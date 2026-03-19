經典賽／大聯盟尚未決定2029舉辦下屆 有討論季中開打可能性

2026世界棒球經典賽昨天落幕，本屆賽會進場人次提升24%，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）提到下屆提前至2029年舉辦，以及在大聯盟賽季中進行的可能性。

本屆經典賽47場比賽，進場人次共161萬9839人，上屆的130萬6414人提升24%，本屆最多人收看的比賽是美國對多明尼加4強戰，《FS1》與《Fox Deportes》兩個轉播平台共累積737萬觀看數。

經典賽都在美職春訓時間進行，影響到球團放行球員參賽的意願，就算允許參賽，也多了許多看不見的限制。有人提議比賽辦在美職賽季中進行，對此曼佛瑞表示，「隨著經典賽持續演進，我們確實有討論季中舉辦的可能性，如果我們要認真討論這件事，這將是絕佳的機會。」

目前大聯盟尚未決定下屆比賽時間，有消息指出，可能從傳統的4年一次，縮短為3年。曼佛瑞透露自己收到很多訊息，希望不要再等4年，「我確實認為，3年或4年對這項賽事來說是合適的，時間安排將取決我們相關國際賽的規劃。」

2028年洛杉磯奧運有棒球項目，恐影響經典賽在2029年進行的合適性，曼佛瑞表示，「我對奧運是否開放大聯盟球星參賽抱持樂觀態度，如果真的參加奧運，從2028年7月到2029年春天的間隔其實很短，這是我們必須考量的因素，我不是說這會成為決定性因素，但確實是我們需要思考的。」