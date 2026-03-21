經典賽／贊同改到季中開打 賈吉：選手沒限制會讓WBC更好看

賈吉（Aaron Judge）本屆經典賽扛起「美國隊長」任務，留下亞軍遺憾，對於下一屆比賽抱持高度意願。外界討論經典賽的適宜舉辦時間點，他也同意季中會是不錯的想法，「如果能改到選手都準備充分的時間點，所有人都沒有限制，就能全力上場拚戰，我覺得那對這項比賽來說會更好。」

經典賽於3月初、春訓熱身賽剛展開時就登場，對選手來說備戰考驗極大，尤其是投手的調整難度更高，包括水手隊布萊恩胡（Bryan Woo）、紅襪隊克羅契（Garrett Crochet）都婉拒參賽，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）雖參賽，但也表明無意為經典賽提前拉高投球強度，只投預賽對英國隊一場就說掰。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）近期在訪問中提到，有想過將經典賽改到季中，賈吉對此投下同意票，認為這項討論應該繼續推進。

賈吉表示，「選手參賽有很多限制，包括我們也是一樣，有些人因此不能投，或是只能在特定幾天投。」他指出，若比賽改到季中，選手都已在比賽狀態，或許就能毫無限制去表現，也能讓經典賽更精彩。

賈吉表態，不論是2028年洛杉磯奧運或是下屆經典賽，自己都很樂意參賽，但也強調眼下重點是洋基隊的例行賽季。