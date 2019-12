在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

【Translation/ANDRO HSU;EDIT/VIVI SU;Photographs/SØLVE SUNDSBØ】

Angelina Jolie帶著勇氣、自信,以及叛逆,坦率地與我們分享她人生所遭遇過的傷痕。身為好萊塢女星,她捨棄追求更富足的物質享受,持續為世界上的女性奮鬥,為下一代創造更自由、更多元的幸福國度。

已為聯合國難民署服務18年的Angelina Jolie,現任該署特使,並在倫敦政經學院的女性和平暨安全中心(Center for Women, Peace and Security)擔任客座教授。她也是「衝突區性暴力預防計劃」(Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative)的共同創辦人,致力對抗軍事衝突地區的強暴行為。本月,Angelina Jolie與BAZAAR迎來了一場關於女性在這個社會上,該如何勇敢追尋自由的精彩對話。

Harper’s BAZAAR(簡稱HB):在這系列照片中,我們看到了一直以來大膽不羈、無拘無束的Angelina Jolie。不知道如此描繪妳恰不恰當?

Angelina Jolie(簡稱AJ):過去十年間,我經歷過很多事,特別是最近這四年,不管是烙印在身上的疤痕,又或是那些看不見的內心傷疤都可以為此佐證。當然,那些看不見的傷痕比較難應付。人生充滿各式各樣的轉折。你會受傷、會看到你所愛的人承受痛苦,有時你無法和心中渴望的一樣自由。但也因為這一切,使我能更加真實地去感受熱血澎湃的情緒。

HB:那是種「重新找回自己」的感覺嗎?

AJ:每個人心中都有充滿野性、開放、好奇的一面,然而,隨著人生閱歷更加豐富,經歷過痛苦、經歷過被傷害後,我們也漸漸將自由的那一面暫時收起。我的孩子知道最真實的我是甚麼樣子,他們不斷協助我重新找回那個「她」。他們伴隨我經歷了許多事,而我也從孩子們身上學到很多。身為母親,我總是鼓勵孩子要擁抱不同面向的自己,相信內在的聲音。而孩子們在成長過程中,也會回頭望向我們,希望父母也能擁有同樣的人生哲學。

HB:身為好萊塢明星,生活在聚光燈下與社群媒體的世界中,不斷承受目光壓力的妳,如何教導六個孩子勇敢面對一切呢?

AJ:對所有人而言,認識真正的自己很重要,對孩子們來說更是如此。我認為孩子們必須能很有自信地說:「這就是我,這就是我相信的事。」我們無法預防他們經歷痛苦、心碎、肉體上的折磨,以及面對失去。但我們能教他們如何以更好的方式度過這一切。

HB:身為公眾人物,對大家認為妳是一位作風大膽的女性,妳有甚麼想法呢?

AJ:我身上其中一個刺青寫著:「為那些內心狂野但遭受禁錮的人祈福。」那是我在20歲時刺的。當時的我,覺得自己有些失落、甚至有點焦躁不安,我時常會有這種感覺,到現在還是一樣。某天晚上,我和母親正開著車準備上餐廳吃飯,她忽然提到自己很欣賞名劇作家Tennessee Williams的作品,熱愛花時間慢慢咀嚼他的文字。母親與我分享了「為內心狂野的人祈福」這句詩,接著我們開車到一間刺青工作室,頓時,這句話就這麼印上了我的左手臂,成為我的一部分。那天晚上,母親點醒了我:「內心狂野是正常的,那是你的一部分。」

我們都需要叛逆

HB:展望2020年,妳有什麼想和讀者分享的嗎?

AJ:2020年我祝福所有人,無論現實生活中有甚麼因素干擾著你擁抱自由,希望你都能記住自己的真實樣貌,勇敢做自己。如果你感嘆人生不圓滿,那就試著找出一切壓制你的因素,努力從中脫身。我知道許多女性在她們的生命中,完全沒有自由這個選項,她們所屬的家庭、社群、制度和政府都在與她們作對,而這是她們把自己封閉起來的關鍵原因。我手邊正在閱讀《No Visible Bruises: What We Don’t Know About Domestic Violence Can Kill Us》,這本書指出:在2000年到2006年之間,死於家庭暴力的美國女性比死在戰場上的美國男性還多。對現今來自世界各地的女性而言,最危險的地方居然是「家」!這是個令人極為錯愕的現象。目前甚至還有十多個國家在法律上允許民眾對妻子或家人施暴;而在某些國家,強姦犯只要同意娶受害者為妻,就能逃避刑事責任。同時,世界上有超過7000萬人被迫離鄉背井,其中包括將近2600萬名難民。對於這些事,我們絕不能抱持著「世界本來就是這樣」的心態。這都是極度失衡的現象,我們不能只關心自己國家的事,因為世界上所有人是彼此相連的。此刻正是我們奮鬥的時候,如果人生中有什麼是我們該奮力爭取的,那便是人民的「自由和權利」。如果我們已經擁有屬於自己的自由,那就更必須為那些尚未享受過自由的人們奮鬥。

HB:這些話聽起來充滿叛逆精神。

AJ:假使不曾有人叛逆過,一切就不可能改變。

HB:對一名女性而言,真正的自由代表著什麼?而大膽生活又意味著什麼呢?

AJ:自由圓滿的人生很難達成沒錯。但對許多女性而言,由於她們遭遇太多制約,圓滿人生幾乎是不可能的事。我知道自己擁有做決定的自由,我能夠鼓勵我的孩子盡情探索世界,而且無論他們想學習什麼、了解什麼,或者想像未來準備做些什麼,都不必受到限制,這就是自由的一部分。最讓我開心的,莫過於看到某個人能夠不受限制,充分展現自己,用他獨特的性格和個人風格表達自我。

危險的「完美」迷思

HB:女性經常被迫必須達到「完美母親」和「完美妻子」的標準。妳認為這種要求完美的觀念,對女性來說,會不會是一件危險且負面的事呢?

AJ:把人套上厚重標籤,再把他們分別放進一個個盒子裡,這不叫自由。我很珍惜人性的差異和多元性,我不想生活在一個所有人都一樣的地方,我希望所有讀到這篇文章的讀者也都同樣這麼認為。我想遇見過去從未見過的人,學習我不知道的事物。今天,我們面臨的一大挑戰正是如何「擁抱人們之間的差異性」。外界有許多勢力在設法分化我們,或使彼此互相畏懼。然而,我們不該任憑那些人隨意愚弄。目前,我們正目睹著價值觀倒退,許多政府逐漸畏縮於挺身捍衛前人不惜犧牲生命而爭取的事物。當政府坐視不管,民眾就必須當起領路人,這是世界上多處人民正在努力做的事。

探索世界之趣

HB:妳在柬埔寨的叢林中打造了一個家,甚至還成為一名柬埔寨公民。可以告訴我們妳做這項決定的原因嗎?

AJ:如果你像我一樣,擁有一顆嘈雜之心,就會設法去一些能讓你感到平靜的地方。沙漠及柬埔寨的森林便是我所找到的寧靜之地。第一次到柬埔寨時,我以為那裡的居民會因為經歷過許多戰爭和苦難而變得冷酷無情。沒想到結果完全相反!我發現他們文雅高尚,充滿奮鬥意志和生命力。那裡是我其中的一個家,也是我慈善基金會的紮根之地。當然,打造這座家園的過程中,也不乏「物質上」的具體挑戰,在真正落腳以前,我們在附近清除了將近50顆地雷!

泳衣,Hermès。

HB:歷年來妳以演員和聯合國特使的身分走訪世界各地。妳最喜歡哪裡呢?

AJ:我喜歡我從沒去過的地方。我喜歡忽然置身於某個全新事物當中,也很享受脫離既有狀態的感受。我希望我的孩子們,不只能學習關於這個世界的事物,還能真正在這個世界中成長,並在全球各地都交到朋友。而明年,我們還會在非洲打造另一個家。

HB:妳近期會回到柬埔寨生活嗎?

AJ:不久前我才接到電話,說一群野生花栗鼠搬進那棟房子裡居住了。他們問我要不要把那些動物趕走,不過我最小的孩子Vivienne卻認為:我們必須圍起柵欄保護牠們,讓牠們住下來。某次我待在那裡的時候,聽見有人在走道另一端發出尖叫,原來是一位朋友在枕頭底下發現了一條大蜥蜴。顯然動物待在那裡的機會比我還多,而且牠們覺得那就是自己的家。

HB:妳非常鼓勵孩子們探索世界,那自己呢?

AJ:我很想住在國外,而且等我的小孩都滿18歲以後,我馬上就會這麼做。不過目前,我仍必須把他們父親選擇居住的地方當作扎根地。

