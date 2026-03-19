經典賽／主席樂觀看待MLB球員參加奧運 下屆WBC開打時間受影響

第六屆世界棒球經典賽結束，委內瑞拉隊奪下隊史首冠，也讓地主美國隊連續兩屆在決賽落敗，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）今天透露，下屆經典賽將在2029年或2030年舉行，也考慮是否把開賽時間移到球季中期。

經典賽從2006年開打至今滿20年，每屆固定在3月進行比賽，剛好是大部分國家的職棒春訓期間，不管球員參賽意願、競賽規則都受到影響，國家隊和球員母隊之間也存在使用默契。

曼佛瑞表示，隨著全球棒球運動的發展，一直在討論在賽季期間舉辦某種形式的錦標賽，如果認真考慮這個問題，經典賽可能是一個理想的契機。

2028年奧運將在洛杉磯舉行，棒球賽6強門票已經確定3席，除了美國隊是保障名額，委內瑞拉、多明尼加已在本屆經典賽拿到美洲區門票，剩下3席會在明年世界12強賽和後年最終資格賽產生，中華隊未來壓力更大，日本、南韓都是主要競爭對手。

曼佛瑞認為，經典賽每3到4年舉辦一次比較合適，具體時間取決於和其他國際賽的賽程安排；他表示，對大聯盟球員參加洛杉磯奧運會持樂觀態度，一旦他們能夠參賽，從2028年7月到次年春季的間隔時間將會很短，必須仔細考量下屆經典賽何時舉行。