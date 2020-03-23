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朝著百變之路邁進 李棟旭曝內在不為人知的一面

聯合新聞網 / Harper's BAZAAR
西裝、襯衫、戒指，Givenchy。
西裝、襯衫、戒指，Givenchy。

【TEXT_ANI SYU,EDIT_ANGELINE HSIAO, REALIZATION_JERRY HSIEH & RAVEN YANG,PHOTOGRAPHS_KIM YEONGJUN(KYJ)】

這張橫跨平面、戲劇到電視節目，活躍於大半個影視圈的精緻臉龐，看來太過熟悉，卻又讓人摸不著頭緒，究竟眼前的男子，是《孤單又燦爛的神－鬼怪》裡受困於虐戀與前世今生的地獄使者；《他人即地獄》中完美冷血的殺人魔牙醫；抑或是自在穿梭於脫口秀節目《李棟旭想要Talk》、妙語如珠的Show MC。

從遠方修長的身形，漸漸對焦那雙直勾勾的眼睛與真切笑容，李棟旭一派輕鬆優雅地走進拍攝現場。

他的實力與反轉魅力

春季的粉嫩色系擺放在身高超過180公分的李棟旭身上意外合適，因為健身的習慣使然，他的肩膀直挺卻不單薄，「你覺得我們就配這雙嗎？」套進淺橘色的西裝外套，他盯著造型師拎來的涼鞋，仔細地確認細節。下一秒，只見他俐落就位，令人驚豔的好戲正要上場，以模特兒出道的李棟旭，平面拍攝的底功扎實，流利的動作和肢體表達，三兩下征服全場。

從《My Girl》的霸氣總裁，到《鬼怪》裡初似冷淡無情，卻在劇情的推進中流露出搞笑深情的使者，或許外在平靜、內心溫暖幽默的反差魅力，是他一直以來最為人熟知的印象。李棟旭笑著說：「《My Girl》是我第一次成為主角的電視戲劇作品，海外有許多人都是透過這部戲而認識我；對我來說《My Girl》是人生的轉折點，也許台灣粉絲們也都是因此認識我呢！」

他以一種不可思議的謙虛解釋著自己的演藝生涯。但實際上關注過李棟旭、看過他主演的戲劇作品便不難發現，他總是講究於腳本的選擇，在挑揀的過程中，不只是重複帥氣優雅的外顯氣質，一次次他都向著更複雜糾結的角色人格宣戰，簡直是傳說中「明明能靠臉，偏要靠實力」的代表。

一個角色的誕生與鍛鍊

因為熱愛挑戰，這幾年李棟旭在不斷揣摩的過程中。似乎長出了更百變的模樣。

說起近期讓人大吃一驚的演繹，不得不提到他在《他人即地獄》裡冷靜殘酷的殺人魔牙醫一角，「這齣戲是由網路漫畫所改編，人氣相當高，所以壓力也滿重的！」李棟旭坦率地表示。經過長時間的思考，心底那份想挑戰反差形象的演員魂，加上導演的說服，終於讓他下定決心嘗試，「導演告訴我，這個角色跟我內在不為人知、被隱藏的面貌可能相當符合。身為演員原本就要嘗試各種不同的角色，也有想要好好詮釋的慾望，因此我決心好好挑戰一番！幸好大家都給予很不錯的評價呢！」他認真地回答，瞇起來的眼睛像是真的很開心也鬆了口氣。

戲劇表達也好、平面拍攝和節目主持也是，李棟旭有一套角色的自我修練。以拍戲的前置準備來說，「首先，先從外貌開始，為了成為這個角色，我會從髮型、衣著開始考究，畢竟每一個角色一出場時，觀眾的第一印象都是透過外貌來感受。除此之外，拿腳本和導演、編劇進行討論也很重要；對於所飾演的角色，包含他的說話方式、表情，以及每一個細節都需要非常細膩的劃分，經過練習、彩排後才會進行拍攝。」李棟旭是那種連待在家，也會反覆閱讀劇本、偷偷獨自演練的人；就算充分練習了，正式開拍的過程中李棟旭也毫不怠慢，「因為等到拍攝一段時間，演員與場地彼此會產生熟悉感，演技會因此變得更加自然！」他毫不藏私地將排戲的眉角全盤托出。

西裝、長褲，CK Calvin Klein；球鞋，Givenchy。
西裝、長褲，CK Calvin Klein；球鞋，Givenchy。

當李棟旭走進Talk Show

訪談一口氣給他出了不少難題。

其實，這天的李棟旭緊捱著上一個工作趕場而來，但他仍為現場帶來愉快明亮的氣氛，不僅頻頻說起想造訪台灣的心情，也對那些外界給予的演技讚賞真切地致謝。「跟著非常優秀的導演、編劇與非常棒的演員們一起拍攝，真的學到很多；更因為嘗試了困難的作品，達成後會有一種『我什麼都做得到！』的自信感。但是，當作品完結了，我也會努力將之前的一切都拋開、放下，回歸最單純的自己。」謙遜的他也總是認為，若無法在劇終時將自己完全歸零，就無法留下餘裕成為下一個角色的容器。

除了演員的角色，李棟旭如今還有個備受矚目的新身份——脫口秀（Talk Show）主持人。於徐永道樂隊的輕爵士樂音中出場、搖擺，在訪談節目的舞台上，他俏皮地說：「我是想要talk，所以來到這裡的李棟旭，很高興見到大家！」兼具幽默與帥氣，面對吐槽不失方寸，《李棟旭想要Talk》透過與諧星女藝人張度妍的一搭一唱，全世界的觀眾似乎與全新的李棟旭相遇相識，這才發現，他不是在蛻變，就是在進化的路上。

不難想像，與拍戲相比，需要不斷臨機應變的脫口秀難度更加升級，「脫口秀的實際情況是大家不會照著劇本對談！『臨場反應力』成了主持脫口秀格外重要的能力，同時必須尊重每一位來賓，仔細聆聽他們的故事！」李棟旭表明，目前他想好好地投入脫口秀的工作，「由於節目的氣氛會依據參與的來賓，或大眾對該來賓的喜好度而有所不同；因此，目前我最大的任務是盡可能降低這些差異，讓不論是哪一類型的來賓前來參與，都能使觀眾們覺得生動有趣，對談話的內容產生共鳴。我必須把一切做得更好！」於是，現在的他更仔細研究來賓們的背景與來歷，加倍認真聆聽與感受來賓們現場共享的故事。

這麼說來，持續向著百變之路邁進的李棟旭，未來肯定也會帶來更多嶄新面貌與驚喜吧！作為預告，他神秘地透露：「下半年的戲劇作品，我將會以九尾狐的姿態出場喔！這樣的角色到底該怎麼詮釋與表現，請大家拭目以待。」李棟旭淘氣而無所畏懼地笑了起來，像是再難解的挑戰都無法阻擋他成為能量更加豐沛的自己。

【完整內容請見 BAZAAR MAN雜誌 2020年3月號】

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