MLB／鈴木一朗對台灣印象佳 想知陳偉殷近來可好

2019-03-22 01:26 中央社 東京22日專電



傳奇球星鈴木一朗21日在美職棒大聯盟日本海外開幕賽後記者會上，宣布結束職棒生涯。中央社記者詢問是否想對台灣球迷講點話，他答說首先想知道陳偉殷近況，對台灣印象很好。

一朗21日晚間在東京巨蛋飯店召開記者會，他表示，自己在日本職棒生涯9年、美國19年，今天職棒現役生涯劃下休止符。能在日本引退，感到很幸福。

中央社記者提問時告訴一朗，台灣有很多一朗的粉絲，是否有什麼話想告訴台灣粉絲，是否會到台灣走一走或去指導一下球技？

一朗回答說，他首先想知道CHEN（陳偉殷）近況好不好。一朗說，沒計畫到台灣去，但以前曾去過台灣，對台灣的印象很好，感覺台灣人很親切。

一朗被日本記者問到，是否計畫當教練來指導後輩棒球問題時，一朗答說：「我絕對沒辦法當教練，絕對沒辦法！因為我沒有人望，至少我自己清楚這一點。」

日媒記者提問時表示，一朗曾表示要打球打到50歲，是否計畫回到日本打職棒？一朗說：「我應該不會回到日本打職棒，原因在這裡不方便講，我的確說過要打到50歲，我也真的想這麼做，但最終無法實現。或許因為這樣，我會被人說成是言行不一的人，但對我來說，當時如果沒有這樣的表示，可能也無法逼著自己堅持到今天。」