掌握自己人生的發球權 Rosie Huntington-Whiteley專注當下的每一刻

【Text／Iris Yeh／; Photographer／Amar Daved】

這回Rosie Huntington-Whiteley撕去了性感、甜美的標籤，展現她內在強悍而溫柔的魅力。身為成功的頂尖超模之一，Rosie HuntingtonWhiteley的美，看起來總是如此地不費吹灰之力。她擁有一副完美身軀與性感豐唇，她的枕邊人Jason Statham是所有女人心目中完美的對象，兩人住在一間擺 滿藝術品的豪華宅邸中，甚至擁有一個可愛的兒子⋯⋯當Rosie穿上長洋裝，和西裝筆挺的Jason準備出門走上首映會紅毯時，他們的孩子總會咚咚咚地跑過來，抱住爸爸媽媽的大腿，鑽進黑色加長禮車後，一家人還會在車裡玩笑自拍。家人彼此間的愛，總能融化Jason臉上剛硬的線條，他露出上下兩排共18顆牙齒，笑得像個孩子一般！Rosie與Jason在一起九年了，他們注視彼此的目光，仍像對熱戀情侶般，充滿愛慕與熱情。

毛呢外套，Bottega Veneta 分享 facebook

掌握自己人生的發球權

而這幸福的光源—Rosie Huntington-Whiteley今日拍攝BAZAAR Taiwan 的封面時，她說，她想要讓自己看起來強悍一點。「我覺得服裝有種魔力，穿上哪套衣服，就可以帶出某部分內在的自己。大家經常幫我貼上性感、甜美的標籤，將我打扮得像朵英倫玫瑰，但一位專業模特兒應該擁有許多不同面向，不是嗎？我也有很強勢、很有力量的那一面，我的作品也應該表現出女人的多變樣貌。因此本次的拍攝風格讓我非常興奮！」Rosie穿上連身皮褲，霸氣十足地坐在椅子上，她開玩笑說，這是重機迷Jason Statham 帶給她的靈感。

其實，當她站在攝影機前，你能看出那份力量，更多是散發自Rosie本身。「16 歲成為模特兒之後，我就得經常獨自旅行到不同國家工作。這期間我得面對許多拒絕，甚至有好多年，我討厭自己的體重。幸好我擁有很堅強的心智和熱情，不斷相信自己，並且非常非常努力，才能擁有現在的生活。」人們經常低估「成為超模」對身體的要求，那不僅僅是在伸展台上扭腰擺臀，穿著高跟鞋走路而已，要在這樣一個苛刻跟充滿競爭性的行業中生存，你必須要很聰明、反應很快、還得要有高標準的自我要求與強烈的意志力。

皮夾克，Bottega Veneta 分享 facebook

因此，Rosie Huntington-Whiteley絕對不會是那種輕易把命運交到別人手上的女人。在卸任維密天使之後，她陸續在電影《變形金剛3》、《瘋狂麥斯憤怒道》中，有著令人驚喜的演出。此外，她還跨足成為內衣設計師、推出彩妝品牌。甚至在小孩出生後的第一年，就著手創立美容網站 Rose Inc.。「如今，我不必一直坐在家裡等電話響起，我的生涯不用掌握在別人手上。我覺得自己更有力量，可以更具創造性地去思考：如何把我長久以來在模特兒產業得到的知識，跟我現在做的網路平台結合，碰撞出更獨特的事物。」Rosie Huntington-Whiteley是自己生命中的 Boss，她讓許多模特兒以及年輕媽媽們看見，人生其實還有許多不同的可能。

專注當下的每一刻

但於此同時，Rosie 和絕大多數的成功女性一樣，經 常得在追求自我實現與滿足他人、兼顧家庭中掙扎。「我們都必須在生活中扮演許多角色：努力當一個很棒的媽媽、善解人意的妻子、稱職的朋友，我們要經營自己的事業，還得不忘記撥出一些時間給自己。因此，『平衡』是我正在努力的課題。有時候工作排山倒海而來，我得試著更有組織、排好每件事的時程。儘管想要事事完美，但我也得接受，不是每件事情我都能做到滿分。」Rosie 曾經在一個採訪中提到電影《藍色情人節》中 Michelle Williams 所飾演的角色。「我覺得這個角色非常有趣，她雖有缺陷，卻非常出色，這或許就是我看待自己的方式。」當了媽媽之後，Rosie 更了解自己身為女人的限度， 不論在生理或心靈上，她都變得更強壯、更有力量也更有自信！但對於「完美」，她已經有了全然不同的定義與詮釋。

黑色針織衫，Bottega Veneta 分享 facebook

面對這樣的狀況所能想到最好的解決方式，就是讓自己專注。「我們總是得在不同地方、不同時間，面對不同的人，我盡量讓自己能夠百分之百地投入當下。而不是想著：哦！我現在人應該在那裡才對；我現在應該去做那件事情，而不是留在這裡⋯這樣的想法會剝奪你所有的精力。」與Rosie Huntington-Whiteley 拍攝完這組封面故事，又在半夜打了一通電話到洛杉磯與她深聊之後，突然發覺到，超模在生活中必須面對的掙扎，其實和我們很像。她在拍攝封面時，熱情地與旁人分享小孩的影片，那完全就是天下母親，在工作時想念小孩的模樣！她是一位平凡的女孩、平凡的媽媽，只是，有著一副非凡、宛若天使般的身材。這樣的 Rosie HuntingtonWhiteley，讓我想到了作家 Simone de Beauvoir 說的那句話：「我們並非生而為女人，我們是成為了女人。」時間和經歷，讓Rosie著實蛻變成一位強韌和懂愛的堅毅女性。

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【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年9月號】