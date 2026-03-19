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經典賽／日職是否引入投球計時器？大谷翔平不把話說死

聯合新聞網／ 綜合報導
日本球界出現引進投球計時器的聲浪，大谷翔平也分享自己的看法。 路透通訊社
日本球界出現引進投球計時器的聲浪，大谷翔平也分享自己的看法。 路透通訊社

日本隊在本屆經典賽輸給委內瑞拉隊，止步8強。日本球界出現引進投球計時器的聲浪，大谷翔平也分享自己的看法。

大谷翔平先以球迷角度看待投球計時器，「對觀眾來說，看比賽確實會比較輕鬆。我個人覺得對球迷而言，這樣的制度或許有好處。」

大谷接著表示，「也不是說一定要導入，如果是以在世界舞台取勝為目標，那當然會覺得要導入；但如果我們認為要堅持自己的棒球風格，其實不一定要改變。」

目前各國職棒幾乎都引進投球計時器，日本職棒尚未實施。8強對委內瑞拉，日本火腿隊王牌投手伊藤大海就違規，隨後被連敲2安，最後遭阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟逆轉三分砲。

經典賽 大谷翔平

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