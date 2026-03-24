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經典賽／獨一無二休息室吉祥物 義大利隊咖啡機拍賣破52萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利隊經典賽休息區獨有的「吉祥物」咖啡機，最終拍賣價格突破52萬台幣。 美國聯合通訊社
義大利隊經典賽休息區獨有的「吉祥物」咖啡機，最終拍賣價格突破52萬台幣。 美國聯合通訊社

在世界棒球經典賽期間，如同「吉祥物」般意外爆紅的義大利隊咖啡機，如今成為收藏市場焦點，美國職棒大聯盟拍賣平台宣布，這台陪伴義大利隊一路打進四強的濃縮咖啡機，最終以1萬6510美元（約新台幣52萬8000元）成交。

這台咖啡機其實只是一台外觀普通、塑膠材質、只需按下一個按鈕就能沖煮義式濃縮咖啡的簡易機型，平時常見於辦公室茶水間。不過在WBC期間，它卻意外成為義大利隊的吉祥物。

尤其當義大利在小組賽擊敗美國隊，成功晉級八強賽並一度讓美國面臨淘汰邊緣，這台咖啡機就放在球隊休息區中，就好像「義式濃縮對決美式」。

此外，經典賽期間只要義大利有球員敲出全壘打，回到休息區後就會來上一小杯濃縮咖啡，作為罄竹以及獨特的「儀式感」，這也使得這台咖啡機曝光度極高，球員在休息區內喝咖啡也成為本屆賽事最有趣的場邊畫面之一。

其實2023年義大利來台參加經典賽預賽時，就曾被捕捉到他們在休息時自備咖啡機，今年他們延續這項傳統，帶上咖啡機飛往美國。而義大利隊總教練瑟維利（Francisco Cervelli）首訪時曾提到，不只在休息室，球隊平時都會帶著咖啡機移動，就連在巴士上都可見到咖啡機的蹤跡。

美媒指出，這次拍賣咖啡機的所得將全數用於公益，捐贈給美國西南自閉症研究與資源中心（Southwest Autism Research & Resource Center）。

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