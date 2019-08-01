內在強悍的Alessandra Ambrosio 卸任天使卻更享受當一個凡人

【Text／Iris Yeh／; Photographer／Matt Holyoak】

不管你愛不愛Bassa Nova，你一定聽過一首歌＜伊帕內瑪的女孩＞（The girl from Ipanema）。 這首歌是關於一個叫Helo的女孩，她有著黝黑閃亮的肌膚，在1962 那年夏天，她走進巴西Ipanema 海灘 的小酒館幫媽媽買包香菸，卻觸動了坐在酒館裡的作曲家Antonio Carlos Jobim，把她寫成了這首世界名曲。而那首歌的歌詞是這樣寫的「高身兆黝黑，年輕可愛，來自伊帕內瑪的女孩。無論她經過哪裡，到處都驚艷直呼：啊∼當她邁著步子，就好像一首森巴，輕微地擺動如此優雅⋯⋯」雖然很少人見過那個傳說中的女孩Helo，但是這首歌卻非常傳神地描述前Victoria's Secret天使超模 Alessandra Ambrosio走在伸展台上自帶光環的姿態。她在維密舞台上，性感、耀眼，當她邁著氣勢步伐， 就像在跳一首熱情的森巴。「在巴西。女人的曲線是被崇拜的。」

Alessandra有回接受採訪時說：「我在巴西長大，在我童年記憶當中，印象最深的，就是曲線。巴西人不只欣賞曲線，他們甚至崇拜它。這來自於巴西的狂歡文化，每當巴西舉辦嘉年華，女人們只要穿著一件小小的比基尼、丁字褲或羽毛，就能在大街上跳舞。巴西每個女人的身體都很美，那不是因為它沒有缺點，而是因為她們熱愛生活。巴西女人不追求擁有像芭比娃娃一般的身材，而是擁有最適合自己的曲線，無論你的比例或體型如何。」

難怪Alessandra 即便穿著內衣站在伸展台上，都還能保有一絲率真的氣質。因為對她來說，海是空氣、陽光一般的存在，比基尼就像是她的第二層肌膚。「我必須靠近海灘，感受並聞到海風。」因此搬到LA工作，生了兩個小孩後，她還是把 家裡布置得像她在巴西的海濱別墅一樣。「我有一個大大的後院與游泳池，游泳池上有排球網。還要有足夠的空間可以讓大家一起烤肉。房子可以非常寧靜，但後院一定要有歡樂聲和噪音，充滿愉快的氛圍。」

透過私人居所，能夠窺見一個人的靈魂。有回Alessandra接受建築雜誌的採訪，從那一張張家庭照片中，Alessandra的個性一覽無遺—那是有點異國 風情，有點波西米亞，還帶點Coachella音樂祭的嬉皮搖滾風格。她的餐廳沒有成套的餐桌椅，而是一張足以容納全家人的大圓桌，搭配了三種不同顏色的椅子。在她的世界裡，規矩不太重要，對巴西女人來說，愛、家庭、歡笑，即是生命的全部。

長洋裝，Versace。手環，Maramcs 分享 facebook

卸任天使，更享受當一個凡人

卸下維密超模的身分後，現在的Alessandra 很滿意自己。「當然，我也曾經歷不這麼接受自己的階段。」她說。當時她15 歲，剛開始走上伸展台。她的 身體就是她的事業，Alessandra 為身體做的改變，就是她的工作。那份壓力對於一個 15 歲的女孩來說，真的有點太大了。「我去超市買餅乾、冰淇淋⋯和一切你可以想像得到的甜點零食，去填滿我的櫥櫃。然後又在每一次恐怖的大吃大喝之後，提醒自己再也不許這樣做，不然我會失去我的工作。」她陷入了情緒化的循環。幸好，Alessandra 如今已熬過那痛苦階段，尋得節制與放縱中的平衡。「我覺得我的身體狀態比我生小孩之前還要好。的確，我的身體永遠不會回到懷孕前的狀態了。從前在Victoria's Secret大秀之前，我們總是很緊張，充滿壓力。所以那時候我們會整夜跳舞，吃披薩，喝汽水，甚至不太在乎自己吃進了些什麼，因為年輕時的身體狀態，讓我們不需要煩惱這些。」

但生了小孩之後，她花三個月的時間，才回復到之前的體重。她也因此發現，那種經過鍛鍊而得到的身材，讓她非常有自信。如今，適時的節制和放縱對 她來說，同等重要。「我每天嘗試不同的食物。雖然我平時盡量不碰義大利麵，但如果我回到巴西的家裡，麵食和麵包又 是如此美味，那何不呢？不過回到LA 之後，我就會盡量選擇蔬菜和魚料理，讓自己的身體休息一下。」

偶爾她也會放過自己一馬。「如果我想在飛機上吃一點黑巧克力，或者在周末夜和朋友一起喝雞尾酒，我就會去做。其實呢，我一周有三到四天都會在晚餐 之後喝一杯紅酒，或是跟女兒一起喝下午茶、吃蛋糕。」對她來說，美麗是從身體到心靈都好好地照顧自己。「確保你會做一些讓自己感到快樂的事，這很重要。」比控制身材更重要的事，就是快樂。這大概就是巴西女人的線條為何能讓人充滿慾望吧！首先你要先對生活有熱情、有慾望。

洋裝、長皮靴，Hugo Boss。 項鍊，Maramcs 分享 facebook

愛給我力量

身為維密天使17 年，這一段漫長而美好的旅程，Alessandra 曾兩度穿上只有維密天使台柱能夠駕馭的「Fantasy Bra」，甚至晉身成為收入最高的模特兒。 然而，再美的旅程也終有時，最後，她在2017年上海維密大秀中，告別了天使生涯。「最後一次走在 Victoria's Secret 伸展台上，是既苦又甜的滋味。當模特兒可以去很多國家旅行，遇到很多有趣的人，這點很棒，但經常要跟我的孩子們分隔兩地，真的是一件非常折磨人的事。我終究得邁向下一個階段。」

有了兩個小孩，帶給她人生很大的轉變。儘管仍 保有性感外表，她的內在卻逐漸變得強悍。她在生命 中，越來越明瞭自己想要捍衛的是什麼。當她發現在工作和小孩之間感受到衝突，而自己的優先權總是讓給小孩的時候，她就完全明瞭了！「因為當你找到生命中的最愛，你會不計代價 地保護它，化不可能為可能。有了小孩之後，除了感受到什麼是真正無條件的愛，他們也讓我成為一個更 好的人，讓我更努力地工作，或想要去創造一個更好的世界。但最重要的是，花更多的時間與他們相處。每天跟他們在一起，就算什麼事都不做，也會覺得家裡充滿愛和能量。我好喜歡跟隨他們，一起去探索一切。」

於是我們看見了許多Alessandra 和孩子一起去音樂祭、一起去沙灘上曬太陽、一起在萬聖節中搞怪⋯不工作的時候，Alessandra甚至經常素顏，或是只擦個防曬油就出門。攝影師捕捉到她與孩子們一同出遊的照片，在那些照片中Alessandra多了許多溫柔，比在Victoria's Secret舞台上帶著翅膀的樣子更美。

洋裝、腰帶，Zimmerman 分享 facebook

自信就是你最美的衣服

除了跟孩子一起重新探索世界，她也正回頭探索著自己。Alessandra 與妹妹Aline Ambrosio、好友Gisele Cória一起創立了泳裝品牌GAL Floripa。該 品牌目的不在於追求完美，而在激發女性把美視為一個整體，「接受自我」就是最美的樣貌！她們想要展現的，是女性「精神」上的美。「我覺得最重要的是內在的自信。你要確保自己穿上讓自己會快樂的衣服，不要管別人想什麼、說什麼！每個人都做不一樣的自己，才是這個世界如此美麗的原因。」

在這個注重表象的行業打滾了這麼多年，如今Alessandra對美也有更深層的體會。「十幾歲的時候，我們一直在尋找自由。二十幾歲的時候，我們忙著探 索世界、享受生活，現在三十多歲了，對我來說，最重要的就是好好照顧自己的心情、身體，盡力去做一個好人。」

永遠不要忘記自己來自何方

如今她每天除了早起做瑜伽、跟孩子們一起消 磨時光、游泳、投身大自然之外，花最多時間的，就是投身公益了。「我試著讓大家更注意UN Global Goals 世界目標組織。」這個組織希望在 2030 年前持續實現17個「讓世界更美好」的目標，包括貧困、不平等、氣候、環境退化、食物浪費、社區教育⋯⋯等等。而在海邊長大的Alessandra，尤其戮力推廣其中的第14項目標：Life Below Water。「保護海洋底下的生命是我們急迫需要去做的事。我希望下一代或是未來的人們，也能跟我一樣，去經歷、體驗這麼美的 一片海洋。」她說。

回想14歲時贏得Elite Model Look 踏入模特兒 產業之前，她曾經想當一位海洋科學家以及一位醫生，最後命運讓她成為了模特兒。當時的 Alessandra 很忐忑，她擔心自己會在光鮮亮麗的模特兒圈中迷失。當時一位很重要的朋友告訴她：「永遠別忘記你的根，還有你來自哪裡。」這句話成為了日後Alessandra 在面對起伏的模特兒生涯，甚至是試鏡時被拒絕的場面時，一直提醒自己，不可忘記的初心。

而當然這回BAZAAR TAIWAN拍攝Alessandra Ambrosio 封面時，她已經是位傳奇超模，再也不是當 年那個忐忑的小女孩了。在鏡頭之下，她專業、快速地換上一套套衣服，俐落擺出最完美的Pose，但近距離看她，才發現她眼底那股巴西女人的韌性和熱情，才是她不同於其他超模，更有魅力的地方。

Alessandra Ambrosio 從來未曾忘記自己從哪裡來。她還是那尾悠游在海裡的美人魚，儘管上了岸，穿上高跟鞋，看過那麼多華麗的風景，她依然記得最 初那片熱情海洋。

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【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年7月號】