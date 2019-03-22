MLB／首度對決一朗被敲三壘打 王建民：夠厲害

2019-03-22 16:22 世界日報 本報記者 世界日報 本報記者 廖廷儀



鈴木一朗2006年對決洋基王建民。 美聯社 分享 facebook

2005年5月10日在紐約洋基球場，洋基隊以7：4擊敗水手隊，看到了王建民大聯盟生涯的首勝，也是第一次見到鈴木一朗本人。

王建民與鈴木一朗首度對決，一朗開賽的第一個打席就是三壘安打；在擔心建仔面臨失分危機的同時，也不禁讚嘆：一朗真夠厲害。

王建民談到面對一朗時也只能苦笑：「其實沒有什麼特別策略，因為感覺不管怎麼投，他都碰得到球。」

賽後訪問完王建民，其實該要趕快回到媒體區趕稿了，但又忍不住想近距離看一下鈴木一朗；進去水手隊休息室，美國記者對他的採訪此時已經結束、輪到日本媒體，看著日本記者圍在他身旁，一個個態度嚴謹、畢恭畢敬，仔細聆聽他說的內容。

身為記者實在不應該有看明星心態，不過那天確實是一項人生成就解鎖，因為終於看到「朗神」了。

2007年5月5日，又是在洋基球場，王建民面對水手隊，投出了七局完全比賽，直到第八局才破功。

全場無安打的一朗賽後受訪時說，「王建民外表很安靜，內心卻有火在燃燒般的鬥志，這就是我欣賞的投手。」

等來到洋基隊，以成績而言，一朗已經不是全盛時期的一朗；但那個職業球員一朗、那個努力不懈的一朗還是一樣。

打擊練習對他而言就像吃飯一樣，他自創的、與眾不同的賽前暖身操對他而言再平常不過，精瘦的身材讓他看起來仍不到30歲，每打出一記滾地球，還是全力衝刺要想辦法上壘。

轉戰馬林魚隊後，又因為採訪陳偉殷的關係能見到一朗；此時的他成績已大不如前，只是個替補球員程度了。但陳偉殷每次提到一朗時都會露出佩服神情，「能跟前輩同隊，是很幸福的事，我們常討論訓練的方式，有太多可以學習的地方。」

態度決定高度，這就是一朗始終能在大聯盟生存的主因，就算老了，他的職業道德、訓練方式、嚴謹私生活，都是年輕球員的最佳榜樣。

水手隊對他禮遇倍至，早在去年就已決定讓他能有機會在日本賽亮相，讓他一直能隨隊練習，除了他過去在場上卓越的貢獻，他在場外對後進球員帶來的影響更難以量化。

45歲了，一朗如今已是一頭白髮，但他當年評論王建民這句「內心有火在燃燒般的鬥志」，也完全能用在自己身上呢。