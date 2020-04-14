22歲就創立300億美妝王國 Kylie Jenner：知道家人不平凡但認知到影響力

【text_CHRISTINE LENNON；translation_ ANDRO HSU；editor_VIVI SU；photographs_MORELLI BROTHERS】

Harper’s BAZAAR 4月號封面人物邀請到難得受訪的Kylie Jenner。她藉著強大的社群影響力，以22歲芳齡成功創立市值達十億美元的美妝王國。但Kylie Jenner坦承她不怎麼記得實境節目《與卡黛珊同行》之前的家庭生活。「即便在節目開播以前，我父親（曾為蒙特婁奧運田徑男子十項全能金牌得主及電視名人）也一直有他的粉絲群，因此『名氣』一直充斥在我的人生中。我實在很難想像沒有鎂光燈、沒有名人光環會是什麼樣的情況。」提及家人，Kylie Jenner表示：「我享有家人的支持，且不論遇到任何困難，都能夠向母親、父親、姊姊們尋求幫助，他們也完全了解我正經歷著什麼。」

出生於Kardashian家族的Kylie Jenner憑藉著自身影響力，以22歲芳齡成功創立市值達十億美元的美妝王國。透過封面故事，她與BAZAAR分享著自己是如何以女性企業家姿態，一次次打破紀錄，締造Kylie Cosmetics品牌的美妝界奇蹟。

由Kylie Jenner所創立的美妝品牌——Kylie Cosmetics，其總部坐落於洛杉磯郊外Calabasas城的一棟方形玻璃帷幕大樓中，這棟建築毗鄰高速公路，附近有一座購物中心、幾家速食餐廳，和一間平價汽車旅館。自洛杉磯市中心沿101 號公路驅車前來，清冷的冬風吹起枯葉與沙塵，一路上更撇見風滾草在路肩上隨風飄動。假如矇著眼睛站在大樓門口，你會以為自己置身於美國猶他州。

回想起Kylie Jenner於2007 年以10 歲之齡現身實境秀《與卡戴珊同行》的早熟倩影，著實令人印象深刻。最初，Kylie Jenner的母親Kris Jenner與其首任丈夫所生的孩子們（Courtney Kardashian、Kim Kardashian、Khloé Kardashian和Rob Kardashian）為節目主角。而後來Kylie Jenner和姐姐Kendall Jenner幽默討喜的個性，也讓原本適合成人觀賞的實境秀增添了幾分樂趣。

打造美妝王國

Kylie Jenner是家族中最年輕的成員，芳齡22 歲的她已與前男友，同時也是饒舌歌手的Travis Scott育有一名兩歲的女兒Stormi Webster。過去五年來，Kylie Jenner與姐姐Kendall Jenner 各自在人生路途上大放異彩。Kendall Jenner 成為時尚圈眾所皆知的模特兒，而Kylie Jenner也一手打造了自己的美妝王國。她的美妝品牌以主打Lip Kit 豐唇系列產品起家，後來陸續推出了各種彩妝及護膚品。Kylie Jenner與母親共同經營品牌，近期兩人也將價值六億美元（約台幣180 億）的股權售予美妝巨擘Coty 集團，成為其中一員；該項決定也使Kylie Costmetics 的市值隨之增長超過了十億美元（約台幣300 億）。

拍攝當天，採訪團隊穿過玻璃門走進Kylie Costmetics 的辦公室，拋光水泥地板和襯有黑色及柔和粉色的白牆立即映入眼簾。一張沿著牆壁設置的展示桌上，擺放著琳瑯滿目的雜誌，而封面盡是Kylie Jenner與家人的合照。大樓內的某處房間也為了當日的拍攝被改成臨時攝影棚，房內甚至設有香檳自動販賣機。廚房中，則有幾台裝滿礦泉水、果汁、電解質飲料和玻璃罐可樂的冰箱。辦公室餐檯上放著好幾罐點心，其中一罐更是特地按照Kylie Jenner的姐姐Khloé Kardashian喜歡的方式堆疊的Oreo 餅乾。此外，辦公區四處掛著粉色絲絨布，目的似乎是將進進出出的攝影團隊與員工辦公室區隔開。

員工辦公室內，可以看見在大約20 名員工整潔的辦公桌上，也擺放著粉色的釘書機和膠檯，他們此時正忙著為Lip Kit 豐唇系列、Kyshadow 眼影系列和最近推出的護膚品牌Kylie Skin 埋首苦幹著。辦公室四周則被一張張高達120 公分、Kylie Jenner美麗的巨幅形象照所包圍。而照片中的重點，是她那引起愛美女性瘋狂搶購Lip Kit 產品的瀲豔豐唇，除此之外，Kylie Jenner的身材曲線同樣令人目不轉睛。

洋裝，Dolce & GabbanaAlta Moda Opera；帽飾，Christine A.Moore Millinery；耳環、項鍊，Bulgari；戒指，Beladora。

女王降臨

第一次見到Kylie Jenner時，她穿著一襲白色洋裝，頭戴夾扣式假髮。接著，她忽然消失整整一小時，然後以全新造型登場；高聳的粉色假髮，配上Dolce & Gabbana 的奢華高級訂製服，一身法國末代皇后Marie Antoinette 的裝扮令人驚艷。私人助理、髮型師和其助理，以及鬍鬚修剪得十分有型的彩妝師，一行人宛如朝臣般，緊跟在女王身後。

按照原先安排，此次訪談是在拍攝工作結束後進行。然而大費周章的妝髮和屢次換裝，已整整耗費了十小時，最後她只剩下半個多小時能夠接受採訪。時間來到晚上七點，女兒Stormi的上床時間轉眼就要到來，Kylie Jenner也難掩想返家的心情。此時，她仍穿著蓬鬆的粉色華服，一旁的工作人員正在為她卸妝、拿掉假髮，其他人隨侍一旁，等待工作的結束，而我則緊接著開始了我的採訪。

我問她，當初是否預料到Kylie Cosmetics 會獲得如此熱烈的迴響，Kylie Jenner謙虛地回答：「老實說，實在沒料到。我沒想到這真的會變成我的工作。我的確很喜歡彩妝，很愛看相關的教學影片，也會用自己或母親的化妝品在臉上做各種實驗。我一直很愛化妝品，對口紅尤其癡迷。」Kylie Jenner的母親Kris Jenner 後來告訴我：「公司所有創意面都是Kylie Jenner一手包辦，她既是CEO（執行長），也是CMO（行銷總監）和CCO（創意總監）。她讓公司成長茁壯的能力實在太令人佩服。我的角色比較像是COO（營運長），負責在幕後協助所有事務運作。Kylie Jenner早在15 歲時就有這番願景，一路上看著她的夢想成真，從旁目睹公司蓬勃發展，這種感覺真的很棒。」

Kylie Jenner認為，與Coty 集團的合作，能讓品牌在國際發展的路途上，有助於讓自己更專注於創意發想與市場公關的部分。她表示道：「我認為時機到了。雙方也共同組成了一個絕佳團隊，不過就算KylieCosmetics 加入集團，基本上未來還會是由我和母親擔任領頭羊，運作模式不會有什麼改變。透過合作，我們盼望Kylie Cosmetics 能進一步擴展，讓品牌獲得更大規模的支持，有效進軍國際，吸引更多優秀人才共同拓展業務。」

名人光環

與其他同母異父的兄姊們不同，Kylie Jenner和姊姊Kendall Jenner 大部分的成長過程都發生在實境節目的光環下。Kylie Jenner坦承，她不怎麼記得《與卡黛珊同行》之前的家庭生活。「即便在節目開播以前，我父親（曾為蒙特婁奧運田徑男子十項全能金牌得主及電視名人）也一直有他的粉絲群，因此『名氣』一直充斥在我的人生中。我覺得一切發生得那麼早，對我來說是種福氣，我實在很難想像沒有鎂光燈、沒有名人光環會是什麼樣的情況。」

Kylie Jenner住在公司附近的The Oaks 高級住宅區，鄰近母親及家族其他成員的住所。十年前，Calabasas 還被眾人認為是洛杉磯最無聊的郊區之一，現在卻成為房地產網站上的熱搜關鍵字。這個變化足以證明，Kylie Jenner與她的家人著實有辦法讓所有與他們沾上邊的事物都顯得星光熠熠。

短短幾年間，Kylie Jenner在母親Kris Jenner 溫柔的督導下，讓公司市值成長到十億美元（約台幣300億），並且成功讓與她有關的一切事物，散發令人難以抗拒的魅力；Kylie Jenner在Instagram 上高達1億5700 萬的粉絲追蹤數便能證明這點。長期以來，社群媒體一直是Kylie Jenner與世界溝通、最直接的管道，因此Kylie Jenner願意接受採訪是件很難得的事。她精準掌控自己的社交平台，適度分享她真正想分享的事物，且不過度暴露自我。2018 年2 月6 日，她曬出第一張女兒Stormi 的照片到Instagram 後，該照片頓時成為該平台上獲得最高讚數的貼文。在撰寫本文之際，Kylie Jenner擁有Instagram 史上獲讚數最高貼文前十名中的三張，以及前20 名中的七張。在2018 年間，KylieJenner 甚至因推文表示對社交平台Snapchat 的改版結果感到失望，導致該公司市值下跌13 億美元（約台幣390 億）。種種驚人事蹟，都證明了Kylie Jenner在社群平台上的影響力。

泳裝、涼鞋，Tom Ford；髮飾，Mignonne Gavigan。

善用影響力

對此，我詢問Kylie Jenner是什麼時候開始意識到「影響力」這件事？「我一直都知道自己的家人不平凡，但確切認知到影響力，應該是在我和姐姐Kim Kardashian 一起走紅毯的時候吧！至於自身影響力的認知，則是看到個人品牌快閃店開幕後的盛況時，以及當我16 歲，某天把頭髮剪短並染成藍色，然後發現所有女孩也開始把頭髮剪短甚至染成藍色的時候。當時我心中『哇』了一聲。」

提及家人，Kylie Jenner則表示：「當全家人都處於跟你差不多的位子時，是相當難能可貴的，我想這也是我們一家人能這麼有向心力的主因。我們互相拉拔，確保所有人都站穩腳步。我享有家人的支持，且不論遇到任何困難，都能夠向母親、父親、姊姊們尋求幫助，他們也完全了解我正經歷著什麼。」

卸下精緻妝容後，Kylie Jenner展現同樣迷人的素顏。兒時的雀斑在她臉上依然清晰可見，她無須妝品粉飾，就擁有細緻均勻的眉角，更不需要豐唇露作點綴即清晰動人。當Kylie Jenner套上簡單的牛仔褲和運動衫上街，這位企業家就和其他同齡女孩沒有分別。

【完整內容請見 BAZAAR雜誌 2020年4月號】