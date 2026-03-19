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經典賽／讓球員不再受限！MLB主席：下屆賽事可能移至季中舉行

中央社／ 邁阿密18日綜合外電報導
米勒因母隊教士隊限制因素，無緣在冠軍賽為美國隊效力。 路透通訊社
米勒因母隊教士隊限制因素，無緣在冠軍賽為美國隊效力。 路透通訊社

美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德今天接受美聯社專訪時表示，下屆世界棒球經典賽（WBC）可能於2029年或2030年登場，且可能移至季中舉行，屆時各球團或許較不會限制自家球員出賽。

自2006年開打以來，WBC一直是在大聯盟春訓期間舉行。WBC對投手的用球數設有限制，而大聯盟球隊可要求更嚴格限制，甚至拒絕陣中球員參賽。

曼佛瑞德（Rob Manfred）受訪時指出：「隨著棒球運動不斷演進，我們已討論過在季中舉行賽事的可能性。如果我們決定認真推動季中賽事，WBC會是理想的機會。」

如果WBC改至大聯盟季中舉辦，有望減少球星婉拒參賽或遭隸屬球隊限制的情況。在本屆WBC，兩屆美國聯盟塞揚獎（Cy Young Award）得主史庫柏（TarikSkubal）就與所屬球隊底特律老虎達成僅出賽一次的協議。

此外，由於美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）承諾聖地牙哥教士，「終結者」米勒（Mason Miller）只會在有望救援成功的情況下上場，因此米勒的出賽也受到限制。

戴羅沙說：「如果（WBC）賽事改到季中舉行，我認為應該不會再有人拒絕參賽。」

大聯盟和球員工會也正在協商，討論是否讓大聯盟球員參與2028年洛杉磯夏季奧運。奧運棒球賽事將在延長的大聯盟明星賽期間登場，可能影響第7屆WBC的時程安排。

曼佛瑞德提到：「目前我們主要考慮的問題，是要於2029年或2030年舉辦（WBC），間隔3年還是4年？我今天收到很多人來信，說不想再等4年才能看到WBC賽事。」

曼佛瑞德還說，他認為WBC適合相隔3或4年舉辦，而且「如果我們參與奧運，從2028年7月到2029年春季的時間不長，這也是我們必須考量的因素」。

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