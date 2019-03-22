MLB／一朗引退畫面感人 大谷直呼永遠的偶像

2019-03-22 16:09 中央社 洛杉磯22日綜合外電報導



鈴木一朗在日本退休。 路透 分享 facebook MLB洛杉磯天使「二刀流」明星大谷翔平從小視鈴木一朗為偶像，因此他說，看到鈴木一朗昨天在西雅圖水手擊敗奧克蘭運動家後正式退休的畫面，讓他十分感動。

美國職棒大聯盟MLB上季美聯新人王大谷翔平表示，他並未如前一場比賽般，熬夜看整場比賽，但他睡醒後看到有關鈴木一朗結束19年生涯退休的新聞，並看了鈴木一朗最後一次步下球場的影片。

大谷翔平透過翻譯水原一平表示：「我一起床就在網路上看了精彩鏡頭，我還是不敢置信。」

24歲的大谷翔平，在鈴木一朗2001年在水手展開他極具紀念價值的菜鳥年，並奪下美聯最佳新人、年度最有價值球員時，他才年僅7歲。大谷翔平從小就很密切關注鈴木一朗的生涯發展，他說希望自己能像鈴木一朗一樣。

大谷翔平說：「他一直是我（效法）的目標。那不會改變，雖然我無法再看到他打球，但我會永遠記得他打球的身影，他是我這個世代極受景仰的人物。」

大谷翔平談到，他會永遠記得去年春訓，鈴木一朗和他見面，並給了他打擊上的建議，他希望能親自聯絡鈴木一朗，恭喜他功成身退。

大谷翔平說：「去年他與我見面並給我建議，讓我感到非常榮幸與感激。像他這樣的超級巨星，能如此給我建議，真的很難找到第2人。」

根據日本媒體報導，鈴木一朗在他的退休演說中提到大谷翔平，表示他有信心大谷翔平能成為明星。大谷翔平本季不會投球，因為他在去年10月1日接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）的尺骨附屬韌帶重建手術，目前仍在復健中，但他已經準備好在5月重返球場，擔任指定打擊。

鈴木一朗說：「大谷翔平得成為世上最偉大的球員。世上沒有其他選手能像他一樣，同時具有身材和速度雙重優勢。」

洛杉磯天使一壘手普侯斯（Albert Pujols）是2001年國聯最佳新人，他和鈴木一朗同年站上大聯盟，他對鈴木一朗同樣讚不絕口。

普侯斯說：「毫無疑問的，生涯輝煌，未來的名人堂成員。他不僅能在日本打出成績，也能在大聯盟這種層級有所成就，實在不可思議。我很榮幸地說，我和他差不多處在同一時期，且都拿下年度最佳新人獎。這真的是很驚人的生涯，我真的為他感到開心。」