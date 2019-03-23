NBA／一朗退休 父親盼兒子為培育孩童盡心力

2019-03-23 18:04 中央社 東京23日綜合外電報導



鈴木一朗。 路透 分享 facebook 日本傳奇球星鈴木一朗宣布退休，他的父親鈴木宣之今天說，希望一朗未來能為那些有前景的孩子們盡心力，像給予夢想般指導這些孩子。

美國職棒大聯盟海外開幕第2戰21日晚間在日本東京巨蛋舉行，效力大聯盟西雅圖水手隊的一朗在賽後舉行記者會，正式宣布退休，讓這場比賽成了一朗的最後一役。

日本放送協會（NHK）報導，76歲的鈴木宣之今天在愛知縣豐山町老家受訪時，說明對一朗退休的心境。

21日前去東京巨蛋比賽現場觀戰的鈴木宣之說，比賽前一朗的妻子弓子有跟他說一朗要退休的事；看到一朗在全場歡呼聲包圍下跟隊友擁抱的畫面，「我的眼淚停不下來」。

回顧一朗的棒球人生，鈴木宣之說，從少棒時代一直到大聯盟，一朗受到很多人的指導，也受到很多球迷的支持，他作為父親要向這些人表達感謝之意。

談到一朗退休後的未來，鈴木宣之說，希望一朗能為那些有前景的孩子們盡心力，像給予夢想般指導這些孩子。

其實一朗跟父親關係並不親密，甚至已有一段時間沒有接觸。美媒作家湯普森（Wright Thompson）曾專訪側寫，揭露一朗與棒球啟蒙關鍵父親間的複雜情感，父親從3歲開始嚴酷訓練造就一朗，卻讓他們不再說話。

一朗對父親小時候帶給他的野蠻訓練無法釋懷，他選擇拉開與父親間的距離，但父親帶給他的影響處處存在，他依然每天擦亮他的手套，在可以擁有充足休息和自由的時刻，依舊日復一日維持訓練。