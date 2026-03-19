經典賽／卡洛爾談代表美國隊很自然 稱讚台灣球迷以國家為榮

擁有台裔背景的大聯盟球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）接受中央社訪問，回顧經典賽效力美國隊是「很自然」的選擇，也分享對台灣球迷印象，「他們以自己國家為榮」。

美國職棒大聯盟25日展開例行賽，熱身賽進入倒數一週。亞利桑那響尾蛇今天在春訓基地以16比8大勝芝加哥小熊，明星外野手卡洛爾擔任第1棒、指定打擊，敲出個人今年熱身賽首轟。

●卡洛爾自稱半個台灣人 關注中華隊表現

25歲的卡洛爾在美國出生長大，母親蔡珮琳（Pey-Lin Carroll Tsai）來自台灣。先前台灣球迷期待，他有資格在經典賽代表台灣出賽，但他去年7月與台灣中華職棒聯盟會長蔡其昌見面時，婉拒邀約。

卡洛爾去年底如願，獲邀加入經典賽美國隊，但2月時因為右手鉤骨骨折，被迫退出本屆比賽。

卡洛爾今天受訪表示：「我是半個台灣人，我的媽媽在台灣出生，我跟爺爺奶奶也很親。不過我在美國出生，這裡的文化和棒球塑造了現在的我，對我來說，代表美國隊是很自然的選擇。」

他表示，自己在美國的棒球體系中成長，從18歲就曾經代表美國隊，再一次穿上美國隊球衣是很正常的一件事。

卡洛爾雖然無緣本屆經典賽，但他說，幾個好兄弟（buddies）出賽，包括中華隊的費柴德（StuartFairchild）林家正、林昱珉，他都有注意，「可惜比賽時間是凌晨3點，但我都有盡量關注」。

●卡洛爾：台灣球迷熱情、懂棒球 以國家為榮

卡洛爾去年打出31轟32盜的頂尖成績，成為響尾蛇主場人見人愛的招牌球星。

他現身在春訓基地時，總是吸引球迷包圍索取簽名。追隨他的球迷中，有一些來自台灣，特別是當台積電在鳳凰城設廠之後，有不少員工和眷屬也成為「卡仔」粉絲。

卡洛爾感謝來自台灣的支持。他印象深刻的是，台灣球迷對棒球非常投入、很熱情，同時也很聰明、很懂棒球這項運動，「他們對自己的國家感到驕傲，總是會特別提到自己是來自台灣，這非常酷」。

●開刀之後火速歸隊 春訓首轟出爐

卡洛爾2月開刀之後，不到一個月的時間就歸隊，最近已經在比賽中上場打擊，今天還敲出春訓首轟。他表示，傷勢還在恢復當中，感覺還不錯，正在提高訓練的強度，同時讓發炎的狀況消退。

展望新球季，他說：「我們休息室有很多很好的隊友，期待跟這個新的團隊一起合作，做出一些很酷的事情。」

●走過低潮學會冷靜 兼具速度與長打的混血重砲

卡洛爾去年打出頂級成績，31轟32盜兼具長打與速度，相較於前年開季低潮，他表示走過這一遭，這次經驗讓他學會更冷靜，即使開季不如預期，自己還是可以一步一步找回手感，對球隊有所貢獻。

今天這場熱身賽，卡洛爾不僅開轟，同時也有1次盜壘成功、為球隊跑回3分，談到他擁有的速度優勢，他表示：「速度無論在進攻或防守，這兩個方面都能對比賽產生正面影響，同時在外野守備和跑壘上發揮，棒球比賽就是比得分，速度可以幫助得分。」