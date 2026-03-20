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經典賽／如何讓更多MLB球星想打？薛則獻策：延後兩周

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
薛則。 美聯社
薛則。 美聯社

世界棒球經典賽的最佳舉辦時間點究竟在何時？41歲塞揚強投薛則（Max Scherzer）分享自己的見解，不需要大幅度的調動，只需要延後2個禮拜，就會讓更多大聯盟球星有意願參戰，甚至願意付出更多。

經典賽於3月初、春訓熱身賽剛展開時就登場，對選手來說備戰考驗極大，尤其是投手的調整難度更高，包括水手隊布萊恩胡（Bryan Woo）、紅襪隊克羅契（Garrett Crochet）都婉拒參賽，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）雖參賽，但也表明無意為經典賽提前拉高投球強度，只投預賽對英國隊一場就說掰。

薛則在Foul Territory節目中聊到經典賽，對於如何讓更多大聯盟選手願意參與這項賽事，他說：「我是希望比賽可以延後兩周，就是現在，如果現在開打，很多問題都會迎刃而解。」

薛則表示，「每個人都渴望為國家隊出賽，這是毋庸置疑的，但參賽就必須承擔風險，這對手臂來說是非常困難的。」如果比賽延後兩周，選手的備戰強度已經到賽季開打階段，會吸引更多選手願意投入。

薛則說：「經典賽很棒，大家都在看，但你能想像如果所有選手都能打，那會不會更棒呢？」他不諱言，這可能將使得大聯盟必須將賽季從162場縮短為155場，可能帶來財務上的損失，但整體來說對棒壇帶來的益處絕對會值得。

經典賽 薛則

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