會。而疫情開始後,有許多人開始學習編織,我在剛封城時也買了些編織工具;我試了一次,但事實上我根本沒時間使用、也無暇學新東西,我只能忙著讓孩子們快樂充實地生活,然後上床睡覺,隔天再重新來過一次。」Carey Mulligan說道。

樂於挑戰

封城後,Carey Mulligan才剛準備開始進行電影《花漾女子》的宣傳。這部電影在上映後引起了比預期中更熱烈的討論。該部片導演暨編劇為《追殺夏娃》的執行製片與編劇Emerald Fennell,電影中Carey Mulligan所飾演的主角Cassie,策畫替被性侵的好友復仇;每逢周末她會故意在酒吧中裝得爛醉,吸引男性前來占她便宜,接著在關鍵時刻清醒過來並質問對方。這些男性看似正直,卻在女性明顯處於弱勢之時進行侵犯,而Cassie的第一位復仇對象,便是替性侵犯辯護的律師。

「一開始和經紀人收到劇本後,我相當手足無措。心想著,『導演怎麼會找我演這個角色?』」這樣的角色與電影題材皆超出了Carey Mulligan的舒適圈,然而她無法抗拒想嘗試及挑戰新事物的慾望,於是接下了這個角色。以往大家看到的,皆參與像是《大亨小傳》、《女權之聲:無懼年代》、《遠離塵囂:珍愛相隨》的時代劇。她過往所飾演的,都是能引發眾人同理心及共鳴的角色;如Netflix電影《古寶》中的悲傷寡婦Edith Pretty;帶著一點痛苦、疲憊,且感情生活神秘,只能透過淺淺的微笑或抬起眉毛的神情溝通,這就是Carey Mulligan過往會飾演的典型角色之一。而《花漾女子》中的Cassie則大相逕庭,她氣焰張揚、個性火爆。Carey Mulligan——想到要詮釋一位並非想成為好人、行為舉止甚至可能引發觀眾反感的角色,便感到興奮無比。Carey Mulligan與導演Emerald Fennel曾有過一面之緣,她對導演的妙語如珠及其時髦的褲裝印象深刻,而兩人第二次見面,便是談公事,「我和Emerald說『我非常喜歡這個劇本,我們來把這部片完成吧!』接下來所發生的一切,超乎預期的好玩。」Carey Mulligan回憶道。

進入角色

在Carey Mulligan有了孩子之前,她會花好幾個月的時間準備角色。拍攝《大亨小傳》前,她飛往美國Princeton城研究F. Scott Fitzgerald與Daisy角色原型Ginevra King兩人往返的書信。Carey Mulligan表示,當初會做學術研究,就像是為了證明自己夠格成為一名演員般,「我未曾就讀過戲劇學校,覺得自己一路走來好像是憑著運氣,所以必須更加認真準備才能演戲。但現在不一樣了,我有兩名不到五歲的孩子,光是能夠背好台詞、準時出現在拍攝現場,就該謝天謝地。」她笑著表示。

拍攝《花漾女子》時,Carey Mulligan透過與Emerald Fennell的對話,來詮釋Cassie這個角色;她們一起發想Cassie的經歷與故事,從導演對整齣戲的設定中找尋靈感。最終的成果,便是Carey Mulligan戴著粉彩和霓虹色挑染的金色假髮,在劇中傳遞暗黑、憤怒的氛圍。Emerald Fennell甚至設了一組音樂歌單來型塑這個角色,其中含括英國歌手Charlie XCX、美國名媛Paris Hilton的歌曲,以及Britney Spears兩種不同版本的〈Toxic〉。Carey Mulligan也花了點時間適應Cassie的穿著,她提到一套暴露到不行的緊身造型時表示:「我這輩子還沒穿過像那樣的衣服,未來也應該不會。」

隱性焦慮

提到服裝,Carey Mulligan坦承自己曾經有好幾年,在看到雜誌拍攝或紅毯造型的照片後,會為自己所穿的服裝感到懊悔及焦慮。然而現在的她,會先告知造型師——不要牛仔褲,也不要會露出膝蓋以上的服裝。Carey Mulligan認為這樣簡單多了。能夠有自信地提出這樣的要求,是需要花些時間才能有所改變;而這也是她演藝生涯的一個轉捩點。

我想不到有哪位演員能和Carey Mulligan一樣,如此嚴格地審視自己過去的表現。當年在過往的訪談中,Carey Mulligan會時不時地提到自己所犯的錯誤,而她花了一段時間,才將這樣的自我懷疑轉變為創造力,她說這都得感謝《狂野生活》的美國演員兼導演Paul Dano。拍攝時,Carey Mulligan所飾演的角色Jeanette正處於崩潰狀態,她一直認為自己表現的不好,並在現場不斷地說:「卡!對不起Paul,不好意思。」導演回覆:「別再自己喊卡了!別想著演到完美,而是要讓角色真情流露。」Paul Dano這番話對她來說非常重要,爾後當Carey Mulligan在《花漾女子》中穿上過往會讓她焦慮不安的迷你裙時,也能將這股不自在的感覺訴諸角色之上。不安全感不再是Carey Mulligan表演的阻礙,而是一種動力。

《花漾女子》與近期兩部由女性撰寫及製作的影集有著相似之處,分別是Phoebe Waller-Bridge的《邋遢女郎》以及Michaela Coel的《我可以毀滅你》。不只內容都與女性友誼、性侵之後所發生的事件有關,劇中女主角也有著不被多數觀眾接受的性格。「我們終於了解到,觀眾想看到的女主角並不是永遠都得當好人,即便如此,你還是會支持她們、關心她們,在《邋遢女郎》及《生命轉彎那一天》中皆是如此。這些女主角的行為確實令人感到有些不適,但你仍會選擇站在她那一邊。」Carey Mulligan說道。

洋裝,Simone Rocha;鞋,Alexander McQueen;戒指,私人提供。

迎接改變

Carey Mulligan回憶,在她剛入行時,女性電影創作者及劇作家鮮少有機會創造這類的作品。她認為促成改變的關鍵,是2013年Woody Allen所執導的《藍色茉莉》。劇中女主角是Cate Blanchet,她因此片獲得了奧斯卡獎座。Carey Mulligan提及:「記得我當時想著,『終於有很多很棒且複雜的角色是寫給女性演的。』但事實並非如此。整個電影產業就好像往前走一步後,又倒退了兩步。」(編註:Woody Allen曾多次被指控性騷擾而備受爭議。)

直到近幾年,Carey Mulligan才真正感覺到整個電影產業迎來轉變,女劇作家、女導演逐漸被看見,並得到她們應得的支持,正因如此,才能創造出Cassie這樣的角色。當被問及與Emerald Fennell合作的過程,是否引發她想執導電影的慾望?Carey Mulligan坦承:「不會是現在。如果我在某件事情上花太長的時間,或一想到背後繁雜的細節,我就不是很有意願要參與其中。」而部分原因,在於Carey Mulligan認為孩子們年紀還太小,自己實在抽不出多餘的時間。儘管如此,她仍享受著演藝工作,「我認為專業的演員就是現身片場、做好自己的工作,接著離開。」拍攝《古寶》時,她在片場附近租了房子,讓自己能在收工後回到家中梳洗休息。此舉代表的,不只是Carey Mulligan試圖在家庭與工作間取得平衡,這也間接透露著她的個性——喜歡在工作中保有一絲神秘感;她表示自己的夢想,就是接到很棒的劇本,專心拍電影,並在拍攝完成後消失。她不想分析鏡頭或是看拍出來的毛片,除了演好自己的角色外,也無意參與幕後製作。「對此,我很有自知之明;我享受單純地當一名演員,我喜歡扮演好我的角色,剩下的,就放心交給其他人。」

