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經典賽／源田壯亮從日本隊「畢業」 把舞台留給年輕球員

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
源田壯亮宣布自己將從日本國家隊「畢業」，把機會讓給年輕球員。 美聯社
源田壯亮宣布自己將從日本國家隊「畢業」，把機會讓給年輕球員。 美聯社

效力於西武獅隊的33歲游擊手源田壯亮，近年在各大國際賽都是日本武士隊的固定班底，今年世界棒球經典賽（WBC）是他第二度參戰，但沒能完成連霸的目標，他也宣布自己將從國家隊「畢業」，把機會讓給年輕球員。

源田壯亮曾參與2019、2024年兩屆世界12強賽、2020東京奧運，也是2023年上屆經典賽日本隊封王班底，且當年他在預賽就因撲壘導致右手小指骨折，之後持續帶傷上陣替球隊鞏固游擊防區，成為奪冠的一大功臣。

今年源田壯亮再度入選經典賽，靠他最受倚重的守備能力，繼續扛起日本隊的主戰游擊手，同時在打擊端也有好表現，出賽5場，合計10打數敲出5安打，送回4分打點，為日本陣中最多安打的日職球員。

然而最終日本隊8強止步，連霸夢碎，源田壯亮的最後一場國際賽也留下遺憾，「因為目標是奪冠，所以感到非常不甘心，但能在這樣高張力的舞台比賽，是非常難得的經驗，也希望西武的選手們能有機會參加。」

源田壯亮已在昨天歸隊參與西武獅春訓，他透露，自己是抱持著「這次就是最後一次了」的心情參與今年經典賽，「想把機會讓給年輕球員，之後會以支持的心情來關注他們。」

日本隊能接班游擊的人選，從經典賽名單公布前後就一直是討論的話題，源田壯亮也有話留給未來要承擔這份責任的年輕球員，「壓力巨大，每一個守備動作的重量都不同，在這樣的舞台比賽，作為一名棒球員，是非常難得的經驗，很希望他西武的球員也能去感受看看。」

西武獅 經典賽 源田壯亮

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