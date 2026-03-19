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經典賽／美國隊輸在哪？他批史上最沒熱情：像公務員上班打卡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名球迷批評美國隊球員打球時缺乏熱情，與委內瑞拉截然不同。圖為哈波8局揮出追平轟。 歐新社
一名球迷批評美國隊球員打球時缺乏熱情，與委內瑞拉截然不同。圖為哈波8局揮出追平轟。 歐新社

2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕，委內瑞拉奪下隊史首座冠軍，美國隊則是連續兩屆獲亞軍。一名球迷發文，批評美國隊球員打球時缺乏熱情，「感覺只想回去春訓」，反觀委內瑞拉隊充滿求勝欲，認為兩隊對於勝負的態度對比才是比賽的關鍵。對此，不少球迷也紛紛指出美國隊「打球毫無鬥志可言」。

美國隊組成豪華陣容力拚經典賽冠軍，但昨日決賽面對委內瑞拉時，豪華打線全場只出現3支安打，全場僅靠哈波（Bryce Harper）在8局下的追平2分砲轟追回分數，最終以2：3輸球。賽後總教練德羅沙（Mark DeRosa）表示：「我不覺得這場比賽我們有出什麼錯，只是我們在攻擊上沒有給對手任何壓力。」

一位棒球迷在Threads發文，表示美國隊出現的問題在於對比賽的態度，直言這屆美國隊是他看過最沒熱情且氣氛最差的。他舉例，當哈波於8局擊出追平比分的全壘打時，其他隊友表現得絲毫不激動，只是慢慢地走出休息區拍手而已，「像公務員上班打卡一樣」；反觀委內瑞拉隊，每個球員都充滿想取勝的心態，在場上揮灑熱血，與美國隊形成鮮明對比。

原PO特別點名史庫柏（Tarik Skubal）這名投手，只投了一場對英國的比賽就回老虎隊了，造成休息區的負面氛圍，無疑是罪魁禍首；另外總教練德羅沙預賽時連晉級條件都能搞錯，還是靠義大利幫忙才晉級8強，也是美國隊的敗筆之一。

原PO最後強調，短期比賽除了實力外，對於比賽的熱情與活力非常重要，然而這屆美國隊什麼熱情都看不到，明星球員們看起來都只想回去春訓，在新球季打好成績爭取大合約，根本不在乎國家隊榮譽。

此文一出，不少網友也認同美國隊打球的態度有問題，「我覺得每屆的美國隊都一樣，愛打不打的一盤散沙」、「隊友有精彩守備，都沒有特別高興，也都面無表情，感覺就是來上班打卡」、「美國隊就球員星度高罷了，打球毫無鬥志可言，奪冠那年是因為有Adam Jones那樣的球員凝聚大家士氣」。

更有許多網友誇讚中南美洲球隊氣氛好、好勝心強，「轉播也說到了委內瑞拉想拿冠軍的心比美國明顯很多」、「多明尼加和委內瑞拉真的球隊氣氛都超級好，就和台灣一樣」、「這次完全被這些拉丁民族國家圈粉，不只球員，球迷們更是，把WBC玩成棒球嘉年華會」。

經典賽 美國隊 委內瑞拉 史庫柏

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