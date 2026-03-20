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經典賽／教士有條件式放行已心存感激 米勒冠軍賽未登板坦言小失望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
米勒(右)。 法新社
米勒(右)。 法新社

美國在世界棒球經典賽冠軍賽敗在第9局，未推出終結者米勒（Mason Miller）的調度引起許多討論，他今天也還原自己想法，「老實說，我並沒有預期可以待命。」他說，光是可以待命準備冠軍賽，自己已經心存感激，「當然，最後沒能上場，還是些失望。」

米勒在本屆經典賽扮演美國隊堅實的最後一道防線，在8強、4強賽都出賽之後，冠軍賽能否登板備受關注，美國隊教頭德羅沙（Mark DeRosa）在賽前表示球團同意讓他出賽，然而9局上2：2平手局面卻非米勒登板，美國隊最終以2：3不敵委內瑞拉賽後，德羅沙吐實，與教士隊的約定是領先局面才能派他上場。

米勒在經典賽後首度受訪，他坦言，「老實說，我原本並沒有預期可以待命出賽。我們一開始就有共識，不要過度勉強，他們說不希望我在5天內3度登板，而我在8強、4強都投了。」

米勒表示，「在這些限制之下，還可以讓我待命準備這場比賽，我已經很感激，最後沒能上場，當然是有一點失望。」但他也提到，因為一開始就知道有所限制，所以對於未能登板並不意外。

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