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經典賽／伊藤大海被敲逆轉轟遭辱罵 大谷翔平發表看法
日本隊在世界棒球經典賽尋求衛冕失敗，被敲逆轉三分砲的日本火腿隊王牌投手伊藤大海被球迷罵爆。大谷翔平對此事發表自己的看法。
原本以連霸為目標的日本隊在八強賽輸給委內瑞拉，網路上出現大量言論，毀謗與攻擊日本球員，日職球員工會對此發出警告，將採取法律措施。
大谷翔平已回到美國備戰大聯盟新賽季，對於日本球員被毀謗的事，大谷表示，「就我個人而言，被怎麼說其實不太會在意，但如果是對人格的否定，那完全與棒球無關，我覺得那是不好的。」
面對外界的批評，大谷展現職業球員的態度，「既然是職業選手，當結果不好時，針對自己表現的評論，不管說什麼我都會接受。但不是每位選手都能這樣看，無論身處何地，帶著尊重去對待他人不會變，我想最終還是取決每個人怎麼做。」
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