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慶幸我們活在有你的時代 回顧傳奇球星鈴木一朗生涯的榮耀時刻

2019-03-23 10:39聯合新聞網 文章提供／遠見

鈴木一朗。 路透
鈴木一朗。 路透
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美國職棒大聯盟3089支安打、美日通算4367支安打、連續10年單季200支安打、連續10年入選明星賽、連續10年外野金手套獎、年度MVP、新人王──加上2001新人年242支安打，史上最多安打的大聯盟新人、2004年單季262支安打，至今仍是無人能破的大聯盟紀錄等多項封號，鈴木一朗（Ichiro Suzuki）的傳奇，誰也沒想到真的即將劃上句點。

在家鄉日本（Japan）東京巨蛋4萬6451名觀眾的見證下，鈴木一朗在海外開幕戰結束後正式宣告高掛球衣，結束日職9年和美職18年的傳奇生涯。他一生的崇高典範不僅在日本人心中有著難以撼動的地位，在全世界棒球迷的心底，更是永遠招牌象徵的精神領袖。

雖然在生涯最後的比賽中，他並沒有敲出安打，讓榮耀的引退賽事中添了些許遺憾，但回顧他一生奮戰不懈的過程、對自我堅持不懈的態度，鈴木一朗說，「自己的能力被高估是很痛苦的事，將來希望能快樂地打球。」

他還說，「我的確說過要打球到50歲，我也真的想這麼做，但最終無法實現。或許因為這樣，我可能會被人說成是言行不一的人，但對我來說，當時如果沒有這樣的表示，可能無法堅持到今天。」

鈴木一朗背號51。 路透
鈴木一朗背號51。 路透
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讓我們一起回顧他的傳奇過往，也真的必須慶幸，我們活在有鈴木一朗的時代

2016年，鈴木一朗完成了生涯的兩個重要里程碑，包含擊出超越彼得羅斯（Pete Rose）的第4257支安打，也達到了美職第3000安的輝煌紀錄。但是當他剛開始打棒球時，沒有人想像他會有這樣的成就。好比說1991年時，他以投手身分出賽高等學校野球大會，第一戰就被淘汰

然而，從小就被嚴父積極訓練的他，每天都必須在放學後練滿8小時才能回家，這奠定他堅實的基礎，他的打擊表現也開始被注意。

鈴木一朗。 路透
鈴木一朗。 路透
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1991年，鈴木一朗被歐力士藍浪隊以第4指名選中。

1993年，《讀賣新聞》刊登了第一篇關於鈴木一朗的報導，文中明確指出，他將是未來球隊農場中重要的大人物。

1994年，他成為日本職業棒球史上第一位在一個賽季中達到200支安打的球員。

1996年，鈴木一朗單季獲得26次「猛打賞」，他也在球隊晉級後坐在清酒桶內慶祝。

1999年4月，鈴木一朗成了日職史上最快達到1000安的球員，「我很感激，即使在難以做到的情況下，我也希望能集中注意力。」

2001年，鈴木一朗正式加入美國職棒，開啟他人生嶄新的一頁。

「我來到大聯盟的原因，是因為我想看看自己的實力是否有能耐在這兒闖出一片天。」

他當年還說，「我不認為只是加入水手隊就代表實現了我的夢想，如果我能夠在整個賽季中表現出色，那才代表夢想真正實現。」

果然在美國的第一年，他就打破了高懸已久的紀錄。

「我不是只想成為一名普通球員。我需要成為一名球員──不僅讓球迷高興，還讓球隊中的球員和對手球隊感到榮耀。」

2004年，他達到了美日通算第2000支安打，受到全場觀眾的熱烈歡呼，「這令我感到驚訝，我以為日本的紀錄只有日本人認可，但看到美國球迷以這樣的方式歡呼，令我感動不已。」

當年，他也以單季262支安打，打破了高懸84年的紀錄。

「在這個競爭激烈的世界裡，我總是期許自己能成為第一。」

在水手隊待了11年後，2012年，他轉隊到紐約洋基，生涯幾乎所有榮耀都囊括的他，就是還差那麼一枚冠軍戒指。

只可惜在洋基那幾年，球隊只進過一次季後賽，2015年，他轉入邁阿密馬林魚隊，「身為一名球員，能繼續打球是很大的動力。」

2016年，他達成了第4257支安打，這是支二壘安打，他踏上的二壘壘包也已留下作為紀念。

當年，他也敲出了在美國職棒的第3000支安打，正式加入3000安俱樂部。

鈴木一朗曾說，「我還記得兒時，我總是能做到讓人們嘲笑我的事情，但我為此感到自豪，像是我上小學的時候，我每天都會進行打擊訓練，鄰居看到我都會笑我，『你真的以為你能成為棒球選手嗎？』」

「當我到美國打大聯盟比賽時，我也說過我想要成為領先眾人的打者，同樣有人嘲笑我。」但鈴木一朗用他出色的成績，讓那些瞧不起他的人都乖乖閉嘴。

「我在棒球已達成許多我的夢想。很榮幸能在西雅圖水手隊這個我展開大聯盟生涯的地方劃下句點，我想，身為職業球員的我最後一場比賽在我的祖國日本打是很恰當的。」

鈴木一朗在日本退休。 路透
鈴木一朗在日本退休。 路透
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（作者／魯皓平 本文出自2019.03.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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