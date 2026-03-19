經典賽／收大量台灣球迷30歲生日祝福 費爾柴德：非常感謝大家

守護者隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）經典賽代表中華隊，連兩場敲出全壘打，成為台灣家喻戶曉的球星。前天是他30歲生日，昨晚他在社群平台透過影片感謝台灣球迷祝福。

費爾柴德面對澳洲和日本都差點開轟，對上捷克隊夯出滿貫砲，對南韓隊又擊出逆轉兩分砲，成為擊敗南韓的關鍵人物。費爾柴德也因本屆賽事人氣大幅提升，IG追蹤數從參賽前的不到3萬，暴漲至33.3萬。

費爾柴德目前已回大聯盟春訓賽場打拼，前天迎接30歲生日，昨晚他透過經紀公司社群帳號發布影片，感謝台灣球迷的生日祝福：「哈囉台灣，謝謝所有球迷一路以來持續支持我、為我加油，即使我已經回到美國參加MLB春訓，還收到非常多的生日祝福，真的非常感謝大家，總是給我溫暖的心意。這賽季我也會持續努力，拚上大聯盟開季40人名單，希望大家繼續支持我。」

費爾柴德還不忘服務粉絲，對鏡頭比出愛心手勢，再次展現親切的一面。