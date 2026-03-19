快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／卡布雷拉直言委國奧運不振 WBC封王情感勝過對賈吉的愛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉(左)、卡布雷拉(右)。 路透
賈吉(左)、卡布雷拉(右)。 路透

委內瑞拉隊奪下首座世界棒球經典賽（WBC）冠軍，洋基隊27歲內野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）昨天在電視上看到這一幕，當場感動落淚，他說：「對委內瑞拉人來說，我們在奧運很多方面都表現不佳，能在這項運動獲得冠軍真是一件大事。」

卡布雷拉表示，委內瑞拉隊封王後，他向幾個隊友解釋，美國什麼都很強，擅長棒球、冰球、足球和籃球，「對我的國家來說，這座冠軍代表一切。」

卡布雷拉昨天和家人、朋友一起觀看電視轉播，他說：「家人的反應令人難以置信，爸媽和妹都哭了，因為我們知道這意味著什麼；所有的哭聲和感受都流露出來。我們真的非常開心。」

他也傳訊息給委內瑞拉隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），感謝這位洋基老隊友讓委國3千萬人民感到自豪。

卡布雷拉效力洋基4季，今年簽下1年120萬美元合約，坦言看到「法官」賈吉（Aaron Judge）在經典賽被解決，一度感到很矛盾，不過「國家戰勝條紋軍」，他說：「這太奇怪了，我對洋基隊長和國家都有愛，但歸根結底，委內瑞拉是我的國家，我來自這個地方。」

大聯盟官網指出，賈吉和美國隊友承受著亞軍帶來的痛苦，但卡布雷拉認為，這場勝利引起的共鳴遠遠超出比賽，對一個經歷長期政治和經濟動蕩的國家來說，這是希望的象徵。

洋基 經典賽 賈吉

延伸閱讀

經典賽／主席樂觀看待MLB球員參加奧運 下屆WBC開打時間受影響

經典賽／美國隊輸在哪？球迷批史上最沒熱情：像公務員上班打卡

經典賽／卡洛爾談代表美國隊很自然 稱讚台灣球迷以國家為榮

經典賽／3：2擊敗美國稱霸 委內瑞拉流淚：我們需要這座冠軍

相關新聞

經典賽／日本記者對中華隊嘆為觀止 被球迷熱情、球員表現感動

世界棒球經典賽落幕，中華隊未能挺進八強，最後排名13，日本媒體Sanspo記者依田雄太今天特別撰文指出，永遠不會忘記東京比賽激動人心，台灣人對棒球的熱情和球員表現尤其令他感動。

經典賽／日本8強止步「非常不甘心」 近藤健介：洛杉磯奧運討回來

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）於8強止步，寫下隊史最慘成績，連續兩屆參戰的日職軟銀隊強打近藤健介坦言心有不甘，目標鎖定2028年洛杉磯奧運，「如果有機會站上那個舞台，希望能夠討回來。」

經典賽／卡布雷拉直言委國奧運不振 WBC封王情感勝過對賈吉的愛

委內瑞拉隊奪下首座世界棒球經典賽（WBC）冠軍，洋基隊27歲內野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）昨天在電視上看到這一幕，當場感動落淚，他說：「對委內瑞拉人來說，我們在奧運很多方面都表現不佳，能在這項運動獲得冠軍真是一件大事。」

經典賽／主席樂觀看待MLB球員參加奧運 下屆WBC開打時間受影響

第六屆世界棒球經典賽結束，委內瑞拉隊奪下隊史首冠，也讓地主美國隊連續兩屆在決賽落敗，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天透露，下屆經典賽將在2029年或2030年舉行，也考慮是否把開賽時間移到球季中期。

經典賽／大聯盟尚未決定2029舉辦下屆 有討論季中開打可能性

2026世界棒球經典賽昨天落幕，本屆賽會進場人次提升24%，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）提到下屆提前至2029年舉辦，以及在大聯盟賽季中進行的可能性。

經典賽／美國「二連亞」主帥有意再掌兵符 德羅沙喊百分百願意

美國隊總教練德羅沙表示將百分之百願意再次執掌兵符，力求打破連續兩屆經典賽亞軍的宿命。德羅沙的帶隊表現受到批評，美國隊在賽事中連續以2：3飲恨於日本與委內瑞拉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。