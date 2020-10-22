超模Roos Abels為台灣雜誌拍封面 昂首邁向街頭迎接全新日常！

【photographs_MAGNUS MAGNUSSON；realization&text_JERRY HSIEH；model_ROOS ABELS@IMG；styling_SARAH GORE REEVES；stylist assistant_SARA JEMINEN (SWEDEN), KAITLYN LUSK (USA)；hair_PHILIP FOHLIN@LINKDETAILS；makeup_SARA ERIKSSON@LINKDETAILS；production_ALTERED AGENCY；location_STOCKHOLM, SWEDEN】



在瑞典斯德哥爾摩燦爛的陽光下，攝影師Magnus Magnusson再次接受BAZAAR Taiwan的獨家邀請，零時差隔空拍攝10月號封面故事。酷炫的荷蘭超模Roos Abels在他犀利的鏡頭捕捉下，換上秋冬勁裝，昂首邁向街頭，帥氣迎接全新日常的再次出發。



上衣、長褲、靴，Celine by Hedi Slimane。 上衣、裙，Max Mara；鞋，私人提供。 西裝、背心、長褲，Celine by Hedi Slimane。 大衣，Celine by Hedi Slimane。 大衣，Stella McCartney。

【完整內容請見 Harper’s BAZAAR國際中文版 2020年10月號】