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經典賽／美國「二連亞」主帥有意再掌兵符 德羅沙喊百分百願意

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總教練德羅沙有意再掌兵符。 美聯社
美國總教練德羅沙有意再掌兵符。 美聯社

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）帶隊在經典賽吞下「二連亞」，連續兩屆在冠軍賽一分落敗，不過德羅沙受訪時表示，自己有意再度執掌美國隊兵符，他更強調願意程度是「百分之百」。

德羅沙說：「如果再給我機會，我百分百願意再來一次，我很想跨過終點線，而不是連續兩次2：3輸球。經典賽對很多球員來說意義非凡，大家代表國家全心投入，我也為我們代表美國的方式感到驕傲。」

美國隊連續兩屆在金牌戰以2：3飲恨，上屆不敵日本，本屆則輸給委內瑞拉，德羅沙在賽事期間受到不少批評，包含他曾錯誤表示美國隊已經晉級八強，後續卻發現並非如此，又或是冠軍賽未讓火球男米勒（Mason Miller）登板導致輸球，都使德羅沙飽受質疑。

美國隊在六屆經典賽中僅收穫一冠，日本隊則以三冠居首，儘管本屆美國組成「星光熠熠」的夢幻陣容，但仍未能登頂，下屆經典賽預計於2030年開打，在此之前還有2028年洛杉磯奧運棒球項目將舉行。

經典賽 美國隊 日本隊 委內瑞拉

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