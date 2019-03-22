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MLB／點名一朗入選棒球名人堂 美媒列9大原因

2019-03-22 01:17中央社 台北21日綜合報導

鈴木一朗創大聯盟單季安打262支紀錄。 美聯社
鈴木一朗創大聯盟單季安打262支紀錄。 美聯社
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鈴木一朗今天於美國職棒大聯盟日本海外開幕戰賽後，宣布要退出第一線，正式高掛球鞋，退休後他有非常高的機會入選棒球名人堂，美媒曾提出他能入選名人堂的9大原因。

美國媒體「今日美國報」（USA TODAY）提及，第一個原因是鈴木一朗的攻擊技巧，大聯盟沒有球員能像一朗一樣，打擊技巧如此突出，美日通算4367支安打，比大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）還要多，美職生涯3089支安打是自2000年以來大聯盟最多，2004年單季敲262支安打更打破84年來的紀錄。

第2個原因是一朗的訓練模式，即使是休季期間他仍嚴格自主訓練，造就美職生涯中8個球季都打超過160場，而且都是在他30歲之後達成。

第3個原因是一朗的守備能力優異，尤其是他的臂力，自2002年起，UZR（一名野手能比聯盟平均多替球隊守下幾分）都在125.9分，比第2名海華德（JasonHeyward）多了將近40分。

第4個原因是除了一朗在場中的表現，他總是出現有趣及不尋常的發言，2007年時他要去克里夫蘭旅遊前曾說：「說實話，對於去克里夫蘭我並不感到興奮，如果我說了很興奮的話，我會打我自己的臉，因為我在說謊。」

第5個原因是跑壘能力，一朗在大聯盟跑出509次盜壘成功，很少在壘間發生失誤。第6個原因是一朗為了可以與來自不同文化背景的對手交談，他還學習了西班牙文，好讓自己可以用「垃圾話」擾亂敵人。

第7個是一朗的打扮，不管是太陽眼鏡還是球衣都非常符合他的身形，他是這個世代最酷的球員。第8個是一朗轉換聯盟時的適應力，近期很多日本、韓國或古巴的選手挑戰美職，但沒有人能像他一樣，第一年就有優異成績。

第9個是一朗雖然是左打，但熱身時也會用右手揮擊，且練習時的打擊力道令人印象深刻，常有人說如果他願意的話，可以敲出更多全壘打，但很容易理解他在場上想做的事，他想做的就是提高擊球率，與發揮優異的守備與跑壘。

大聯盟鈴木一朗羅斯名人堂
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