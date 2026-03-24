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經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

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經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

聯合新聞網／ 綜合報導
康威爾(左)、統一獅名捕高志綱(右)。 截圖自康威爾IG限動
康威爾(左)、統一獅名捕高志綱(右)。 截圖自康威爾IG限動

2026世界棒球經典賽剛落幕，台美混血好手費爾柴德Stuart Fairchild）效力中華隊大放異彩。近日球迷們紛紛挖出下屆有望代表中華隊出戰的混血好手，包含捕手康威爾（Alex Cantwell）、投手尤德（Noah Yoder）和弗格森（Jadyn Furgason）。

康威爾目前就讀美國大學棒球一級的康乃狄克大學，他是一名具備長打能力的左打捕手，今年有望投入大聯盟選秀。康威爾曾到穀保家商和新北成棒隊自主訓練，還曾和中華職棒統一獅隊進行訓練，與「千秋王子」高志綱留下合影並表達感謝，可以說與台灣球界連結極深。

尤德目前就讀維吉尼亞大學，高中曾被評為全美第7右投，身高195公分、最快球速98英里（約158公里）。值得一提的是，尤德不只多次來台灣玩，還能用流利中文受訪，他表示，「我就是喜歡上場投球，不管球隊要我先發還後援，我都無所謂，就是開心可以投球。」

弗格森是一名德州大學的右投，身高186分、最快球速96英里、滑球轉速高達2750轉，還有一顆不錯的變速球。雖台灣血統尚未確認，但已引發台灣球迷熱烈討論。

經典賽 統一獅 高志綱 中華隊 費爾柴德 Stuart Fairchild

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