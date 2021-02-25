演員Gillian Anderson專訪分享於《王冠》中飾演柴契爾夫人的心路歷程

【photographs_RICHARD PHIBBS；text_SOPHIE ELMHIRST；model_GILLIAN ANDERSON；styling_ROSIE ARKELL-PALMER；hair_JAMES ROWE AR BRYANT ARTISTS；makeup_ALEX BABSKY AR PREMIER；manicure_JESSICA THOMPSON AT EIGHTEEN MANAGEMENT；styling assistant_EDEN HURLEY；special thanks to_LUCY WATSON PROFUCTIONS, JJ STUDIOS, PERSEVERANCE WORK；editor_VIVI SU；translation_SKYLAR CHENG 】

美國女星Gillian Anderson透過訪談，與BAZAAR分享著在影集《王冠》中詮釋前英國首相Margaret Thatcher的經歷，並談及身為演員，在不同角色間自由轉換的心路歷程。

某次，Gillian Anderson穿著全套戲服參與影集《王冠》第四季的拍攝時，擔任該影集編劇的男友Peter Morgan來到片場探班（編註：兩人於2020年12月傳出分手消息，結束為期四年的戀情。）她笑著回憶：「我以女友的身分對他展開微笑。他竟然說：『這就是Thatcher！笑起來跟她一模一樣！』我心想：『才不是！這是我自己在笑！』」

維妙維肖

若你曾看過這部影集，便能明白為何Gillian Anderson與Margaret Thatcher會如此相像。Gillian Anderson精湛的演技讓角色破蛹成蝶，在英國前首相Margaret Thatcher如雲朵般蓬鬆的招牌髮型之下，Gillian Anderson本人的模樣雖未改變，但她早已變成另一個人；為了高度還原Margaret Thatcher特殊的嘴型，《王冠》的幕後團隊曾想讓Gillian Anderson戴上假牙，然而她覺得假牙太過累贅，便放棄了這個念頭。而為強化Gillian Anderson的身形輪廓，她在戲服底下穿了一套擁有襯墊的服裝，好讓身形看起來更加厚實。Gillian Anderson將Margaret Thatcher詮釋地維妙維肖，無論是渾厚且幾近沙啞的嗓音、走路時微微傾斜的姿態，或是和藹中帶點精明的笑容，她皆能生動演繹。此時，Gillian Anderson正坐在倫敦海德公園（Hyde Park）附近的咖啡館裡，侃侃而談她的表演秘訣：「演戲最為重要的莫過於切忌『演過頭』，否則就會變成一齣拙劣的模仿。」

《王冠》在2020年11月於Netflix推出第四季，內容不僅毫無「拙劣」可言，反而帶來更為奇妙的觀影感受，讓觀眾對這位英國史上最具爭議的首相心生憐憫，並開始以不同角度看待Margaret Thatcher震古鑠今的功績及她無懈可擊的魄力，其中包括她最終被逐出唐寧街（Downing Street）、黯然下臺的種種波折等。隨著劇情發展，觀眾可以看見Margaret Thatcher和皇室間的價值觀分歧，以及部分內閣成員對她的輕蔑態度。對此，Gillian Anderson表示：「我的表演與我本人如何看待Margaret Thatcher的政策及行為無關。我將重點放在她生而為人，並且作為一名政治家和母親的意志。」敬業的Gillian Anderson，有時也會對劇中的人物刻劃提出質疑，認為劇情應該多描述Margaret Thatcher的人頭稅制政見，及她和北愛爾蘭地區的衝突等。然而，Gillian Anderson當時並未因Peter Morgan女友的身分，而得到特殊待遇。「為了彼此和這段感情著想，我們公私分明。我跟他說：『我不會評論你的劇本，但你也別想批評我的演技。』」

切換角色

對Gillian Anderson而言，選擇接下這個角色是「想都不用想的事情」，雖然扮演一位眾人皆熟識的人物確實不容易，「儘管這讓我非常忐忑、望之卻步，但你怎麼能對這樣的機會說不呢？」對於這份充滿挑戰性的工作，Gillian Anderson興奮說道。事實上，這不是Gillian Anderson第一次挑戰高難度的角色。近年來，她扮演過經典舞台劇《慾望街車》中的Blanche、《墮落》中追捕連環殺手的警探Stella Gibson，以及《性愛自修室》中的性治療師Jean Milburn。然而，在這些角色裡，Margaret Thatcher是唯一一位真實存在過的歷史人物，為了將角色詮釋好，Gillian Anderson得先摒除所有先入為主的觀念，讓自己單純地融入角色中，這也是她在《X檔案》中飾演Scully探員十餘年間，逐漸掌握的技巧。「我擅長切換我的生活，也很早就學會這項技能。我年輕時就成為一名母親，此外，還要兼顧一個備受矚目的影集角色。在片場，我可以全神貫注地演戲；但當我回到車上、關上門後，我就必須完全切換回母親的角色。」

Gillian Anderson的女兒今年26歲，此外，還有兩名12歲和14歲的兒子。她感謝好運眷顧，讓她剛好在封城前完成《王冠》的拍攝，並且和家人共度接下來的六個月。談到家庭生活，她坦言：「我們家擁有室外空間，而孩子現在都比較大了，沒有幼兒需要照顧，因此不必整天待在室內。要是每天待在屋內的話，我絕對會在第一周就瘋了。」即使Gillian Anderson的工作陸續被取消或延後，她仍慶幸自己有差事可做。訪談進行時，《性愛自修室》第三季也即將在英國Wales開拍。因應全球疫情，劇組還為此安排了隔離日程和一週三次的新冠病毒篩檢。

演員而非政客

在封城期間，Gillian Anderson善用了這段無須工作的日子；當時隨著美國「Black Lives Matter」事件愈演愈烈，她也開始投身閱讀、自學有關「反種族歧視運動」的相關知識。Gillian Anderson表示：「我要學的東西太多了，我對好多事情都一無所知。我得爬梳人們對各種議題的看法、審問自己的立場，以及對黑人相關議題表現更多支持，還要積極地和我孩子們的學校商討，他們究竟該如何向孩子談及這場極具意義的歷史事件。」此外，Gillian Anderson也參與了由黑人作家和導演編導的戲劇案，「此案其中一項目的，在於有系統地改變社會，同時也讓這些價值永續發展。」而作為一名演員，Gillian Anderson必須在認知自我能力與自身影響力中求得平衡。她指出：「我被多數人認為是個能引起議題關注的演員，但其實我不太會發表評論，也不常在社群平台上宣揚自己的想法，因為那不是我的領域。我是演員，不是政客，也不是社會工作者。」

話雖如此，Gillian Anderson和Margaret Thatcher仍有個巧妙的共通點—她們從不迴避談話，對於迎面而來的挑戰也絕不閃躲。Margaret Thatcher總擁有「全力以赴」的衝勁，Gillian Anderson是否也相同呢？她笑著回答：「我身旁的人可能會給予認同，因為我喜歡把事情處理好。若遇到問題或難關，我會想把話說開，大家一起討論解決的辦法。」當被問及詮釋Margaret Thatcher這位曾徹底改變國家，且至今仍毀譽參半的人物，是否讓她變得更像Margaret Thatcher時，Gillian Anderson不確定地回應：「我並不這麼認為。」後來，她回憶起當Peter Morgan給自己看了一段包含Margaret Thatcher在內的《王冠》片頭時，Gillian Anderson表示：「當我看著Margaret Thatcher的時候，我不知不覺地擺出她放鬆時的神態。」Gillian Anderson一邊分享，一邊將下唇往後縮、頭微微傾向一邊，再把聲音刻意壓低，直到Margaret Thatcher在她的表演下成功「現身」。Gillian Anderson為了揣摩角色費盡心力，無須仰賴髮型或Margaret Thatcher標配的手提包輔助，也能如此傳神。「我自認我已從角色中抽離出來了，但她和我的距離，似乎比我想得更近。」

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年2月號】