強尼戴普曾深愛她14年？感受法國女星Vanessa Paradis的非凡魅力

【photographs_XAVI GORDO;text_ALBERTO PINTEÑO;model_VENESSA PARADIS;styling_BEATRIZ MORENO DE LA COVA;hair_JOHN NOLLET;makeup_CHRISTOPHE DANCHAUD AT B AGENCY;manicure_SÉVERINE LOREAL AT CALL MY AGENT;production_BEATRIZ VERA;photography assistant_XABIER ANABITARTE;editor_VIVI SU;translation_HOLLY CHEN】

回首30年前,1990年12月5日這天,巴黎知名平面設計師兼攝影師Jean-Paul Goude,正在攝影棚裡焦急地等待著Vanessa Paradis。那年她才18歲,純真的魅力中散發著一絲無畏氣質。Jean-Paul Goude讓她穿上一身絲絨連身褲,並將黑色羽毛飾為身後的尾巴。隨後,Vanessa Paradis攀上一座20公尺高的鞦韆;為了這一幕,她向職業空中飛人討教且練習長達半個月之久。在這次的拍攝,Vanessa Paradis扮演一隻巨籠中的囚鳥,爾後這系列廣告也成了Chanel Coco系列香水的經典大作之一。Vanessa Paradis這張有著迷人牙縫的臉龐,在往後的日子裡,不僅成為法國民眾心中的國民繆思,其名聲更是享譽國際。

成名之路

Vanessa Paradis在14歲時,就發行了兩張專輯,也演過電影。1987年所發行的單曲《Joe Le Taxi》,更曾創下蟬連法國流行音樂榜冠軍長達14周的紀錄。然而,早在此之前,Vanessa Paradis未滿八歲時,就曾在法國當紅的電視節目《粉絲學校》中亮相;那是個邀請素人兒童模仿名人的選秀節目。有趣的是,起初Vanessa Paradis的外型並不符合節目對人選的設定—她身材瘦弱、門牙縫太明顯、額頭較寬,還有著一頭亂髮—然而,節目組認為這位來自鄉下的小女孩可塑性高,因此最後仍決定邀請她錄製節目,也讓眾人有機會看見她的獨特魅力。

時光荏苒,30年過去,此時的Vanessa Paradis正穿上Chanel創意舵手Virginie Viard所設計的高級訂製服系列進行拍攝。儘管Vanessa Paradis身穿的Chanel已不同以往,但無論是她或身上那套服裝,依舊散發著一股神秘魅力。關於自幼便成名一事,Vanessa Paradis說:「儘管過程並非一帆風順,結果卻相當美好。人生在世本來就不一定能握有命運的決定權,我很幸運在14歲就成名,這也使我有些與眾不同。青春期的我享受唱歌的快樂,也崇拜演藝界,然而,過早活在成人世界中,使我必須面對眾人的批評,也曾因此對未來感到一片茫然。但即使這曾對我造成巨大衝擊,我卻從不後悔。」

當代之星

Vanessa Paradis童年時期與父母及現為演員的妹妹Alysson Paradis住在巴黎近郊的一處小鎮。小學時,Vanessa Paradis難以維持學業及事業兩者間的平衡且疲於應付人群,因此選擇輟學。「我來自小康家庭,我的父母不只教會我熱愛生命,也教我懂得去關心周遭的人。我有個快樂的童年,物質方面也從不匱乏。只是我的青春期相較他人顯得短暫且不同。」她說道。

16歲時,Vanessa Paradis便離開家鄉搬至巴黎,隨後關於電影、音樂、模特兒方面的工作邀約也蜂擁而來。「從未有任何人強迫我做這些,這都是我熱愛的。我更沒想過有朝一日會成為歌手,但我很幸運地因《Joe Le Taxi》一曲成名。我過去常常在想,或許有一天所擁有的一切將會突然結束。」如今,Vanessa Paradis已發行過九張專輯、數不清的單曲,演過將近20部電影,和得過一座凱薩電影獎(César Awards),對此,她也表示自己喜愛電影的程度與音樂不相上下。

嶄新生活

「我崇尚影視界,因為我喜愛透過不同的角色扮演他人。但音樂卻是我的世界,是非常私人的創作。」Vanessa Paradis的音樂事業也在她拍了那部傳奇性的Chanel廣告後起了巨大變化。1991年,她整理行囊搬至紐約,當時的她對英文一竅不通,但因個人專輯曾創下極高的銷售紀錄,讓她不得不接下錄製英文專輯的邀約,這張專輯由知名唱片製作人Lenny Kravitz親自操刀,爾後來兩人也交往近五年的時間。Vanessa Paradis表示:「起初是我自己想邀請Lenny Kravitz合作,雖然他當時已開始幫別人寫歌,但是製作整張專輯倒是第一次。那是我人生中最輝煌的一段時期;嶄新的異國生活、90年代的紐約、學習陌生語言、製作音樂的新方式,這和我之前所創作的音樂完全不同,卻正是我想要的。若提到Lenny Kravitz對我的影響,那就是他帶領著我,認識了在建築、設計、時尚等方面的新藝術。Lenny Kravitz熱愛60、70年代歡樂且繽紛的風格,而那張專輯多少也受他的風格影響。」

不只是音樂,Vanessa Paradis也在紐約找回了許久不見的自由,「當時20歲的我,終於可以大方地走在街頭而不用擔心被認出來。話雖如此,但若必須在紐約或巴黎之間做出選擇,我還是會選巴黎。雖然我並非在巴黎出生,但我自16歲起便居住於此,在我心中,巴黎仍是世界上最美的城市,也是我感到最舒適的所在。」Vanessa Paradis說道。

美妙緣分

自1990年開始擔任Chanel藝術總監的Jacques Helleu,當年打算從法國歌手中挑選合適的代言人,最後則相中了Vanessa Paradis。提到這段經驗,Vanessa Paradis表示:「對當時的我來說,簡直就像是在演電影《第凡內早餐》般,那應該是我人生中第一次有人為我修指甲、整理妝髮造型,還有專業造型師為我搭配服裝。那次以後,我也開始有機會穿戴Chanel的精緻作品。」而提到與她合作多年的已逝Chanel創意總監老佛爺Karl Lagerfeld,Vanessa Paradis則說:「他是我所認識的人中,最聰穎風趣又迷人的存在。他真的太有趣了!每當我有幸於餐會上坐在他身旁時,他一定會在我耳邊和我分享他所聽聞的大小事蹟,他什麼都懂、無所不知、心地善良,對我更是照顧有加。」

至於感情方面,Vanessa Paradis自從在1998年巴黎的知名飯店Hotel Costes認識來自美國的演員Johnny Depp後,兩人的私生活也成了人們茶餘飯後的話題。當年,他37歲,她26歲,他坦承Vanessa Paradis的美貌,是令他一見鍾情的原因。兩人並未走向婚姻,而是維持情侶關係,交往隔年就生下女兒Lily-Rose Depp。在法國,Vanessa Paradis本來就具有極高的知名度,這段關係也為她打開通往美國市場的大門,她與包括Brisseau、Becker及Leconte等知名導演進行合作。Vanessa Paradis的魅力使Johnny Depp目眩神迷,在Lily-Rose和她的弟弟Jack相繼出生後,他們極力在好萊塢和家庭生活間取得平衡。然而,這段關係最終還是在14年後,於2012年告終,兩名子女的監護權為兩人共同擁有。

最佳接班人

時隔多年,在老佛爺Karl Lagerfeld之後,Virginie Viard再次邀請Vanessa Paradis為Chanel拍攝廣告,就某方面來說,也正是時尚圈帶著Vanessa Paradis重回螢光幕前。提及Virginie Viard,Vanessa Paradis表示:「她為Chanel工作超過了30年,自然有她的過人之處。她對工作、對Chanel瞭若指掌,在設計上更展現出極具個性、聰慧、充滿女性特質的精神。Virginie Viard性格謹慎、偏好簡約風格,總是細膩地在設計中保存Chanel的經典設計,和非常私人、富饒女性特質的元素。」這些特點在外人看來,也與Vanessa Paradis的性格不謀而合。

有趣的是,2015年由老佛爺Karl Lagerfeld任命的最後一位、也是歷任中最年輕的Chanel形象大使,正是Vanessa Paradis與Johnny Depp的女兒—Lily-Rose Depp。「Lily-Rose Depp是位很棒的藝人,不但優雅,更特別的是她懂得走出屬於自己的道路。對於該接演什麼樣的電影,她也有自己的一套原則,用功程度令人驚艷。」Vanessa Paradis說道。如同母親般,年僅16歲的Lily-Rose Depp不但也成了法國人心中的國民繆思,名氣更和Vanessa Paradis一樣在國際闖盪出了一片天!

【完整內容請見 Harper's BAZAAR國際中文版 2021年1月號】