鈴木一朗受敬重 從51號登機門搭機返美

2019-03-22 22:34 中央社 東京22日專電



傳奇球星鈴木一朗昨晚在東京宣布以現役選手身分退休。 路透社 分享 facebook

傳奇球星鈴木一朗昨晚在東京宣布以現役選手身分退休。今天他從成田機場搭機返回美國西雅圖時，航空公司安排他從51號登機門登機。51號是一朗現役時代的球衣背號。

日刊體育報報導，一朗今天搭乘從成田機場飛往西雅圖的客機。他頭戴黑色毛線編織帽，身穿白底無圖案的長T恤搭配牛仔褲，左手掛著灰色外套，右手提著白色的包包走向51號登機門，妻子弓子也在身旁。

一朗今天傍晚將近5時（台灣時間4時）來到成田機場出境大廳。在機場遇到他的粉絲喊「你辛苦了」，一朗聽到打招呼聲，回首點頭致意，然後搭上客機。

報導說，全日本空輸公司（ANA）從成田機場飛往西雅圖的航班通常使用「58B」號登機門，但今天特別安排改在「51」號登機門登機。

全日空相關人士表示，在不影響運作的範圍內，為了向球衣背號51號的一朗致敬，特別安排一朗夫婦在「51」號登機門登機。

45歲的鈴木一朗1992年進入歐力士隊，曾締造多項紀錄。歐力士球團社長湊通夫表示，尚未徵詢一朗的意願，但考慮將球衣背號「51」列為永久不再使用的號碼（永久缺號）。在一朗退團後，歐力士隊就沒有選手用背號「51」。

一朗宣布退休，許多日本民眾認為政府應頒發國民榮譽賞給他。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，對於一朗宣布退休，感到很驚訝，但同時心想，這一天終於來了。

菅義偉說：「一朗持續給很多孩童和球迷帶來夢想與希望，是超級巨星，對他的表現和功績，在此表達敬意，也想對他說聲『辛苦了』。」

至於國民榮譽賞一事，菅義偉表示，充分了解很多國民的意見，但一朗才宣布退休，政府目前還沒決定。對於一朗宣布退休，文部科學大臣柴山昌彥在記者會上說：「感覺心好像空了一個洞似的。」地方創生大臣片山五月表示，如果政府頒發國民榮譽賞給一朗，是件好事。