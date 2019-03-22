MLB／一朗退休記者會 日女主播分享直播連結被讚爆

2019-03-22 16:03 中央社 東京22日綜合外電報導



鈴木一朗引退記者會。 美聯社 分享 facebook 日本傳奇球星鈴木一朗昨天舉行記者會宣布退休，東京電視台主播福田典子為了讓沒有電視的民眾，也可以透過網路觀看記者會實況，在推特上分享其他媒體的網路直播，被網友讚爆。

美國職棒大聯盟海外開幕第2戰昨天晚間在日本東京巨蛋舉行，效力大聯盟西雅圖水手隊的一朗在賽後舉行記者會，正式宣布退休，讓這場比賽成了一朗的最後一役。

日本東京體育報導，一朗昨天舉行退休記者會，為自己從進入日本職棒後的28年職棒生涯劃下句點。

昨天這場比賽先由日本電視台無線頻道（地上波）實況轉播，但中間因為無線頻道要播放另外的節目，將比賽轉到日本電視台的衛星頻道（BS）轉播，並持續到退休記者會。

不過，因為不是每個人家中都能收視衛星頻道，加上也有人出門在外無法收看電視，所以不少人無法即時觀看這場退休記者會，產生不少的「收視難民」。

察覺到這種情況的福田典子，在推特上介紹完自家新聞節目後，把其他媒體利用Youtube進行現場實況轉播的連結，轉貼到自己的推特上，雖然對自己身為電視台主播分享其他媒體的連結感到猶豫，但還是呼籲大家廣為分享，讓想看一朗記者會的人都能看到；這篇貼文湧入大量感謝與稱讚的留言。

有網友說，真是幫了大忙，本來想說無法實況觀看一朗的退休記者會，有這個連結真是太感謝了；有網友說，福田的貼心拯救了很多人。

福田推特上的實況轉播連結，是日媒THE PAGE的Youtube頻道。THE PAGE全程直播一朗退休記者會的影片，13小時的觀看人次高達178萬次，相當驚人。