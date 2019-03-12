美麗五官佈著白斑 Winnie Harlow 接受自己最初的樣貌

【Text／Iris Yeh／; Photographer／Harper Smith@see management】

纖細的身材、美麗的五官，佈著白斑、卻黝黑發亮的肌膚…… Winnie Harlow的身體像是上帝的藝術品，在這個重視皮相的時尚產業中，散發著獨一無二的美麗。

今天為BAZAAR Taiwan拍攝封面的，是因美國《超級名模生死鬥》節目而受到矚目的白斑症名模Winnie Harlow。她在Instagram上有558萬粉絲，去年還登上「Victoria’s Secrets伸展台」（她在2016年接受媒體採訪時，說過登上維密是她的終極目標），在許多時尚雜誌封面，也都能看到她那令人過目不忘的美麗臉龐，甚至在街拍照片中也可以目睹她時髦的身影。儘管她的肌膚在這注重皮相的時尚產業中，顯得如此獨特，但她卻能無懼目光，活出了自在的樣子。那股自信與勇敢，讓Winnie Harlow幾乎成了黑人女模特兒、白斑症的地下代言人。

很多攝影師迷戀上Winnie Harlow的美，但他們在拍攝Winnie Harlow時，通常選擇極簡的拍法，因為這是呈現Winnie Harlow最鮮明而直接的方式。而今天BAZAAR Taiwan對待Winnie Harlow的方式很不一樣。我們在紐約的攝影團隊，設定了80年代《豪門恩怨》的劇情，為這組封面製作租了一個奢華的豪宅，找來花藝師弄了俗水的花藝，還邀了一隻虎斑貓一塊兒入鏡。女攝影師Harper Smith甚至穿上了豹紋牛仔褲，向今天的模特兒致敬。

褲裝、夾克，Stella McCartney 分享 facebook

在今天我們的封面故事中，Winnie Harlow就是Winnie Harlow，她是一位專業的模特兒，而不只是膚色「有趣」的模特兒。儘管動物紋的服裝、虎斑貓與她的膚色在美學上相互呼應，但最重要的，還是Winnie Harlow為這組封面帶來的濃烈故事感。這故事感不只是因為場景和服裝設定，而是Winnie Harlow的成長過程，讓她長成了一個充滿個人魅力、有渲染力的女人。

天不怕地不怕的女人

在拍攝的前半場，我們沒有人知道，Winnie Harlow是對貓過敏的。當Winnie看到貓的時候一句怨言也沒說，甚至在我們因為需要Winnie跟貓的互動能再親密一點，而在Winnie的口中放入貓餅乾時，她也欣然照做。她笑著對鏡頭說：「在拍《超級名模生死鬥》時，什麼奇怪的挑戰沒經歷過？」直到她過敏到需要吃藥的時候，我們才知道，她是個對貓過敏的女人。

Winnie Harlow身上有股天不怕地不怕的氣質。這跟她成長過程有絕對的關係。在四歲時，Winnie Harlow被診斷出患有白斑症（vitiligo）。這種病會讓體內色素細胞死亡，一塊一塊的脫色白斑在她身上蔓延開來。童年時期的她飽受霸凌，常常被同學嘲笑她的膚色跟乳牛一樣，每當她經過同學身邊，就會遭到「哞哞」叫的諷刺訕笑。她甚至因此有過想要輕生的念頭。要撐過那段時期而不被擊倒，就必須讓自己活得比別人更Tough。這也許能解釋她眼底的那些桀傲與叛逆。

背心，Vince；長褲、腰帶、鞋子，Givenchy；耳環，Balenciaga；手套，Wing & Weft 分享 facebook

參加第21季《超級名模生死鬥》時，評審說她就像《X戰警》裡的奇怪角色。你可以把它看成一項天賦，或也可以看成一種詛咒。但Winnie選擇接受它成為一項天賦。「我希望用自己的故事帶給不同種族、宗教或各式各樣的人啟發，讓大家接受自己的不同，因為每個人本來就是不同的個體。」現在回想起來，Winnie說，她後悔曾經花太多時間適應自己的不同，「當時我不喜歡我皮膚的唯一原因，是因為我被告知這是不正常的，但最後我才瞭解到，其實我的看法比任何人都重要。」雖然繞了一點路，但Winnie說，「我希望我早點知道這件事。我就可以早一點不在乎了。」

喜歡自己，就有魅力

認知自己才能定義自己的Winnie，在拋開那些異樣眼光之後，進行了一場自我探索的旅程。她開始在Youtube、IG上分享她的彩妝、穿搭照片，迅速累積了大批粉絲，當然，偶爾也會有殘酷的批評。

英國前衛攝影師Nick Knight看到了她在IG上的照片 ，深深被她吸引，把她推薦給Diesel拍攝大片；Tyra Banks也在《超級名模生死鬥》上說，自己第一眼看到她，就知道一定要邀請Winnie來上節目；Beyonc?的助理則親自打電話給Winnie，邀請她在音樂錄影帶中客串演出。這兩年，Winnie的模特兒生涯就像坐上了雲霄飛車。「我喜歡自己，於是機會就來了。」她說。在TED Talks上Winnie分享著自己的故事，然後帶領大家重新思考：什麼是美麗？她說：「當有人說我漂亮，我會很害羞，然後跟他們說謝謝。我一直都很珍惜自己、喜歡自己，或許是因為這樣，機會才開始出現，我很感謝上天賜給我這一切。試著愛你自己。每個人都有所不同，我想我會捍衛這樣的差異，接受你自己最初的樣貌。」

大衣，Balenciaga 分享 facebook

不只是白斑症女模

Winnie經常在IG上分享自己的人生哲理，有好幾句都能說中女人的內心。她說：「信心不能消除不安全感，但不安全感不意味著你沒自信。」這句話不僅適用於像她這樣的白斑症女孩，更適用老是對自己不滿意的平凡女生──無論你是胖的、太瘦的、五官不夠好看的、覺得自己漸漸蒼老的……大多數的女孩，我們一輩子都在無止盡地跟自己的不安全感對抗。

與其說Winnie Harlow是白斑症的地下發言人，更不如說她是所有曾經不愛自己的女孩的鏡子，她們在她身上找到共鳴，找到更愛自己的可能。

事實上，Winnie 在許多媒體上都曾說過：「我已經非常厭倦談論我的皮膚了。」她纖細的身材以及漂亮的五官，她在鏡頭前詮釋服裝的能力，其實比她的皮膚更值得被討論。「我跟大家一樣，只是一個普通人。我和你有同樣的大腦，我的皮膚下跟你一樣有個骨架。我不覺得我跟大家有這麼地不一樣。」她是如此真實地活著，不因為自己的皮膚，而犧牲享受生命的樂趣──她會剪去長髮換個新髮型，也會穿上比基尼去渡假，她會約會，也會去旅行。她理想的生活跟很多女性都一樣，希望能組成一個幸福的家庭，「帶小孩去踢足球、上芭蕾跟鋼琴課。」

上衣，Marc Jacobs 分享 facebook

每個人都是獨一無二的美麗

如今，Winnie Harlow很樂於分享自己的生命歷程，但她拒絕把白斑症的標籤，貼在自己身上。「如果你想瞭解白斑症，你可以去研究它。但無論如何，我都不會出現在那些解釋白斑症的字典上。」有許多女孩開始模仿起Winnie Harlow，跟她畫一樣的妝，把她視為女王。但是她不想讓自己成為某人的榜樣，「與其說是榜樣，我比較喜歡把自己看成一個『靈感』，如果有人受到啟發，我很榮幸。」Winnie Harlow 就如同每個獨一無二的模特兒，為這個時代的審美觀提供不同的角度，改變世人對於「特別」的定義 。她讓這個世界用平常心去接受所謂的「與眾不同」，她用自己在模特兒這一行的努力，證明自己無可取代。不是因為她的特別，而是因為她的努力。

她讓我們想起《另一個空間：哈金詩集》裡的一段短詩：

「你必須守住自己安靜的中心，

在那裡做只有你才能做的事情，

如果有人說你是白痴或瘋子，

就讓他們饒舌去吧！

如果有人誇專一，

也不必歡喜。

只有孤寂，

才是你永久的伴侶。

你必須守住自己偏遠的中心，

天搖地晃也不要遷移，

如果別人以為你無足輕重，

那是因為你堅守得還不長久，

只要你年復一年原地不動，

【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年3月號】