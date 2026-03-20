經典賽／ 談8強止步的悔恨 菅野智之哽咽：自己不能就這樣結束

結束本屆經典賽投入大聯盟春訓，36歲日籍投手菅野智之回到洛磯隊進行春訓熱身賽，但心中仍惦記著日本隊8強止步的悔恨，今天受訪時仍講到哽咽，「我覺得自己不能就這樣結束。」

菅野智之在2025年赴美挑戰大聯盟加盟金鶯隊，今年轉戰洛磯，也在季前披上日本隊戰袍，繼2017年後再戰經典賽。他在預賽對澳洲隊先發，主投4局無失分，而日本隊以全勝闖進8強，卻在面對委內瑞拉隊一戰就吞敗，隊史首度無緣4強，連霸夢碎。

菅野智之原本預計要在經典賽4強戰先發登板，但日本隊提前出局，黯然結束本屆賽事。菅野智之回到洛磯春訓，今天在熱身賽登板後，受訪時也談起這次經典賽，「這是全隊全力以赴的結果，我想沒有人會認為我們會在那裡輸球。」

菅野智之表示，對他個人而言，這次賽事是非常寶貴的經驗，「這也成為我追求更高目標的契機，我覺得自己不能就這樣結束。」根據日本媒體報導，他說出這些話後忍不住哽咽，努力壓抑自己失落的情緒，言語中也透露，如果有機會，他還想繼續代表日本隊出賽。

今天洛磯在春訓熱身賽對上巨人隊，是菅野智之轉隊後的首場出賽，先發3局，被敲出4支安打，失1分，有1次三振，最快球速達151公里。同場先發的巨人韋伯（Logan Webb）則是美國隊經典賽國手，此戰主投4.1局失6分。