因舞蹈比賽被挖掘 超模COCO ROCHA曝15歲來台時的真實感受

【EDIT BY ANGELINE HSIAO 與 PHOTOGRAPHS_UNGANO + AGRIODIMAS @ SEE MANAGEMENT, REALIZATION_JERRY HSIEH, KATHY HSU, TEXT_ANI SYU】

Harper’s BAZAAR 3月號邀請到國際超模COCO ROCHA為BAZAAR Taiwan拍攝獨家封面，這位Pose女王以風格多變、難以定義著稱，不過聊到這條模特兒之路的起點，她說自己永遠不會忘記15歲時在台灣展開第一份工作的經驗。「對我來說，那次的經驗像是參與模特兒訓練營般非常緊張、刺激。我記得曾在書中讀到，『你需要一萬個小時的練習，才能在一個領域中成為專家。』對我而言，我的職涯初期就是在台北累積了這一萬個小時。」儘管現在已是超模之姿的她，對於人生際遇仍心懷感激、面向挑戰也無所畏懼。

儘管已是超模之姿，她對於際遇仍心懷感激、面向挑戰無所畏懼，在往復的對答之際，那份真摯且努力的心意全然地坦率無疑。

從多重身份組織起實踐之力

Harper’s BAZAAR（以下簡稱HB）：因舞蹈比賽被挖掘，如今身為超模也始終熱愛著跳舞，對你來說舞蹈與走秀有什麼相似之處？

Coco Rocha（以下簡稱CR）：舞蹈訓練真的大大地幫助了我的模特兒生涯。過去作為一個年輕的模特兒，舞蹈背景讓我能更自在地感受身體的流動，並對觀眾的注目感到怡然自得；當然，在伸展台上隨性舞動、挑戰新的動作，時常有可能搞砸，但又有什麼好害羞或懼怕的呢！其實走秀和跳舞都一樣，你只能練習、練習、再練習，直到不再犯錯。我也一直相信，模特兒的工作是一個可以透過時間與經驗逐漸變得精準的技能。同時我也認為，無論你從事什麼行業，「練習」會一直是值得看重也應該持續進行的訓練方式。

HB：身兼母親、管理者與模特兒三種相當不同的身份，這些角色在你生活上的排序與設定各是什麼？

CR：母親的身份永遠是第一位！我必須時時刻刻確保自己看見也關照孩子的需要，讓我的寶貝們開心、健康永遠是優先考慮的事情。而模特兒身份帶給我很大的榮耀感，那是我至今依然覺得應嚴謹以待的一門工藝。至於我共同營運管理的模特兒經紀公司「Nomad Management」以及模特兒學校「Coco Rocha Model Camp」，則是我幫助年輕世代的方式，這對我來說十分重要。老實說，這些角色成就了我，我也對於這多面向的人生，深感快樂！

HB：在近20 年的模特兒生涯中，你認為時尚產業最大的變化是？

CR：在過去，我是第一個活躍於社群網站的知名模特兒，因此曾遇到了許多強烈的反對聲浪。業界人士認為我「活在虛幻中」，不過，當時的我堅信擁有聲量對任何人來說都是而有力的工具——尤其是年輕女性。將近20 年後，現在的我仍堅守著當時的想法，以網路作為發聲管道，訴說時尚產業的未竟之事。

我花了超過十年的時間，呼籲時尚圈必須擁抱「多元性」，現在看到這產業終於慢慢地包容更多的不同後，令我感到振奮。前方依然有很長的路要走，而與其告訴他人做錯了什麼，我寧願選擇以身作則。

HB：除了產業的變化，你的個人職涯是否曾歷經過巨大的轉捩點？

CR：我不確定自己是否曾經歷任何轉捩點，不過倒有不少的人生亮點！光是今年的頭六周，我便獲得永生難忘的經驗——在Jean Paul Gaultier 最終場的服裝秀伸展台上跳舞。同時，我也首度嘗試為一本雜誌的封面製作拍攝自己，這讓我開始思考多花一些時間從攝影鏡頭前走到鏡頭後的可能性。對了，最近還有一件趣事，就是我在紐約時裝周Christian Siriano 伸展台上的漏網鏡頭被做成迷因，在網路上瘋傳爆紅。你看，這麼多難忘的時刻說都說不完，這些還只是2020 年的開端而已。

從誠摯念舊裡看見溫暖與感激

HB：作為一個長年的摯友與工作夥伴，你會怎麼形容Jean Paul Gaultier 的個性？你們之間有什麼令人印象深刻的故事？

CR：在所有我走過的服裝秀中，我最喜歡Jean Paul Gaultier 的秀了！當許多設計師常在秀前苦惱時，他總是一派輕鬆，笑容常掛在他那張帶著孩子氣的臉龐上。我們總是有時間向對方時更新近況，聊聊旅遊經驗、彼此的家人與生活。我一直都記得，有一年Gaultier 帶我到他工作室的屋頂，只為了讓我看看巴黎的日落。

身為設計師，他總是願意花費時間與精力在新模特兒身上，實在很令人感動，這就是Jean PaulGaultier ！自從我17 歲和他見面後，Gaultier 給了我很多最具記憶點的走秀經驗。他熱愛秀場演出的創作，有一年，他將我打扮成美人魚，把我的兩隻腳以一個魚尾巴包裹住；我必須杵著一支用珊瑚製成的枴杖，在伸展台上跳躍。走秀中，我本該拉下拉鍊、秀出我的腿，拉鍊卻不幸壞了，當下我索性用指甲將整條魚尾巴扯開。你想，多數設計師大概會因為模特兒把服裝扯爛而發瘋，對吧？不過Gaultier 卻說他好愛那次的戲劇性效果。

今年，我在Jean Paul Gaultier 的高訂秀上跳著愛爾蘭舞蹈，事實上直到秀的幾天前，我才知道那將是他最終的一場秀。對我來說，這代表一個時代的結束，我始終無法想像一個沒有他的時尚舞台。

HB：關於你15 歲來到台灣工作的有趣經歷，能否分享讓你印象深刻的地方？

CR：我永遠不會忘記自己在台灣的起點。對我來說，那次的經驗像是參與模特兒訓練營般非常緊張、刺激。15 歲的，我被送往台北，記得在選秀現場，客戶與另一組人馬坐在桌前說：「今天的主題是『性感』，請讓我們看看你的本事吧！」於是，我和另一位模特兒被要求以不同的姿勢互相較勁，誰先想不出點子就出局。整個選秀的目的，是希望挑出擁有最多樣化姿勢的模特兒。得到工作後，我馬上開始拍攝一整組、共75 張照片的目錄，如果表現得還算出眾，就會進階至一天內拍攝兩組目錄。

這不像在紐約或巴黎，一天只拍八到十張照片。我記得曾在Malcolm Gladwell 的《Outliers》書中讀到，你需要一萬個小時的練習，才能在一個領域中成為專家。披頭四在德國的各式小酒吧中演出了好幾個月，那就是他們的一萬個小時；對我而言，我的職涯初期就是在台北累積了這一萬個小時。

HB：在漫長的模特兒生涯中，有沒有印象最深刻的一天？

CR：我覺得人們經常過度專注於尋找職涯中的亮點或里程碑。譬如，與知名設計師合作，成為首席雜誌的封面人物，或與極具影響力的大人物見面。這些當然都很酷，但親愛的，我總覺得它們都是轉瞬即逝的瞬間。我認為享受其中的旅途反而更為有趣且收穫更多，對於能工作並享受人生的每一天，我心存感激，不論與我相遇的人們是否有名，我都感謝曾支持並幫助我度過這瘋狂人生的所有人！

【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2020年3月號】