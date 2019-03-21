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MLB／莎喲娜拉！朗神最終戰 水手2連勝歡送

2019-03-21 23:49聯合報 記者葉姵妤／綜合報導

近5萬人見証傳奇

歷經十九年傳奇般的大聯盟生涯，四十五歲的水手隊日職球星鈴木一朗回到家鄉日本說再見，昨天在大聯盟海外開幕賽最終戰四打數沒安打，八局下從右外野跑步退場，全場起立鼓掌，現場近五萬人見證「朗神傳奇」的完結篇。

鈴木一朗退場時向球迷道別。 （路透）
鈴木一朗退場時向球迷道別。 （路透）
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鈴木一朗在兩場大聯盟海外開幕賽都擔任先發第九棒、右外野手，昨天四打數沒安打，還吞下一次三振，兩戰合計五支○，大聯盟生涯安打數停在三○八九安，但美日職通算四三六七安仍是無人能及的成就。

鈴木一朗在八局上打完球員生涯最後一打席，攻守交換時仍拿著手套跑向右外野防區，接著在球隊安排之下，守備球員先回休息室，留鈴木一朗在全場的掌聲中退場，接受英雄式的告別。

鈴木一朗退場，接受隊友擁抱。 （歐新社）
鈴木一朗退場，接受隊友擁抱。 （歐新社）
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菊池哭成淚人兒

鈴木一朗回到休息室前，隊友早已列隊，接著一一與他擁抱，其中昨天菊池雄星完成大聯盟初登板，先發四點二局失二分無緣勝投，但同一天參與偶像一朗的生涯最終戰，在與一朗擁抱前早已哭成淚人兒。

一代傳奇球星告別大聯盟舞台，看台上的球迷也用淚水和掌聲表達不捨，一朗站在休息室外脫帽向全場球迷致意，並揮手道別，而水手經延長賽十二局以五比四擊敗運動家隊，用二連勝送一朗當告別禮。

鈴木一朗自一九九一年加入日職歐力士隊，展開球員生涯，曾締造單季兩百安、連二一六打數沒被三振等日職紀錄，二○○一年透過入札制度轉戰美職，菜鳥年就用單季二四二支安打、五十六次盜壘展開不凡的大聯盟生涯，囊括美聯新人王、最有價值球員、安打王、盜壘王、打擊王及金手套獎。

鈴木一朗（左）最後打席擊出內野滾地球，全力跑向一壘。 （法新社）
鈴木一朗（左）最後打席擊出內野滾地球，全力跑向一壘。 （法新社）
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十度入選明星賽、拿過十次美聯金手套、七次安打王、兩次打擊王及一次盜壘王，生涯前十年都繳出至少單季兩百安的成績，包括在二○○四年以單季二六二支安打寫大聯盟紀錄，而在一朗輝煌的成績背後，是他對於棒球的執著、態度和如機器人般的規律訓練，共同編織出他的「一朗神話」。

結束廿八年的職棒球員生涯，鈴木一朗在打擊區上拉拉右衣袖的招牌準備動作，也將成球迷心中珍貴的回憶。

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