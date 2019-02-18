Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

【Translation／Albert Harry Lo／Richard Phibbs】

小時候口吃又內向的Emily Blunt，經過多年的演員生涯脫胎換骨，演出許多聞名全球、膾炙人口的經典角色。如今她再創生涯高峰、擔綱迪士尼經典歌舞片續集《愛‧滿人間》（Mary Poppins Returns）的神奇保母Mary Poppins。聽聽她獨家分享自己的婚姻生活、為人母的點點滴滴，以及施展魔法在倫敦天空翱翔的奇幻體驗。

不凡童話魅力

比起平常的BAZAAR拍攝，這次與Emily Blunt的合作充滿了奇幻的氣氛。這位英國女演員身著一襲活潑的Dolce & Gabbana洋裝，帽子邊緣站著一隻古靈精怪的知更鳥，完全無懼鏡頭和閃光燈的攻勢。也許是剛剛重回大螢幕的神奇保母Mary Poppins大顯神威，陰雨綿綿的倫敦當天突然晴空萬里。踩在樓梯上的助理從天花板撒下人工花瓣，背景裡的花園架了一座旋轉木馬，還有一整群從小吉娃娃到大丹犬的狗狗們，讓人彷彿置身《愛‧滿人間》（Mary Poppins Returns）的原始場景之中。

外套、洋裝，Giles Deacon Couture 分享 facebook

站在帽沿的知更鳥George，絕對是整場拍攝的亮點，連Emily Blunt都被牠的魅力收服。「我好想養一隻！每個女孩都想要一隻知更鳥。」她驚呼道。Julie Andrews在《歡樂滿人間》裡和一隻可愛的知更鳥成為知己，對著牠獻唱了電影裡的經典名曲〈A Spoonful of Sugar〉；但在續集《愛‧滿人間》裡，知更鳥的蹤跡只剩下Blunt帽子上的一片羽毛，粉碎了不少人的童年回憶。「大蕭條的時候本來就比較黑暗，是吧？」Blunt打趣說道。

重現童年魔法

拍完封面後幾天，我和Blunt在西倫敦一間由錄音室改建的咖啡廳見面。這裡離Blunt長大的地方不遠，她的爸媽現在也住在這個區域。Blunt本人的髮色比我想像得更金、身材也更纖瘦，說話時的生動表情散發著趣味和智慧，閃著玫瑰光澤的臉龐，則和18世紀法國畫家Jean-Honor? Fragonard畫中人物一般美麗。

她身著Dior圖案毛衣，鑲綴著大珍珠的青綠長褲，搭配Christian Louboutin深色平底鞋和Dior 拼布手提包。鮮豔亮眼的顏色搭配，和俏皮的神奇保母Mary Poppins也有幾分神似。「出門前我就想，有何不可呢？我本來就喜歡混搭顏色和不同風格。」Blunt說道。經過近一年的拍攝，她的神情還有幾分電影裡保母的任性與調皮，在準備這個角色時，Blunt只讀了這本原著小說，並沒有參考之前的翻拍電影。「雖然我小時候看過這部電影，但是在準備角色時我決定不以它為借鏡。書中的文字已經將她的角色特質描繪得非常清楚，我決定不再拿Julie Andrews的經典詮釋來讓自己更緊張，以平時準備其他角色的方式平常心以對。」

大衣、皮帶，Dolce & Gabbana；耳環、戒指，Chaumet；靴，Russell & Bromley 分享 facebook

揣摩文字詮釋

Blunt詮釋的Mary Poppins虛榮、任性、機靈卻又難以捉摸，精準到位的倫敦口音有時候還帶有一點倫敦東區方言的味道。「她認為自己比任何人都厲害，而確實也是如此。我認為她講話的速度和方式，就是希望與人相處能保持在一定的距離之外，避免讓自己多愁善感。」除了小說之外，Blunt對這個角色的靈感還來自於1940年由Rosalind Russell主演的脫線喜劇電影《小報妙冤家》（His Girl Friday）。「其中有一位講話快得像機關槍的記者，每次出現時的氣場就像龍捲風過境。我看到她的時候心想，『沒錯，就是這個節奏！』」

延續上一部電影，《愛‧滿人間》的故事發生在1930年代全球經濟大蕭條時期，當初的主人翁小男孩Michael Banks已經長大，正為了自己的三個小孩與生活煩惱。這時，Blunt所飾演的Mary Poppins坐在風箏的頂端，穿越籠罩倫敦的烏雲俏麗登場。「我離地50呎、吊著鋼絲，卻得演得好像毫不費力。」Blunt回想起拍攝時的辛苦過程，「但這時，有個攝影大哥走過來對我說：『看到Mary Poppins回來，實在很感動。』」今年高齡92歲的原班底Dick Van Dyke也回歸續集，還有一段載歌載舞的橋段。「就算已經92歲，他的眼神、微笑，都深深打進你的心底。有他在這裡真的很讓人感動。雖然一天的拍攝結束時，他肯定是精疲力盡，但在換場的時候，他還是會來搭我的肩、唱著經典歌詞It’s a jolly holiday with Mary逗著我玩。」Blunt說道。

洋裝、皮帶、鞋，Dolce & Gabbana；戒指，Van Cleef & Arpels 分享 facebook

曾受口吃桎梏

Blunt自己的成長背景其實酷似故事裡的英國中上階層家庭：祖父是個少將、叔叔則是英國國會議員。那Blunt小時候家裡有沒有請過神奇褓姆呢？Blunt打趣地說，外婆就是她心目中的神奇褓姆：「她總是有精彩的故事可以講，還很有藝術才華，家裡到處都是她的水彩、油畫和壓克力顏料。隨手捻來冰箱裡的幾樣東西，就可以變出一道好菜。」

Blunt在家裡四個小孩排行老二，她和大姐Felicity特別親近。身為作家經紀人，大姐Felicity的丈夫正是與Blunt在《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）裡同台、飾演光頭藝術總監的演員Stanley Tucci。「我們姊妹倆只差了17個月，所以我們特別親，有很多自己才懂的秘密語言。」Blunt小時候是個安靜、愛看書的孩子，講話還會口吃。「因為我有口吃，我變得時常在觀察身邊的人事物。我會在地鐵上看著每個人，在腦海裡想像他們的人生故事，我一直有種自然的慾望去想像別人的生活。」除此之外，舞台也是少數Blunt講話自在的地方，「我從很小就開始演戲，因為只有演戲的時候我能夠好好講話。我沒有告訴過別人，但我小時候常常一個人在鏡子前面自言自語，不斷嘗試不同的演法。」

外套、蕾絲洋裝，Alexander McQueen；靴，Russell & Bromley；耳環，Chopard 分享 facebook

舞臺發掘天賦

Blunt從來沒有想過自己會走上專業演員之路。她以前立志主修語言、成為口譯員，但是在因緣際會下，在寄宿學校Hurtwood House被選上了學校的舞台劇角色，到了愛丁堡國際藝穗節舞台表演。當時負責的代課老師，就是在哈利波特系列裡扮演哈利爸爸的演員Adrian Rawlins。「那是一部非常不好演的搖滾歌劇，其中最可怕的一幕是我必須用衣架讓自己流產，還要一邊唱著歌！」她笑了笑，「整個檔期大概只有30個觀眾吧！」很幸運的，Adrian Rawlins的經紀人是那30位觀眾其中之一。他注意到了Blunt的才華，並立刻簽下了她，「這真是太瘋狂了！也許就是因為我當初並沒有認真想走這條路，放鬆的態度才讓我一直拿到角色。」

Blunt的演藝之路，就從這場搖滾歌劇展開。隨後第一次登上專業舞台，就和獲獎無數的傳奇英國女星Judi Dench同台，合作Peter Hall作品《The Royal Family》，更以此抱回了最佳新人的殊榮。接著以她的首部大螢幕作品，由Pawel Pawlikowski導演淒美的少女成長故事《夏日午後的初纏愛戀》（My Summer of Love）和《穿著Prada的惡魔》的助理艾蜜莉一角家喻戶曉，之後挑戰的各種類型古裝劇、科幻片，以及最近的恐怖片《噤界》（A Quiet Place）也都大獲好評。

傳奇女星楷模

也許是因為她的演藝事業一路順遂，Blunt對她的成就處之泰然。她認為Judi Dench就是她在演員路上最好的榜樣，「我從她身上學到如何保持優雅、對一切心懷感激，她讓我在年輕時就知道自己作為演員想要成為的樣子。我後來學到，只要一個難合作的人就能打壞整個劇組的氣氛，碰到這種時候會讓人巴不得趕快把電影拍完。」Blunt平易近人、完全沒有明星架子，這種特質也讓她幾乎和所有好萊塢一線明星都打成一片。「我很少碰到無法相處的人。我在和很多人合作前都曾經被朋友警告，但我最後都和這些人合作愉快，我很喜歡認識各式各樣、甚至古怪的性格的人，這樣才能接觸不同的想法。」

夾克外套、襯衫、領帶、裙、戒指，Dior；靴，Russell & Bromley 分享 facebook

Blunt一向盡量避免成為輿論焦點，但自從和身兼導演和劇作家的演員John Krasinski相戀後，甜蜜的兩人便成為媒體寵兒。他們在2008年認識、兩年後在共同好友George Clooney的豪宅低調完婚，「雖然John和George從合作《愛情達陣》（Leatherheads）以來就一直是好朋友，但我還是不敢相信他真的會把房子借給我們結婚，一開始我們都當他在開玩笑。」

珍惜家庭時光

Blunt夫妻倆如今育有兩個女兒，兩歲的Hazel和四歲的Violet。夫妻倆更因為考量孩子的成長環境，從洛杉磯搬到更像Blunt家鄉倫敦的布魯克林，「布魯克林的文化更多元，也有種鄉下的感覺，用走的就可以到所有地方。這裡的居民也比較讓人放鬆，看到我們態度都超自然。」Blunt很享受在家裡做飯、接送小孩的平淡日子，「我們兩個都是事必躬親的個性，也很享受這樣的生活方式。」回想起初為人母時的心情，她特別感謝老公的一路支持。「跟所有新手媽媽一樣，當時我完全沒準備好迎接改變，但我現在已經記不得沒小孩的生活了！孩子真的需要花費很多時間心力，他們在很多地方非常需要你，所以每時每刻幾乎都得一心多用。」

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去年和John同台演出的《噤界》雖然是部恐怖片，但對Blunt來說更像是在詮釋天下父母為了小孩犧牲的心情。在這部電影裡，地球被聽聲獵物的蜘蛛外星人佔領、面臨末日，倖存的Blunt必須保持安靜、帶著兩個小孩尋找一線生機。「這大概是我演過最痛苦的角色，因為母親用生命保護小孩的感受太過貼近自己，就算離開片場也很難脫離那個角色的心情。」夫妻倆人在拍攝前就下定決心，絕不離開孩子們超過兩週，也因為這樣，兩人時常得把孩子帶去片場。

因為John在倫敦拍攝電視劇《Jack Ryan》，目前Blunt一家四口搬回倫敦，而在這之前，他們為了拍攝《愛‧滿人間》在倫敦郊區里奇蒙也住了幾乎一整年。「回到以前熟悉的地方、拜訪小時候的朋友，讓我重新想起自己有多喜歡這個自己長大的城市，帶點玩世不恭，卻又真誠無比的氣氛。當你長大之後，有時候會慢慢忘記自己的樣子，在這種時刻，能夠重新接觸到自己的過去是種美妙的感覺。」對於看著Julie Andrews《歡樂滿人間》長大的忠實粉絲來說，Emily重新詮釋的神奇保母Mary Poppins，也讓他們在倫敦政局和天氣都不晴朗的時刻，重新找到童年的美好。

【完整內容請見 BAZAAR 雜誌 2019年2月號】