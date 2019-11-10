曾獲不平等的片酬 好萊塢女星Michelle Willams為平權議題發聲「我正站在能夠發聲的位置上」

【TEXT／CORINNA WILLIAMS；EDIT／SU；SOFIA SANCHEZ & MAURO MONGIELLO】

好萊塢明星Michelle Williams精湛的演技，讓她在電影圈獲獎無數。不過對此她並不滿足，她善用自身影響力，致力為職場女性的平權議題發聲。並非每一位名人都能在眾目關注的眼光下，依舊享受著自己的私人生活。有些名人選擇將他們的私領域密密實實地封閉起來，好讓 大眾無法瞧見。Michelle Williams就屬這個類型。也因此，當我的手機提示鈴聲響起，看到這位女星傳來的訊息時，更難掩我的驚訝神情。「Corinna，是我，Michelle！我會大約遲到15分鐘，非常抱歉！」通常按採訪明星的邏輯，這類訊息會透過各種不同的中間者傳來，例如經紀公司、助理或公關。現在是星期二早上九點五分，距離Michelle Williams為本期BAZAAR穿上Louis Vuitton渡假系列拍攝封面故事已過了兩週。

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這次碰面的地點是 Michelle Williams 在布魯克林區最愛的麵包店。我回傳訊息給她：「要我先點些東西嗎？咖啡？還是小點心？」Michelle Williams 答說：「兩個都要！」「你的咖啡要全脂牛奶、杏仁奶、還是鮮奶油？」我問道。「鮮 奶油！」Michelle Williams如此回覆。怪了，這位女星竟沒有對蛋糕和咖啡說不，一點都不像是一位嬌滴滴，而且特別不想被媒體報導，吃早餐時只靠燕麥奶拿鐵提神的純素主義者！這跟我印象中，那位在青少年影集《戀愛世代》裡飾演沈著、難以親近，大大撼動東海岸地區高校圈的紐約女孩Jen Lindley的Michelle Williams相當不同。

針織羊毛衫，Louis Vuitton。 分享 facebook

習以為常的女性不平等

當嬌小的她匆匆走進麵包店時，幾乎已經九點半了。她坐上搖晃的凳子，捧起加著鮮奶油的大杯咖啡，再度為她的遲來，以及我們必須間隔一個禮拜才能迎來這場訪談而道歉。而這一切，是因為她那甜蜜的生活重心――13 歲半的女兒 Matilda；因為女兒的關係，她取消了原本約定的時間。一切都好嗎？「都好。」她肯定地回答。

只不過是一場在校園操場上的爭執事件。「我女兒有很強烈的道德觀，她最好的朋友被辱罵，這讓她心裡感到很不平衡，完全無法接受。」Michelle Williams 說話時，她謹慎地將一個字接著一個字串起成句，並在句子之間閉上眼睛，彷彿她想將人生錄影帶倒帶，按下暫停鍵，將她每個情緒激動之處重新播放一次。我問她是否還記得，當第一次從美國華盛頓郵報上得知，自己為了傳記電影《金錢世界》的幾幕畫面補拍，所獲得的片酬不及合作男演員Mark Wahlberg 所得酬勞(150 萬美金，約台幣 4590 萬元）1%（大約1000 美金，約台幣3萬600 元）的感覺？「很意外地，我當時沒有很驚訝，只是覺得，原來這就是身在一個女性被當二等公民世界的感覺啊！」直到她的好友Jessica Chastain 幾個月後在推特上分享這個故事，才讓全世界注意到這件事，Michelle Williams 這時也才有所警覺。「Jessica Chastain 可說是送了我一個令人難以置信的大禮，而我的任務是將這份禮物再轉送給其他女性們。」她說，從這件事之後，她便致力於男女平權議題，包括對近來華盛頓自由黨女性國會議員的薪資平權運動給予支持。「坦白說，面對好萊塢男女薪資不平等這件事，確實需要勇氣克服。」她承認道。「但是我的故事是如此的戲劇化，以至於引起社會對職場女性的關注；我很樂意讓我的故事，成為喚起大眾對職場女性平權議題重視的好例子。」

條紋上衣、條紋短裙、 皮靴，Louis Vuitton Cruise Collection。 分享 facebook

從專業演員到時尚指標

「這甚至可能是我目前在事業上感到最驕傲的一件事。」Michelle Williams 稱得上是最有天分的女演員之一。在電視影集初試啼聲後，這位在美國Montana州出生，San Diego長大，目前居住在紐約的紐約客，因為《憂鬱青春日記》等小眾電影獲得了獨立製片們的青睞；她也憑著在《奧茲大帝》、《大娛樂家》等電影中的精湛演技，獲得飾演好萊塢賣座鉅片的機會。幾乎在每一次頒獎典禮的入圍名單上，你都能看見 Michelle Williams 的名字：四次奧斯卡獎、四次 金球獎，都因她在《斷背山》中的突破演出，以及在《藍色情人節》、《海邊的曼徹斯特》和《夢露與我的浪漫週記》中令人動容的角色詮釋而入圍。

此外，Michelle Williams也因影集《佛西／薇登》獲得艾美獎提名，劇中她飾演百老匯舞者 Gwen Verdon，這是截至目前為止她飾演過最困難的角色，必須唱歌、跳舞，甚至變老(在七個月的拍攝期間內，她必須呈現從30歲到 64 歲的樣貌）。「一開始我十分抗拒，我怎麼會知道64歲是什麼樣子？但最後這卻成為我最喜愛的一部份。感覺起來，變老是非常棒的一件事，我們對人生了解了更多，而不管如何，我們始終是我們自己。」一頭如精靈般的白金色 Pixie Cut 髮型是她的個人特色；她第一次頂著這仙氣十足的髮型出現，是在2013 年首次為Louis Vuitton 拍攝平面廣告的時候。Louis Vuitton也是Michelle Williams 後來少數接受代言的時尚品牌。「其實我以前非常害怕走上紅毯。」她向我們坦承，自己是在Louis Vuitton 創意舵手Nicolas Ghesquière 的友情協助下，才克服了上紅毯的 焦慮感。而紅毯之外的Michelle Williams 則喜 歡更簡單、更適合母親身份的單品，如高腰牛仔褲，或者一條扣在額頭上的頭巾，好讓「沒洗的」Pixie 髮型依舊亮眼。「我的生活中少不了Crocs洞洞鞋跟拖鞋。」她笑著說道。

刺繡背心、罩衫、皮裙， Louis Vuitton。 分享 facebook

認真生活，擁抱過往經驗

Michelle Williams 快速地將剩下的可頌麵包以及最後一塊藍莓馬芬吃光。「我鞋櫃裡只有幾雙高跟鞋，專門穿去參加婚禮或喪禮用的。」

此外，她不介意在公共場合中談論兩個禁忌話題――女兒Matilda的父親 Heath Ledger因用藥過量致死；以及她與獨立樂手Phil Elverum在2018 年夏天於紐約上城低調舉行婚禮，並在今年四月份公開兩人協議離婚的消息。這時，一位媽媽推著娃娃車進到店裡。「我的天啊！這是有史以來我看過最可愛的寶寶…」話題無可避免地，又回到她女兒身上。「我們一起渡過了許多時光，Matilda 非常清楚我過去幾年經歷了什麼。」她睜開雙眼，眼中含著淚水。「她知道不論在片場、又或是在無數會議中的我，以及那些努力工作的每一分鐘。雖然我沒有陪伴在她身邊，但這一切都是為了想讓她以我為榮。」Michelle Williams 驕傲地跟我說，她在拍攝《佛西／薇登》時，第一次得到跟劇中男演員Sam Rockwell同等的酬勞。但是，她並沒有效仿她的朋友Busy Phillps，立刻在社群上分享個人的成功。「Busy Phillps的頭腦跑的跟網路一樣快，而我還是常被社群媒體搞得暈頭轉向。」「我最近才建議時常為墮胎議題發聲的Busy Phillps去競選公職，她說她做過太多壞事，但認真來說，我現在知道，我正站在一個我能夠發聲的位置上。我也在一步步地學習，該如何利用影響力這件事。」我專心地聽著，並期待有朝一日能再次聆聽她更多的精采故事。