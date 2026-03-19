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經典賽／日本記者對中華隊嘆為觀止 球迷熱情、球員表現令他感動

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本媒體Sanspo記者依田雄太今天特別撰文指出，永遠不會忘記東京比賽激動人心，台灣人對棒球的熱情和球員表現尤其令他感動。。中央社
日本媒體Sanspo記者依田雄太今天特別撰文指出，永遠不會忘記東京比賽激動人心，台灣人對棒球的熱情和球員表現尤其令他感動。。中央社

世界棒球經典賽落幕，中華隊未能挺進八強，最後排名13，日本媒體Sanspo記者依田雄太今天特別撰文指出，永遠不會忘記東京比賽激動人心，台灣人對棒球的熱情和球員表現尤其令他感動。

中華隊在預賽C組對澳洲、日本、捷克、南韓隊之戰，東京巨蛋湧進超過16萬人次；依田表示，在媒體席上看到的景象令人嘆為觀止，中華對澳洲隊之戰進場40523人，自己觀察其中約70%是台灣球迷，20%是日本球迷，10%是澳洲球迷。

他說，龐大的台灣球迷擠滿看台，即使身處異國他鄉，也完美展現「台式」應援，各種歌曲和啦啦隊舞蹈應有盡有，讓他感受到國際賽特有的熱烈氛圍，同時也對台灣球迷的高度熱情感到驚訝。

依田指出，回顧經典賽歷史，日本隊2006年在東京巨蛋的比賽，到場人數也只有1萬人左右，今年儘管是上班日白天進行的比賽，而且沒有日本隊出賽，門票卻全部售罄，超過4萬名觀眾湧入東京巨蛋，這充分展現經典賽多年來穩步成長的影響力。

他說，中華隊肩負著民眾殷切期望，卻在首場比賽以0：3輸給澳洲隊，陳傑憲手指骨折更是意想不到的意外，接下來對日本隊以0：13慘敗，這支2024年世界12強賽冠軍隊從開賽就遭遇一連串令人震驚的失利，晉級分組賽希望渺茫。

但中華隊球員的鬥志並未消退，分組賽最後一戰對南韓隊苦戰10局以5：4險勝，儘管戰況嚴峻，看台上的歡呼聲依然熱情高漲，贏得勝利那一刻，整個東京巨蛋爆發出雷鳴般的掌聲，各年齡層的台灣球迷互相擁抱，不少人甚至熱淚盈眶。

依田表示，日本在預賽C組的比賽沒有電視轉播（Netflix擁有轉播權），被寄予厚望再次奪冠卻在八強賽出局，和上屆經典賽相較，全國並沒有掀起同樣狂熱；中華隊克服隊長受傷的逆境，在異國上演精彩比賽，全隊展現的激情充分體現棒球無限潛力，以及經典賽在全球的影響力。

南韓隊 陳傑憲 東京巨蛋 經典賽

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