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經典賽／美媒分析日本隊失去特性是敗因 付出代價實在太高了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
美國媒體「加州郵報」指出，日本「失去特性」是經典賽失敗原因。 歐洲新聞圖片社
美國媒體「加州郵報」指出，日本「失去特性」是經典賽失敗原因。 歐洲新聞圖片社

日本隊在本屆世界棒球經典賽八強賽落敗，終止連續5屆闖進四強紀錄，所有球員已經回歸母隊，準備迎接職棒新球季開打，美國媒體「加州郵報」指出，日本「失去特性」是失敗原因。

日本隊在預賽C組4場比賽全勝，八強賽對決委內瑞拉隊隊，儘管大谷翔平首局首打席開轟，森下翔太3局下也轟出3分全壘打，但面對委國強大打線，投手群難以招架，終場仍以5：8打包，挑戰隊史第4冠失利。

加州郵報記者赫南德茲（Dylan Hernandez）分析日本隊慘敗原因，特別指出沒有打出「日式棒球」，過於注重進攻而非防守，更傾向於長打而非短打。

赫南德茲表示，日本除了大谷、鈴木誠也、吉田正尚這3位大聯盟好手，沒有其他打者能夠穩定發揮，帶給對手威脅；除了「三巨頭」與隊友之間有巨大實力差距，替補球員未展現上壘能力、打者未推進壘上跑者也是問題。

他還指出，原是小熊隊右外野手的鈴木誠也，經典賽改守中外野，日本隊為了追求強力打擊而犧牲防守，未來必須確定自己想成為什麼樣的球隊，目前做法行不通。

赫南德茲認為，日本隊要想重返國際棒球頂尖地位，就必須適應時代的變化，絕不能迎合對手的戰術，也不能失去曾經使其脫穎而出的優勢。「日本隊在八強賽失利的部分原因是忽略日式棒球，本屆賽事失去這些特點，為此付出的代價實在太高了。」

鈴木誠也 經典賽 森下翔太

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