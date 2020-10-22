快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超模Roos Abels為台灣雜誌拍封面 昂首邁向街頭迎接全新日常！

聯合新聞網 / Harper's BAZAAR
大衣，Stella McCartney。
大衣，Stella McCartney。

【photographs_MAGNUS MAGNUSSON；realization&text_JERRY HSIEH；model_ROOS ABELS@IMG；styling_SARAH GORE REEVES；stylist assistant_SARA JEMINEN (SWEDEN), KAITLYN LUSK (USA)；hair_PHILIP FOHLIN@LINKDETAILS；makeup_SARA ERIKSSON@LINKDETAILS；production_ALTERED AGENCY；location_STOCKHOLM, SWEDEN】

在瑞典斯德哥爾摩燦爛的陽光下，攝影師Magnus Magnusson再次接受BAZAAR Taiwan的獨家邀請，零時差隔空拍攝10月號封面故事。酷炫的荷蘭超模Roos Abels在他犀利的鏡頭捕捉下，換上秋冬勁裝，昂首邁向街頭，帥氣迎接全新日常的再次出發。

上衣、長褲、靴，Celine by Hedi Slimane。
上衣、長褲、靴，Celine by Hedi Slimane。
上衣、裙，Max Mara；鞋，私人提供。
上衣、裙，Max Mara；鞋，私人提供。
西裝、背心、長褲，Celine by Hedi Slimane。
西裝、背心、長褲，Celine by Hedi Slimane。
大衣，Celine by Hedi Slimane。
大衣，Celine by Hedi Slimane。
大衣，Stella McCartney。
大衣，Stella McCartney。

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR國際中文版 2020年10月號】

外套、裙、包，Fendi。
外套、裙、包，Fendi。

延伸閱讀

孫芸芸自創品牌YUNYUNSUN 登LUISAVIAROMA推聯名限定

維密天使「糖糖」32歲生日快樂！南非超模Candice Swanepoel孩子都生兩個身材依舊火辣

成功收服「陳冠希」的高智商超模－秦舒培

「性感超模」貝拉哈蒂德24歲生日快樂！關於這位大勢超模你不知道的十件事

相關新聞

超模Roos Abels為台灣雜誌拍封面 昂首邁向街頭迎接全新日常！

在瑞典斯德哥爾摩燦爛的陽光下，攝影師Magnus Magnusson再次接受BAZAAR Taiwan的獨家邀請，零時差隔空拍攝10月號封面故事。酷炫的荷蘭超模Roos Abels在他犀利的鏡頭捕捉下，換上秋冬勁裝，昂首邁向街頭，帥氣迎接全新日常的再次出發。

熱門新聞

超模Roos Abels為台灣雜誌拍封面 昂首邁向街頭迎接全新日常！

迷走穿梭光軸空間 探索挪威中央圖書館

高爾宣x孫盛希音樂老實說：名氣不會跟著你太久 有興趣才能做下去！

紐約上城 摩登新風采

2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銅獎(下)

精緻新繹 工業風格

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。