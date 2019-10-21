Kristen Stewart 展望未來

【Text／Sophie Elmhirst／; Photographer／Alexi Lubomirski】

憑著《暮光之城》系列電影耀升為國際巨星的Kristen Stewart，勇於挑戰著不同角色；在各類獨立電影中，表現獲得高度讚賞。如今，她將隨著《霹靂嬌娃》回歸主流影壇，暢談著自我性別認知，並讓大家看見自信、勇敢，以及蛻變後的Kristen Stewart。

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在巴黎香格里拉酒店寬敞的地下宴會廳見到Kristen Stewart本人前，遠遠就能聽到她那獨特的嗓音。Kristen Stewart正在遠處的印花布簾後換裝，她的聲音很容易辨認，輕鬆的語調、低沉的加州口音，你可以感覺到她的自信，彷彿世上沒有任何事情能夠嚇倒她。當Kristen Stewart終於現身，前往陽台進行拍攝時，她與聳立在身後的艾菲爾鐵塔，和周遭精緻且金碧輝煌的背景形成了強烈對比。黑金交錯的髮絲披散在Kristen Stewart的前額，她穿著一件及地黑色絲絨長裙，並將黑色領結繫於頸部，這一身裝扮與她作為Chanel形象大使的身份完美契合。Kristen Stewart以大膽自信的姿態走過來，微笑著，並看著我的臉說道：「真是緊湊！有好多套服裝要拍攝呢！」很快地，拍攝結束後Kristen Stewart換回一身的刷破牛仔褲、白色T恤並打著赤腳，展現屬於她的率性姿態。

我們在溫暖的露臺沙發上盤腿聊天，不知道為什麼，我預想中的她，是沉默寡言又害羞的，也許這是平常她所帶給人的印象，或是她在照片中所呈現的氣息，有時看起來面無表情，並帶著神秘感。又或者，這就是我們記憶中在電影 《暮光之城》裡，受到愛情永久折磨、充滿相思情懷的Bella Swan。「我盡量避免『彆扭』這個詞。」Kristen Stewart回憶道。「我希望能重新詮釋這個詞，因為我曾因『彆扭』一詞大受打擊。」

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駕馭彆扭，蛻變坦率 小標文字

如今，Kristen Stewart已不再是從前那個尷尬彆扭的她了。她態度輕鬆、開放、健談且善於表達，說話時甚至會伴隨各種手勢，聲音清亮而充滿自信。她在形容與Elizabeth Banks（《霹靂嬌娃》導演，此片將於今年11月在台上映，而Kristen Stewart為核心演員之一。）初次見面的情形時便是如此。兩人在數年前，於威尼斯影展的某場派對中偶然相遇，在派對上Kristen Stewart有些侷促不安。「那時的我 不像現在一樣有自信。」她說。而Elizabeth Banks恰好相反，她在派對中盡情地狂歡。她前來向Kristen Stewart搭話，表明自己是她的粉絲，並詢問她是否玩得開心。「接著Elizabeth說出了最困擾人的一句話—『妳應該要好好享受這一切！』」此刻Kristen Stewart笑著說道：「當時的我心中想著：『別說了，妳沒看到我已經在努力嘗試了嗎？』」這就是Kristen Stewart的說話方式，真誠、坦率，並摻雜大量的咒罵。她知道自己在說甚麼，且毫不畏懼地表達腦中的想法。從前的戒慎恐懼已經不再，而過往因《暮光之城》大獲成功，需面對全球性公眾曝光的反感之情和困擾，似乎也已消失無蹤。「隨著年齡增長，我發現生活也變得更加輕鬆。」她展開笑顏說道。《暮光之城》第一集電影剛上映時，Kristen Stewart才18歲。作為場記（她的母親）以及舞台督導（她的父親）的女兒，她一 路上在片場中成長，並在十歲時就參與了電影演出。 Kristen Stewart以《拜物有理》一片出道，很快地又與Jodie Foster共同出演《戰慄空間》。然而，直到 《暮光之城》系列電影才讓她一舉躍升為國際影壇的寵兒。那時，她與共同主演該電影的前男友Robert Pattinson，經常在記者會流露出驚恐神情。

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他們拒絕談論彼此的關係，訪談時的氣氛總是十分緊繃且充滿防備。而大多數的時間，Kristen Stewart看起來都像是恨不得立刻逃出門的樣子。「當我和 Robert Pattinson交往時，甚至只因為了試圖掌控局面，我們受到許多不公平的對待，但我們抱持的態度是：『不，我們絕對不會談 論這些事。永遠不會。 因為這是屬於我們之間 的事。』」她回憶道。

勇於挑戰新角色

在最後一部《暮光之城》電影推出以後，Kristen Stewart便宣布離開主流電影界。接著，她與Juliette Binoche在《星光雲寂》中一同演出，而此片更讓她成為首位獲得凱薩電影獎（César du cinéma）的美國女演員。此後，Kristen Stewart演出的角色相當多元化且令人驚豔：她在電影《私人採購》中飾演一位通靈者，並在《禁愛世界》無感情的社會裡與他人相戀。根據Kristen Stewart自己的形容，她的職涯宛如一場「最隨機的跳格子遊戲」。她選擇與朋友而非大名鼎鼎的人物合作，也不介意做出她所謂「古怪、充滿冒險的決定」。

然而，在經歷幾年獨立電影的薰陶後，Kristen Stewart如今迎來了另一個轉折—《霹靂嬌娃》。這部電影可以說是她睽違數年來演出的「最主流」電影之作。Kristen Stewart這位酷帥女孩，竟然演出喜劇、大秀特技。「之所以決定出演這部電影，是因為我是Elizabeth Banks的忠實粉絲，而且我可以感受到她對我的信任。」Kristen Stewart解釋道。「她不覺得我是個古怪的人。」Elizabeth Banks也透過《霹靂嬌娃》讓Kristen Stewart展現她鮮為人知、俏皮搞笑的那一面，以及卓越的武打技巧。當Kristen Stewart身邊的朋友們看到預告時，還告訴她：「妳終於開始做自己了！」

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回顧早期那些年，她在青少年時期便成為眾人所迷戀的對象，這情況讓她陷入沉思。成名背後有許多層面令Kristen Stewart感到畏懼，但是最讓她感到困惑的，卻是大眾們覺得自己瞭解她、擁有她，而人們卻又在發現她與自己所想像的有所不同時感到失望。Kristen Stewart宛如困在某種特定角色般掙扎。「我當然曾試圖大聲表達真實的自我，但我不認為自己闡述得當…許多人甚至因為我的成就而對我發火，在這種情況下，彷彿如果我堅持不住，就不配得到這一切。相較於成名，我更重視經歷。但這有時這讓我感到困擾，因為有些人會說：『你這個不知感激的混蛋！』但我的想法是：『對，我完全不想成名，我只想要做好自己的工作！』」

別讓性別定義你

這些日子以來，Kristen Stewart變得更加圓融。 她開始明白大眾總會對她抱有期待，而她也知道自己 不需要一一滿足所有人。然而，同時她也充滿著感激 之心。而這一部分可歸功於新世代的開放及勇敢，讓 她找到自己的發聲之道，似乎再也不必擔心此舉造成 的後果。「曾經，我在每次的訪談中都會想著：『天啊！ 我不知道他們接下來會問我什麼。』但是現在，老實 說，你什麼都可以問！」因此，我相信了她的話，並詢問她對於人們不斷討論自己的性別傾向，是什麼樣 的感覺。畢竟這件事似乎已成為公開辯論的話題了。「這個嘛，我認為我只想要享受生活。這比保護 我的生活更重要，因為在保護的過程中，也等同正在 破壞它。」她說。「保護難道代表我不能跟自己的伴侶一同出門？不能在訪談中談論自己的戀愛關係嗎？ 這世上就是有些人不喜歡你。他們不喜歡你跟女孩約會，也不喜歡你不明確地將自己定位於所謂的『同性戀』或『異性戀』。人們終究想要窺探這一切：想知 道你他媽的究竟是什麼？

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Kristen Stewart意識到她之所以不必要回答這個問題，是因為年輕一代給了她信 心與支持。對於性向，她沒有答案。Kristen Stewart不認為自己是雙性戀，亦非女同 性戀，更不喜歡被貼上任何標籤。每天醒來，她都是一個與眾不同的人，並且為此感 到愉悅。「演化是一件非常奇妙的事情，我只是覺得我們正在通往某種境界，一切都變得模稜兩可。這真是一件美妙的事情！」她解釋道。

Kristen Stewart承認自己已經成為這種曖昧定義的倡議者。但她並不介意。如果 有人能因為她而更輕鬆地談論自己的性向，那她會非常高興，甚至不在乎這件事可能對她的職涯所產生的影響。Kristen Stewart表示：「我曾經被告知：『就當幫自己一個忙，不要公開牽著女朋友的手，那麼妳或許就能得到演出漫 威電影的機會。』」她似乎被這段回憶逗樂，笑著說道：「我才不想和那樣的人一起工作。」 如今，人們反而被她這種未經定義的性向吸引，希望能夠為此製作相關電影。

從讀者到導演

接下來的幾年，Kristen Stewart將會變得比以往更加忙碌。回顧孩童時期，當她與父母在片場時，她曾向母親表示，希望自己能夠成為有史以來最年輕的劇情片導演，而且她想在18歲以前就完成這個夢想。「我很慶幸自己並未這麼做。」她說。但是這個想法即將在明年，也就是Kristen Stewart即將滿30歲時付諸實現。在她僅僅閱讀了40頁，一本關於克服成癮症的年輕游泳選手回憶錄《水年表》（The Chronology of Water）後，她便決定寫信給作者Lidia Yuknavitch。「當時我心想著，我會終其一生閱讀你的著作。」她回憶道。於是，Kristen Stewart買下了著作權並花數年的時間撰寫劇本，近期她更向Lidia Yuknavitch大聲朗讀它。「這真的，真的是一個讓人膽怯不已的經驗，但是我十分滿足。我喜歡這種恐懼感，所以沒關係。」她說。

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劇本雖然尚未完成，Kristen Stewart卻已經知道自己想要怎麼做，同時也瞭解自己身兼工作人員及演員的責任。「我知道這會是個難能可貴的經驗，我做到了。我甚至迫不及待，想確保自己不會搞砸任何人大獲成功的機會！」她說道。Kristen Stewart不敢相信自己的運氣，她花了好幾個小時，甚至好多年，思考並談論她最喜歡的一本書，並賦予它全新的意義。她希望這只是個開始，因為她還有其他六個尚待完成的計畫。同時，Kristen Stewart也不會停止演戲。真要說的話，執導只是這個過程的自然延伸，而她希望這將會使自己成為一位更好的演員。然而，對於一個長期受到公眾關注的人來說，轉換角色成為幕後人員，將無可避免地匯聚眾人目光。這個新的身分，讓她感到自由卻誠實，也許對Kristen Stewart而言，這反而是她最自然的狀態。正如此時打著赤腳走回宴會廳的她所說：「成為自己人生的主導者，不要受人操控。」

【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年10月號】