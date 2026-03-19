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經典賽／南韓新教頭可能扛起3大賽 明年12強賽是重中之重

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
結束經典賽後，南韓隊也要尋找新教頭了。 余承翰
結束經典賽後，南韓隊也要尋找新教頭了。 余承翰

第六屆世界棒球經典賽落幕，日本隊監督井端弘和應會卸下職務，南韓隊總教練柳志炫的任期也結束；南韓媒體透露，目前新任教頭仍在招募中，未來可能領軍到2028年洛杉磯奧運，重要性超過以往任何時期。

2028年奧運棒球賽維持6隊規模，除了地主美國隊是保障名額，委內瑞拉隊、多明尼加隊已在本屆經典賽拿到美洲區門票，剩下3席將在明年世界12強賽和後年最終資格賽產生。

南韓隊總教練柳志炫經典賽後任期也結束。聯合報系資料照 余承翰
南韓隊總教練柳志炫經典賽後任期也結束。聯合報系資料照 余承翰

南韓媒體「Top Star News」指出，柳志炫去年1月上任國家隊總教練，任期在這次經典賽結束後結束， 接下來將有3項重要國際賽陸續開打，包括今年名古屋亞運、明年12強賽和後年奧運，其中12強賽更是重要，因為將決定亞洲最佳球隊獲得奧運參賽權。

該媒體透露，這3項賽事都將直接影響國家隊的組成，很難忽視任何重要性，南韓棒壘球協會正在亞運召募國家隊總教練，最初申請截止是2月底，但因人數未達要求，因此延到3月30日，以擴大選拔範圍；由於合約內容規定，教頭任期從國家隊集訓開始到亞運結束，這意味只會負責名古屋亞運。

有南韓棒界人士呼籲，應確保總教練在亞運、12強賽、奧運期間的任期，畢竟這次能在經典賽晉級八強，歸功於柳志炫1年多來持續執教，提升國家隊實力，成為有力證明。

日本隊 洛杉磯 奧運 經典賽

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