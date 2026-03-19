經典賽／卡布雷拉直言委國奧運不振 WBC封王情感勝過對賈吉的愛

委內瑞拉隊奪下首座世界棒球經典賽（WBC）冠軍，洋基隊27歲內野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）昨天在電視上看到這一幕，當場感動落淚，他說：「對委內瑞拉人來說，我們在奧運很多方面都表現不佳，能在這項運動獲得冠軍真是一件大事。」

卡布雷拉表示，委內瑞拉隊封王後，他向幾個隊友解釋，美國什麼都很強，擅長棒球、冰球、足球和籃球，「對我的國家來說，這座冠軍代表一切。」

卡布雷拉昨天和家人、朋友一起觀看電視轉播，他說：「家人的反應令人難以置信，爸媽和妹都哭了，因為我們知道這意味著什麼；所有的哭聲和感受都流露出來。我們真的非常開心。」

他也傳訊息給委內瑞拉隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），感謝這位洋基老隊友讓委國3千萬人民感到自豪。

卡布雷拉效力洋基4季，今年簽下1年120萬美元合約，坦言看到「法官」賈吉（Aaron Judge）在經典賽被解決，一度感到很矛盾，不過「國家戰勝條紋軍」，他說：「這太奇怪了，我對洋基隊長和國家都有愛，但歸根結底，委內瑞拉是我的國家，我來自這個地方。」

大聯盟官網指出，賈吉和美國隊友承受著亞軍帶來的痛苦，但卡布雷拉認為，這場勝利引起的共鳴遠遠超出比賽，對一個經歷長期政治和經濟動蕩的國家來說，這是希望的象徵。