MLB／鈴木一朗高掛球鞋 生涯累計4367安成絕響

2019-03-21 23:22 中央社 台北21日電



鈴木一朗。 美聯社 分享 facebook

9年的日本職棒經歷，加上18年的美國大聯盟職業生涯，鈴木一朗的棒球生涯，就是一部風光的紀錄史，他生涯共計擊出4367支安打，讓他冠上「世界安打王」的榮銜。

美國職棒大聯盟水手與奧克蘭運動家的海外開幕2連戰結束後，效力水手的鈴木一朗正式宣布退休，也宣告世界安打紀錄將永遠封存。

一朗的生涯從日職的歐力士開始，9年累計敲出1278安，轉戰美職後，18個球季共計揮出3089安，累計合併後達4367安，讓他超越美職史上安打王羅斯（PeteRose）的4256安，成為世界安打王。

一朗的打擊能力出色，轉戰大聯盟的菜鳥球季，他就敲出美職新人球季最多安打紀錄的242安，並榮膺當年美聯新人王和最有價值球員，為史上第1人。

一朗的菜鳥球季已讓人驚艷，他在2004年更締造不可思議的「一朗神話」，當年他敲出262安，超越了席斯勒（George Sisler）高懸84年的單季257安、聯盟單季最多安紀錄，此外他並連續10年安打產量超過200支，同為美職史上第1人。

除了打擊外，一朗的一雙快腿也讓他締造不少紀錄，他曾在2006年連續45次盜壘成功，並在2007年大聯盟明星賽，締造明星賽史上首支場內全壘打的另類紀錄。

而一朗的生涯累計509次盜壘，也是大聯盟史上第7名，完成「3000安、500盜」的球員，他還是第2個在40歲後，仍能3度繳出單季10盜以上的打者。

鈴木一朗2001年開始大聯盟生涯。 美聯社 分享 facebook

鈴木一朗傳奇落幕 28年成就職棒典範

西雅圖水手隊的鈴木一朗今天於大聯盟日本海外開幕戰賽後，宣布退休，結束了28年美日職棒的璀璨生涯，但他對棒球界的影響，並不會因此消失。

水手隊與奧克蘭運動家隊連續兩天在日本東京巨蛋進行海外開幕戰，鈴木一朗以球員身分上場，全場轟動。這位準名人堂的傳奇選手，在賽後舉行退休記者會，宣布高掛球鞋。

鈴木一朗職棒生涯從1992年開始，當時為歐力士藍浪隊選秀第4指名，剛開始加入職棒時，鈴木一朗以獨特的鐘擺式打法聞名，雖然教練團希望他修改姿勢，但他仍堅持使用原姿勢，直到加入美國職棒為止。

1994年，鈴木一朗開始在日職一軍嶄露頭角，出賽130場，敲出210支安打，打擊率高達0.385，獲得年度打擊王、安打王、最佳九人外野手、金手套外野手及太平洋聯盟年度MVP。

從此開始，鈴木一朗在日職年年出賽數都超過100場，且皆維持3成以上打擊率，1995及1999年都敲出20支以上的全壘打。2000年，鈴木一朗成為首位使用美日入札制度的選手，西雅圖水手付出入札金1312萬5000美元，對他自己與日本職棒來說，都寫下歷史新頁。

鈴木一朗以亞洲面孔進軍美國職棒，剛開始外界並不看好，不過他用手中球棒證明實力。他在2001年球季出賽157場，敲出多達242支安打，跑出56次盜壘，打擊率0.350，美職首年就獲得美聯新人王、打擊王、安打王、盜壘王、金手套外野手、銀棒獎，以及美聯MVP，新人年就奠定了他的地位，也被喻為「安打製造機」。

2012年季中，鈴木一朗被交易至紐約洋基，2015年轉戰邁阿密馬林魚，2017年季後，馬林魚宣布不執行鈴木一朗合約，讓他成為自由球員。鈴木一朗不輕言放棄，繼續等待另外的大聯盟合約。去年開季前，終於重回老東家水手隊。

不過去年5月水手宣布，鈴木一朗將轉任球團特別助理，不會再上場比賽，但他仍積極參與球團比賽與訓練。鈴木一朗當時幽默笑說：「除非到了需要用拐杖，才會選擇退休。」

美國ESPN作家湯普森（Wright Thompson）曾花5天時間採訪、側寫鈴木一朗，文中提到，隊友分享鈴木一朗如何用訂製的盒子裝球棒，以保持球棒免於受潮；小聯盟時期，每天晚上睡覺前都要揮棒10分鐘，或是提早起床，天還沒亮就訓練，也提到他每次踏上球場前仔細清理、擦亮他的手套等。

鈴木一朗從3歲就深受父親嚴格教育，教右撇子的鈴木一朗用左手打擊，在附近的公園，每天做一樣的事情，傳球50次、打200球、守備練習50球，晚上去名古屋機場附近，練打250至300顆球，每年365天重複一樣的事情，造就了他日後嚴謹的生活與訓練模式，人生除了棒球，其他都被屏除。

不論是驚人的成績，還是成為所有球員楷模的棒球態度，都讓鈴木一朗成為一代傳奇，如今他雖然高掛球鞋，但鈴木一朗為美國、日本，甚至是世界上所有熱愛棒球的人，都留下了不會抹滅的影響與貢獻。

鈴木一朗高掛球衣 持續努力到最後的天才

走過日本平成年代，選擇在平成結束這一年為自己的棒球生涯劃下句點，效力美國職棒大聯盟西雅圖水手隊的日籍球星鈴木一朗今天宣布退休，被日媒譽為「持續努力到最後的天才」。

日本產經新聞報導，在棒壇具代表性且難得一見的超級球星鈴木一朗，終於決定放下球棒，且場所就在日本東京巨蛋；儘管一朗過去曾公開說要打到50歲，但最後仍決定在自己最愛的日本，為棒球生涯劃下句點。

一朗從2001年轉戰大聯盟後，創下連續10年單季200安的紀錄，並在2004年以單季262安改寫睽違84年的單季最多安打紀錄。

一朗並不特別愛敲長打，而是用一支支的安打證明自己在大聯盟的存在價值。

只不過，難得一見的「安打製造機」，今年也已45歲了；跟2001年時相比，一朗現在頭上的白髮已相當醒目。

即使如此，一朗在2014年加盟邁阿密馬林魚隊的記者會上，說明了自己為何堅持繼續待在球場上。

一朗說，對棒球選手而言，40歲是一個重要的時間點。在成熟之前就不再繼續打球，是非常痛苦的事；但是，超過40歲仍繼續打球，是非常重要的事，因為不繼續打下去，就不知道自己不懂的事還很多。

為了抗衡重視力量的大聯盟，一朗從超過40歲後憑藉著卓越的打擊技巧及速度，繼續在大聯盟站穩腳步，但這並不是說一朗就沒有長打能力。

紐約洋基隊教練就曾說過，一朗想打全壘打時，無論何時都能打出來，但一朗從頭到尾都決定專注在敲出安打。

一朗近年為彌補自己揮棒力道衰退的情況，不會大幅度旋轉上半身，也縮短了單靠左腳站立的時間；在打擊區持續努力的同時，為了維持體脂肪率，也持續進行訓練。

因為很少將感情表露於外，一朗也曾被部分美國媒體揶揄，但儘管如此，一朗也不會受到周遭雜音影響，堅持自己的風格，用「一朗流」持續敲出安打。

在一朗的心中，應該優先的不是創造紀錄，而是作為選手持續下去這件事；為了最大限度地發揮自己的優勢，不管是先發還是代打，都要做好萬全準備，而這就是一朗最重視的作風。

為了成就特別的事，不去做「特別的事」；只要真誠地面對棒球，持續努力，就能開創時代，一朗有這樣的自負。這位走過平成年代棒壇、難得一見的超級球星，就是持續努力到最後的「天才」。

見證鈴木一朗退休 曾文誠：他是棒球修行者

鈴木一朗今天高掛球鞋，負責轉播的球評曾文誠深有感觸，轉播結束後特別開直播分享心情，曾文誠對鈴木一朗的評價是：「他是棒球的修行者，不是凡人能達到。」

曾文誠表示，自己見證了一個巨星、時代的結束，他說：「從一朗在歐力士我就很注意他，從他一直升起再到結束。」8局下鈴木一朗退場時，曾文誠叮囑轉播人員不要講話，他說明：「想把那個畫面給觀眾，大家一起享受，見證歷史的一刻。」

曾文誠指出，自己轉播了很多場比賽，但沒想到自己感情這麼薄弱，看到他走下場與隊友擁抱的畫面不禁哽咽。對於鈴木一朗的退休，曾文誠說：「他的精神很難去追，是一個很偉大的目標，但最後我們還是會看到，畢竟他是一個人，就是有結束的這一天，還是有捨不得的情緒。」

水手隊今天的先發投手菊池雄星與鈴木一朗相擁時落淚，主播常富寧對這個畫面印象深刻，他說：「整個球隊當中他跟一朗相處機會最少，居然在相擁時留下了眼淚，可見他對一朗的崇拜度。」曾文誠也說：「我相信日本所有棒球從業人員，應該都會掉淚，這個人對日本球界的意義實在是太大了。」

鈴木一朗對於棒球有崇高的尊敬和精神，曾文誠認為他像棒球的修行者，經歷過的過程不是凡人可以達到，像是平常的飲食、對器材的保護、以及維持體能條件等，「但我覺得最難的是他對棒球的執著，幾近是宗教了，大家把他當神，但是我覺得他把棒球當神，這點是很難的。」

常富寧則認為，透過鈴木一朗可以發現，「原來身為一個亞洲選手，可以在美國人當中，還能有如此獨特的成績，有幸我從他到美國一直播到在日本結束生涯，我覺得是一輩子都忘不了的事。」

鈴木一朗告別球場 日本球迷驚訝惋惜不捨

效力美國職棒大聯盟西雅圖水手隊的日籍球星鈴木一朗今天宣布退休，消息一出，讓許多一直以來支持一朗的球迷感到驚訝、惋惜與不捨，但也表示未來還會繼續為一朗加油。

一朗曾效力以神戶市作為根據地的日本職棒歐力士隊，9年間有7年連續擔任球隊開路先鋒，表現相當活躍。

日本放送協會（NHK）報導，神戶市的一名50多歲男性說，一朗在阪神淡路大地震後，在歐力士隊的表現也一直相當活躍，他曾去看過一朗的比賽，聽聞這個消息感到遺憾，想跟一朗說聲「辛苦了」。

另一名70多歲的男性說，一朗曾在神戶長期表現活躍，希望之後能回到神戶擔任歐力士隊的監督（總教練）。

一位30多歲的男性說，雖然對一朗決定從第一線退下來感到遺憾，但希望一朗接下來能把他自己一路上所學到的經驗與技巧，傳承給下一代。

另外，東京都澀谷區的不少民眾，對一朗的決定都表達驚訝與惋惜。

一名也在打棒球的18歲男性說，雖然看到新聞報導覺得很吃驚，但一朗能持續到45歲，真的是辛苦了；一朗是比別人都要更加努力的球員，即使到了大聯盟，也受到許多國外選手的敬仰，真的是一位非常優秀的選手。

一名46歲的女性說，就算不是棒球迷也會對一朗那種堅持到底的態度產生尊敬，希望一朗接下來能擔任教練或解說員，用各種方式持續做跟棒球相關的事。

跟家人來東京巨蛋旁複合式商場玩的40多歲女性說，一朗是能打能守的全能型球員，是日本人的驕傲，希望一朗未來還能從事跟棒球相關的事，她會持續為一朗加油。

另一名50多歲男性說，因為非常喜歡一朗，所以感到非常遺憾，未來會持續為一朗加油。