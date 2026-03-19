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經典賽／日本8強止步「非常不甘心」 近藤健介：洛杉磯奧運討回來

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
日職軟銀隊強打近藤健介經典賽以13支0坐收，讓他很不甘心。 美國聯合通訊社
日職軟銀隊強打近藤健介經典賽以13支0坐收，讓他很不甘心。 美國聯合通訊社

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）於8強止步，寫下隊史最慘成績，連續兩屆參戰的日職軟銀隊強打近藤健介坦言心有不甘，目標鎖定2028年洛杉磯奧運，「如果有機會站上那個舞台，希望能夠討回來。」

近藤健介是上屆日本隊在經典賽奪冠的班底，且當年賽事出賽7場，繳出打擊率3成46的表現，有1轟、5打點，還選到8次保送。但今年再度參戰，打擊狀況不盡理想，沒能替球隊做出貢獻，以13打數0安打收場。

日本隊赴邁阿密參與WBC複賽，卻僅打1場就收工，隔天隨即搭機回日本，同隊的周東佑京及牧原大成已在昨天回到母隊軟銀報到，近藤健介與投手松本裕樹則是今天歸隊參與軟銀隊的練習。

回顧這次經典賽，近藤健介表示：「沒能夠回應大家的期待，我真的感到很抱歉。」他也再次提到，經過這次賽事，所有選手應該都能明顯感受到與對手間的實力差距，「接下來要如何彌補這樣的差距，以及在下一次國際賽如何改善，將會是日本隊的課題。」

自己的打擊沒能夠幫助到球隊，近藤健介也坦言「非常不甘心」，但他提到，能在3月就背負著這樣的壓力比賽，是很寶貴的經驗，也從中學到了很多。即使已是日職頂級打者，近藤健介仍表示：「經過這個比賽，讓我意識到自己還有很多成長空間。」

這次在經典賽力拚連霸失利的悔恨，也給了他更強大的動力，希望能在2028年洛杉磯奧運雪恥，近藤健介說：「我會重新強化自己，朝洛杉磯奧運努力。」

奧運 日本隊 經典賽 近藤健介

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