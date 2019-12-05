在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

【Translation／ANDRO HSU；EDIT／VIVI SU；Photographs／SØLVE SUNDSBØ】

Angelina Jolie帶著勇氣、自信，以及叛逆，坦率地與我們分享她人生所遭遇過的傷痕。身為好萊塢女星，她捨棄追求更富足的物質享受，持續為世界上的女性奮鬥，為下一代創造更自由、更多元的幸福國度。

已為聯合國難民署服務18年的Angelina Jolie，現任該署特使，並在倫敦政經學院的女性和平暨安全中心（Center for Women, Peace and Security）擔任客座教授。她也是「衝突區性暴力預防計劃」（Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative）的共同創辦人，致力對抗軍事衝突地區的強暴行為。本月，Angelina Jolie與BAZAAR迎來了一場關於女性在這個社會上，該如何勇敢追尋自由的精彩對話。

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Harper’s BAZAAR（簡稱HB）：在這系列照片中，我們看到了一直以來大膽不羈、無拘無束的Angelina Jolie。不知道如此描繪妳恰不恰當？

Angelina Jolie（簡稱AJ）：過去十年間，我經歷過很多事，特別是最近這四年，不管是烙印在身上的疤痕，又或是那些看不見的內心傷疤都可以為此佐證。當然，那些看不見的傷痕比較難應付。人生充滿各式各樣的轉折。你會受傷、會看到你所愛的人承受痛苦，有時你無法和心中渴望的一樣自由。但也因為這一切，使我能更加真實地去感受熱血澎湃的情緒。

HB：那是種「重新找回自己」的感覺嗎？

AJ：每個人心中都有充滿野性、開放、好奇的一面，然而，隨著人生閱歷更加豐富，經歷過痛苦、經歷過被傷害後，我們也漸漸將自由的那一面暫時收起。我的孩子知道最真實的我是甚麼樣子，他們不斷協助我重新找回那個「她」。他們伴隨我經歷了許多事，而我也從孩子們身上學到很多。身為母親，我總是鼓勵孩子要擁抱不同面向的自己，相信內在的聲音。而孩子們在成長過程中，也會回頭望向我們，希望父母也能擁有同樣的人生哲學。

HB：身為好萊塢明星，生活在聚光燈下與社群媒體的世界中，不斷承受目光壓力的妳，如何教導六個孩子勇敢面對一切呢？

AJ：對所有人而言，認識真正的自己很重要，對孩子們來說更是如此。我認為孩子們必須能很有自信地說：「這就是我，這就是我相信的事。」我們無法預防他們經歷痛苦、心碎、肉體上的折磨，以及面對失去。但我們能教他們如何以更好的方式度過這一切。

HB：身為公眾人物，對大家認為妳是一位作風大膽的女性，妳有甚麼想法呢？

AJ：我身上其中一個刺青寫著：「為那些內心狂野但遭受禁錮的人祈福。」那是我在20歲時刺的。當時的我，覺得自己有些失落、甚至有點焦躁不安，我時常會有這種感覺，到現在還是一樣。某天晚上，我和母親正開著車準備上餐廳吃飯，她忽然提到自己很欣賞名劇作家Tennessee Williams的作品，熱愛花時間慢慢咀嚼他的文字。母親與我分享了「為內心狂野的人祈福」這句詩，接著我們開車到一間刺青工作室，頓時，這句話就這麼印上了我的左手臂，成為我的一部分。那天晚上，母親點醒了我：「內心狂野是正常的，那是你的一部分。」

我們都需要叛逆

HB：展望2020年，妳有什麼想和讀者分享的嗎？

AJ：2020年我祝福所有人，無論現實生活中有甚麼因素干擾著你擁抱自由，希望你都能記住自己的真實樣貌，勇敢做自己。如果你感嘆人生不圓滿，那就試著找出一切壓制你的因素，努力從中脫身。我知道許多女性在她們的生命中，完全沒有自由這個選項，她們所屬的家庭、社群、制度和政府都在與她們作對，而這是她們把自己封閉起來的關鍵原因。我手邊正在閱讀《No Visible Bruises: What We Don’t Know About Domestic Violence Can Kill Us》，這本書指出：在2000年到2006年之間，死於家庭暴力的美國女性比死在戰場上的美國男性還多。對現今來自世界各地的女性而言，最危險的地方居然是「家」！這是個令人極為錯愕的現象。目前甚至還有十多個國家在法律上允許民眾對妻子或家人施暴；而在某些國家，強姦犯只要同意娶受害者為妻，就能逃避刑事責任。同時，世界上有超過7000萬人被迫離鄉背井，其中包括將近2600萬名難民。對於這些事，我們絕不能抱持著「世界本來就是這樣」的心態。這都是極度失衡的現象，我們不能只關心自己國家的事，因為世界上所有人是彼此相連的。此刻正是我們奮鬥的時候，如果人生中有什麼是我們該奮力爭取的，那便是人民的「自由和權利」。如果我們已經擁有屬於自己的自由，那就更必須為那些尚未享受過自由的人們奮鬥。

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HB：這些話聽起來充滿叛逆精神。

AJ：假使不曾有人叛逆過，一切就不可能改變。

HB：對一名女性而言，真正的自由代表著什麼？而大膽生活又意味著什麼呢？

AJ：自由圓滿的人生很難達成沒錯。但對許多女性而言，由於她們遭遇太多制約，圓滿人生幾乎是不可能的事。我知道自己擁有做決定的自由，我能夠鼓勵我的孩子盡情探索世界，而且無論他們想學習什麼、了解什麼，或者想像未來準備做些什麼，都不必受到限制，這就是自由的一部分。最讓我開心的，莫過於看到某個人能夠不受限制，充分展現自己，用他獨特的性格和個人風格表達自我。

危險的「完美」迷思

HB：女性經常被迫必須達到「完美母親」和「完美妻子」的標準。妳認為這種要求完美的觀念，對女性來說，會不會是一件危險且負面的事呢？

AJ：把人套上厚重標籤，再把他們分別放進一個個盒子裡，這不叫自由。我很珍惜人性的差異和多元性，我不想生活在一個所有人都一樣的地方，我希望所有讀到這篇文章的讀者也都同樣這麼認為。我想遇見過去從未見過的人，學習我不知道的事物。今天，我們面臨的一大挑戰正是如何「擁抱人們之間的差異性」。外界有許多勢力在設法分化我們，或使彼此互相畏懼。然而，我們不該任憑那些人隨意愚弄。目前，我們正目睹著價值觀倒退，許多政府逐漸畏縮於挺身捍衛前人不惜犧牲生命而爭取的事物。當政府坐視不管，民眾就必須當起領路人，這是世界上多處人民正在努力做的事。

探索世界之趣

HB：妳在柬埔寨的叢林中打造了一個家，甚至還成為一名柬埔寨公民。可以告訴我們妳做這項決定的原因嗎？

AJ：如果你像我一樣，擁有一顆嘈雜之心，就會設法去一些能讓你感到平靜的地方。沙漠及柬埔寨的森林便是我所找到的寧靜之地。第一次到柬埔寨時，我以為那裡的居民會因為經歷過許多戰爭和苦難而變得冷酷無情。沒想到結果完全相反！我發現他們文雅高尚，充滿奮鬥意志和生命力。那裡是我其中的一個家，也是我慈善基金會的紮根之地。當然，打造這座家園的過程中，也不乏「物質上」的具體挑戰，在真正落腳以前，我們在附近清除了將近50顆地雷！

泳衣，Hermès。 分享 facebook

HB：歷年來妳以演員和聯合國特使的身分走訪世界各地。妳最喜歡哪裡呢？

AJ：我喜歡我從沒去過的地方。我喜歡忽然置身於某個全新事物當中，也很享受脫離既有狀態的感受。我希望我的孩子們，不只能學習關於這個世界的事物，還能真正在這個世界中成長，並在全球各地都交到朋友。而明年，我們還會在非洲打造另一個家。

HB：妳近期會回到柬埔寨生活嗎？

AJ：不久前我才接到電話，說一群野生花栗鼠搬進那棟房子裡居住了。他們問我要不要把那些動物趕走，不過我最小的孩子Vivienne卻認為：我們必須圍起柵欄保護牠們，讓牠們住下來。某次我待在那裡的時候，聽見有人在走道另一端發出尖叫，原來是一位朋友在枕頭底下發現了一條大蜥蜴。顯然動物待在那裡的機會比我還多，而且牠們覺得那就是自己的家。

HB：妳非常鼓勵孩子們探索世界，那自己呢？

AJ：我很想住在國外，而且等我的小孩都滿18歲以後，我馬上就會這麼做。不過目前，我仍必須把他們父親選擇居住的地方當作扎根地。

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【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年12月號】