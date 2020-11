凡事都該抱以尊重態度！ 奧斯卡影后 Marion Cotillard的法式哲學

【photographs_SERGE LEBLON;text_LYDIA SLATER;model_MARION COTILLARD;styling_SHEILA SINGLE;hair_WENDY ILES AT ART LIST PARIS;makeup_LUCIA PICA AT ART PARTNER;manicure_CHARLÉNE COQUARD;set design_MAUREEN COLEMAN;on-set production_ANNE DAHLQUIST AT JP PRODUCTIONS;editor_VIVI SU;translation_YIN KUAN CHEN】

新任Chanel N°5香水代言人——Marion Cotillard穿上優雅套裝,與BAZAAR分享著她是如何在兼顧演員身分的同時,勇於為社會議題發聲,並將想法化作實際行動,帶著更誠實、友善及謙虛的心,重新看待自我及深受疫情影響的世界。

毫無疑問地,Chanel N°5絕對是世界上最負盛名的香水,但關於這款香水的故事,至今仍無人知曉,就如同創辦人Coco Chanel的身世般充滿神秘色彩。當年,位於巴黎Rue Cambon街上的Chanel門店裡,工作人員每天會在Coco Chanel到來前,於店內噴上此款香水,預告著她的來臨,而Coco Chanel就是Chanel N°5最初的「代言人」。時隔多年,該款香水的最新代言人是法國女星Marion Cotillard。Marion Cotillard與Coco Chanel一樣,個性細膩、充滿法式風情,儘管身為國際巨星,仍保有一絲神秘感。

身為演員的Marion Cotillard表示:「在表演上,我喜歡去發掘人不同的面相、挑戰那些和我本身個性大不相同的角色。」Marion Cotillard電影事業的開端起於盧貝松大導演的喜劇動作片《終極殺陣》,她也曾參與《午夜巴黎》、《美好的一年》等電影演出。Marion Cotillard在《烈愛重生》裡飾演失去雙腿的殘疾人士、在《浮世傷痕》化為被迫賣身的難民,而《馬克白》中,她則化為悲憤發瘋的馬克白夫人。當然,Marion Cotillard最著名的角色,便是2007年電影《玫瑰人生》中飾演的Edith Piaf;這部電影讓她成了第一位以法國電影贏得奧斯卡最佳女主角的演員。Marion Cotillard的高超演技,更贏得同行的讚賞;同為演員的Cate Blanchett稱Marion Cotillard為「天才」,而Nicole Kidman則曾讚賞Marion Cotillard自帶著一股「仙氣」。

無懼的前衛女性

此時,正為BAZAAR拍攝封面故事的Marion Cotillard看起來神采奕奕,她有著一雙明亮大眼,且皮膚透亮。由於Marion Cotillard與Chanel已有多年情誼,因此對於成為Chanel品牌代言人感到非常開心。「Chanel曾陪我走過生命中許多極其關鍵的時刻,這次成為品牌代言人,彷彿老友重聚。」與此同時,Marion Cotillard也分享了她與Chanel N°5初遇的故事:「在我15歲,還是個青澀少女時,我母親想為英國友人準備一項最能代表法國的禮物,於是買了一瓶Chanel N°5,當時我立刻被這瓶香水吸引;它的味道既神祕又獨特。」Chanel N°5是第一瓶由女性服裝設計師所打造的香水,也因此,Marion Cotillard對其背後的故事也深感欽佩,更形容Coco Chanel是一位勇於嘗試的「前衛女性」。

如同Coco Chanel,Marion Cotillard也是位勇敢的女性,她喜歡冒險,可不只是說說而已。為了提倡氣候變遷及汙染對地球、漁業、海洋生態及企鵝保育所造成的影響,她曾以綠色和平海洋大使(Greenpeace Ocean Ambassador)的身分,啟程一趟艱辛的南極之旅。「南極是我一生中看過最美的地方。那裡幾乎完好無損、你在那無法購買任何東西,也無法賣任何東西,是個充滿力量的極地。」她悄聲說道。「這趟旅程很有深度、資訊密集,我吸收了非常多的新知識,但我們也親眼見證了企鵝的數量正在減少、無人之境開始出現垃圾,這讓人非常痛心。我希望能夠引起大眾對這項計畫的關注──若我們不立下規則,會發生什麼事。」語落,Marion Cotillard嘆了口氣接著說:「然而,在我回來後沒幾周的時間,便遇上了另一個全然不同的危機。」

襯杉、短褲,Chanel。

抱以「尊重」之心

Marion Cotillard顯然比大多數人更了解全球疫情的潛在影響,她曾演出一部如預言般、探討著因病情失控,使全球陷入恐慌的災難電影——《全境擴散》。對此,她表示:「劇組當初在撰寫劇本時,曾找來科學家、還有世界衛生組織(WHO)的專家參與討論,使劇情更加符合現實。

然而,我們從不聽勸,才正打算想辦法解決問題時,往往卻為時已晚。我們需要重新思考面對災難的態度。而氣候變遷,仍是我們目前遇到最艱困的挑戰之一。」Marion Cotillard 投身環境議題行之有年,她認為,這要歸功於她的祖母在年幼時帶給自己的啟發,Marion Cotillard說:「我祖母做菜從不浪費任何食材,而我的父母親也總是教導我『尊重』的重要性,你必須尊重你生活的環境、並意識到自己所造成的影響。」

Marion Cotillard 曾在2010 年拍攝一系列關於伐木公司破壞雨林的紀錄片,並於隔年發聲反對巴西在亞馬遜森林建造貝盧蒙蒂大壩。2013 年,Marion Cotillard 起身抗議俄羅斯政府拘留30 名綠色和平運動人士,並參與在巴黎羅浮宮外的示威遊行。與此同時,她也沉痛地意識到,從事電影事業極不環保,因為需要大量旅行,Marion Cotillard 說道:「這就是Audrey Hepburn 不再演戲的原因。」

斜肩上衣、裙、香水瓶硬殼包,Chanel。

不再害怕患得患失

然而,Marion Cotillard 似乎找到了一項兩全其美的方式,來維繫她對電影與環境保護的熱忱,由她所監製的紀錄片《Bigger Than Us》,內容正是探討世界各地新一代倡議者的事蹟,「紀錄片裡其中一位年輕女性論述著逼婚(Forced marriage)的爭議、一位則探討著移民議題、另一位來自峇里島的社會運動家曾試圖遊說當地政府禁用塑膠袋,還有一名巴西人在貧民窟中創立了報社。」她也如此形容這部紀錄片:「很有深度、很感人且啟發人心,能夠看見新一代的力量,令人動容。若我在更年輕時,能夠看到這部紀錄片,我就會有更多勇氣,為我的信念挺身而出。」然而,這並不代表她後悔選擇成為一名演員,「我有很多朋友都是激進人士,但我無法把自己的一生奉獻給抗爭,我相當佩服那些每天努力、提高民眾意識、打開眾人的眼界、為了信念而挺身而出的人,但這樣我會過得太悲傷,我需要保持創意。」

身為演員與導演的女兒,Marion Cotillard 對創意的需求與生俱來。「我非常喜歡我父母的生活方式,家中總是充滿活力氛圍。自我開始有了演戲經驗,便發現我渴望演戲的情緒有多麼強烈。第一次演戲是在一次的夏令營中,我扮演一名年老的管家,從觀眾的反應、他們的笑聲、戲後人們環繞著我等……讓我第一次感覺到,我想以演戲為生。」

Marion Cotillard 的丈夫Guillaume Canet 不但同為演員也是名導演,兩人相戀13 年,育有兩名子女,分別為九歲的Marcel及13 歲的Louise。提及與丈夫、孩子們一同待在南法隔離的時光,Marion Cotillard 笑著說:「這段隔離期間我覺得相當有趣,時間彷彿暫停了般、讓人得以擁有喘息的空間,也讓我感覺與世界更加親密,我相信很多人都有這樣的感受。」她淘氣地補充說道:「我不再因『患得患失』而感到恐懼!但同時,在社交及環境議題上,我也有了更多的想法。」

傳遞正能量

若不是新冠疫情,她可能需要因公出差。「我原本得出席坎城影展,但最終沒去成,因此有了更多的休息時間,我心中滿懷感激。在這段時間裡,我經常下廚,幾乎都和孩子們膩在一起。對我來說就像是禮物般,是疫情下的正面影響。」Marion Cotillard 補充道:「以前我認為在這個困頓、黑暗的世界中,『開心』好像是一件很奇怪的事,我腦中會浮現『你不能太高興』的聲音。但今年,我告訴自己必須傳達正能量。這是好事,不只對自己,我分享快樂的對象也看見這些好處,這就是生存的喜悅。」

Marion Cotillard 剛於九月底迎來45 歲生日,她表示自己非常享受變老的過程,「45 歲讓我更能探索自己的內心,擁有豐富的生活經驗,並更加認識自己及我與這個世界的關係。」她說道。不過對於外貌的改變,Marion Cotillard 表示:「我必須誠實地說,這的確有點惱人。身為演員,我習慣仔細檢視自己,我並不享受這些改變,需要花些力氣才能接納它,而我正在努力中。」然而,話雖如此,她的智慧仍將伴隨著她的光采,超越時間,成為經典。

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR國際中文版 2020年11月號】